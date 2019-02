View this post on Instagram

A l’essai le P Smart 2019 de #Huawei se révèle être un plutôt bon smartphone d’entrée de gamme. A 229 euros, on ne lui réclamera pas des performances comparables avec celles de son excellent aîné, le Mate 20 Pro, mais le terminal aux formes arrondies nous en offre pour notre argent. Son écran Full HD+ de 6,2’’/15,74 cm est lumineux, avec un beau niveau de détails. Vidéos et jeux s’y trouvent comme dans un petit écrin. En photo, les résultats obtenus par le double capteur arrière de 13 + 2 mégapixels révèlent des petites lacunes en basses lumière. On déplore aussi une définition insuffisante (8 mégapixels) pour des selfies au goût du jour, mais « ça passe » pour peu que l’on n’envisage pas des tirages au-delà du format A4. Pour des posts sur les réseaux sociaux, tout cela est bien suffisant! Lesté par 64 Go de mémoire (3 Gb de Ram) et d’une batterie de 3400 mAh, le P Smart 2019 révèle une autonomie de près de 2 jours. Seul vrai regret: sa qualité audio. La prise mini-jack délivre selon nous un son insuffisamment puissant, et le seul haut-parleur embarqué réussit à peine à offrir le minimum syndical…