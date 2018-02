VIDEO. Samsung Galaxy S9 et S9+: Les neuf infos qu'il faut retenir avant de craquer

Téléphonie Samsung profite du salon Mobile World Congress de Barcelone pour lever le voile sur ses Galaxy S9 et S9 +. Surfant sur la vague des S8 et S8 +, les terminaux en font un peu plus…

Les Samsung Galaxy S9 et S9+ seron lancés le 16 mars. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Samsung a présenté le dimanche 25 février ses nouveaux Galaxy S9 et S9+.

Dans la continuité des S8 et S8+ lancés en avril 2017, ils améliorent certaines de leur fonctionnalités.

Disponibles le 16 mars, ils sont lancés à 859 euros et 959 euros.

La messe est dite, les Galaxy S9 et S9 + sont dévoilés. Présentés par Samsung en prologue du salon de la téléphonie mobile Mobile World Congress qui se tient à Barcelone du 26 février au 1er mars, les deux nouveaux smartphones Premium du constructeur sud-coréen seront commercialisés le 16 mars.

Les précommandes sont déjà lancées. Nous avons pu prendre en main les nouveaux rivaux des iPhones d’Apple.

1- Disponibles en deux tailles

Les Samsung Galaxy S9 et S9 + sont respectivement disponibles en 5,8’’/14,73 cm et 6,2’’/15,74 cm. Les smartphones sont proposés en trois coloris : Noir carbone, Bleu corail et Ultra Violet.

2 - On dirait des S8 et S8 +

Peu de différences physiques entre les nouveaux et les anciens. Les bords sont toujours incurvés, la finition de qualité.

Les Galaxy S9 et S9+ avec leurs écrans de 5,8'' et 6,2''. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le lecteur d’empreintes digitales a néanmoins été déplacé sous le/les capteurs photo arrières pour ne plus gêner les gauchers, comme sur les S8 et S8 +. Et les deux terminaux sont étanches (norme IP 68).

3 - L’écran est toujours aussi beau

Lancé avec les S8, l’écran incurvé des S9 est lui aussi « Infinity ». Super Amoled, il propose des contrastes infinis. Petite différence néanmoins : l’image occupe 84 % de la surface, c’est un peu plus qu’avant (83,69 %).

Les S9 et S9+ conserve l'écran aux bords incurvés des S8 et S8+. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Comme sur les S8, la définition est Quad HD +, soit 2 960 x 1 440 pixels.

Et les capteurs frontaux sont désormais noirs pour mieux se fondre dans la belle esthétique des produits. L’écran des S9 et S9 + est protégé par un traitement Gorilla Glass 5.

4 - Leur ADN est très « photo »

Les Galaxy S9 et S9 + sont les premiers smartphones à proposer une ouverture variable. En mode automatique ou manuel, elle peut passer de f/1.5 à f/2.4 (sans palier, cependant) autorisant des photos plus lumineuses en basse lumière et moins « brûlées » en forte luminosité.

Le Galaxy S9+ est équipé d'un double capteur photo arrière de 2 x 12 mégapixels. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Comme sur les S8 et S8 +, les capteurs sont de 12 mégapixels à l’arrière et de 8 mégapixels à l’avant. Le S9 + intègre un double capteur arrière de 12 mégapixels. Ce qui lui offre la possibilité de proposer un zoom optique 2x.

5 - Des haut-parleurs stéréo sont (enfin) embarqués

… et le son est canon. Développés par AKG (qui appartient à Samsung), deux haut-parleurs au lieu d’un seul pour les Galaxy S8 et S8 + intègrent les S9 et S9 +. Selon Samsung, ils permettent de profiter d’un volume sonore 40 % plus important qu’auparavant.

Deux haut-parleurs stéréo intègrent les S9 et S9+, avec un son Dolby Atmos. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le son proposé est surround et Dolby Atmos, le dernier standard en vogue chez Dolby. Sans faire des miracles, une petite écoute témoigne d’une belle spatialisation. Une prise mini-jack reste embarquée et le Bluetooth 5.0 est de la partie.

6 - Bienvenus aux Emojis en réalité augmentée

Les Galaxy S9 et S9 + introduisent des Emojis « RA » (pour réalité augmentée).

Les Emojis en réalité augmentée font leur apparition. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Il suffit de scanner son visage pour créer son avatar qui sera ensuite décliné dans une palette de 18 GIF animés que l’on pourra utiliser selon ses émotions dans des SMS, mais aussi pour des messages What’s App, Messenger, ou des posts sur Twitter.

7 - Un slot double-SIM (et ce n’est pas trop tôt)

Pour la première fois sur des Galaxy S en France, Samsung intègre un slot pour double-SIM. Avantage : on peut utiliser les smartphones avec deux numéros de téléphone (un personnel, un pro, par exemple), ou à l’étranger avec une carte SIM locale tout en gardant son numéro principal.

8 - Un processeur octo-core qui va vite

De fabrication maison, le processeur Exynos 9810 équipe les deux smartphones.

Quatre cœurs sont cadencés à 2,7 GHz, et quatre à 1,7 GHz.

9 - Quelles différences entre les S9 et S9 + ?

La taille de l’écran (5,8’’/14,73 cm contre 6,2’’/15,74 cm); la présence de deux capteurs photo arrières sur le S9 + au lieu d’un seul sur le S9 ; la mémoire RAM (respectivement 4 Go et 6 Go) ; et enfin la capacité de la batterie (3 000 mAh contre 3 500 mAh et son ampérage). Le prix aussi, bien sûr.