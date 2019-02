La Galaxy Fold de Samsung sera disponible en Europe le 3 mai à partir de 2.000 euros. — SAMSUNG

L’innovation au prix fort. Après avoir fait du teasing avec un prototype l’an dernier, Samsung a dévoilé son smartphone pliable ce mercredi à San Francisco. Son nom : le Galaxy Fold (plier en anglais). Son prix : à partir de (!) 1980 dollars, et a priori 2.000 euros chez nous, ce qui devrait faire cet hybride téléphone-tablette (revoilà les phablettes ?) un objet de luxe destiné aux plus fortunés. Il sera disponible le 26 avril aux Etats-Unis et le 3 mai en Europe, avec des versions LTE et 5G.

Plié, c’est un smartphone « qui tient dans la main », de 4,6 pouces (11,7 cm) mais « qui s’ouvre » avec un écran pliable « qui le transforme en tablette de 7,3 pouces » (18,5 cm)", a expliqué Justin Denison, un des responsables du leader mondial du marché, lors d’une présentation à San Francisco.

Android optimisé

Samsung a précisé avoir travaillé avec Google pour optimiser Android et les applications sur ce nouvel appareil. En mode déplié, il faut notamment afficher trois applis – reste à voir comment se comporteront celles qui n’ont pas été optimisées.

Ce nouveau téléphone tombe en plein ralentissement des ventes de smartphones : le secteur , qui a vu ses ventes baisser pour la première fois en 2018, attend de pied ferme des nouveautés pour relancer les ventes. A ce prix-là, Samsung va devoir prouver qu’il ne s’agit pas d’un simple gimmick, mais le Sud-Coréen devrait être suivi par ses concurrents : Xiaomi, Lenovo/Motorola et LG, notamment, planchent sur des smartphones pliables.