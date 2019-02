View this post on Instagram

Les annonces des nouveaux #GalaxyS10 de #Samsung ont eu lieu ce mercredi 20 février 🎉🍾. La 10e génération de la S Série porte le nom de #galaxyS10e, #galaxyS10 et #galaxyS10+. Le constructeur avance ainsi trois nouveaux smartphones vendus entre 759 euros (S10e 128 Go) et 1609 euros (S10+ 1 To). Ces terminaux se distinguent par leur écran avant Amoled de 5,8’’/14,73 cm (Full HD+) pour le S10e, de 6,1’’/15,49 cm (Quad HD+) pour le S10, et de 6,4’’/16,25 cm (Quad HD+) pour le S10+. Tous disposent d’un lecteur d’empreinte sous l’écran 😳A ondes soniques, il serait plus performant que celui du #huaweimate20pro 💪 Et la coque arrière des S10 fait office de support de recharge par induction… comme celle du Mate 20 pro! 😏 La photo? 📸 Pas d’encoche: les capteurs photos sont directement intégrés dans l’écran. Les S10e et S10 ont en commun un double capteur photo arrière de 16 mégapixels (ultra grand angle à 123°, ouvrant à f/2.2) et de 12 mégapixels (77°, f/1.5). Le S10 et S10+ vont plus loin et y associent un troisième capteur de 12 mégapixels faisant office de zoom 2x (45°, f/2.4). Pour les selfies 😁, les S10e et S10 alignent 10 mégapixels (f/1.7), le S10+ ajoutant, lui, 8 mégapixels pour des autoportraits avec flou à l’arrière du sujet (ou effet bokeh). A noter qu’il est désormais possible de se filmer en 4K avec les capteurs avant 🎥 Les batteries embarquées sont de 3100 mAh (S10e), 3400 mAh (S10) et 4100 mAh (S10+). Pas d’innovations majeures, donc, ou de changements de design radical. Un test sera le bienvenu pour notamment tester la section photo aussi intrigante que prometteuse. La vente des S10 commence le 8 mars 🛒 Les écouteurs True Wireless Galaxy Buds 🎧 sont offerts pour toute précommande.