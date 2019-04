L'iPad Mini 2019 et son écran Retina de 7,9 pouces. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Tandis que nos smartphones s’affichent désormais avec des écrans pouvant atteindre 6,5 pouces, soit 16,5 centimètres de diagonale, le nouvel iPad Mini surgit avec son écran de 7,9 pouces, soit tout juste 20 cm.

Au regard de ces nouveaux écrans XXL, investir dans la petite tablette de la marque à la pomme vendue entre 459 euros et 769 euros en vaut-il encore la peine ?

Si Apple réussit à faire la différence en jouant la carte de l’excellence technologique, l’iPad Mini affiche malgré tout sur un marché en constante évolution un côté un peu daté.

Apple lance son nouvel iPad Mini et c’est un vrai come-back. La précédente livraison d'un tel appareil remontait à 2015, autant dire une éternité sur la planète numérique. Atterrissant sans crier gare, le nouvel iPad Mini 2019 et son écran de 7,9’’/20,06 cm déboule dans un univers métamorphosé. En 2015, les iPhone 6 et iPhone 6 Plus étaient les stars du constructeur et s’avançaient avec des écrans de 4,7’’/11,93 cm pour l’iPhone 6 et 5,5’’/13,97 pour l’iPhone 6 Plus. Des géants à une époque où 20 Minutes s'interrogeait dans un article titré: «L’iPhone 6Plus est-il trop grand?». On peut en rire désormais...

Face aux grands écrans des Samsung Galaxy S10 Plus, Huawei P30 Pro et iPhone XS Max, l'écran du nouvel iPad Mini offre un maxi confort. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Aujourd’hui, l’iPhone XS Max, le plus grand des iPhones, possède un écran de 6,5’’/16,51 cm! C’est seulement 3,55 cm de moins que l’écran de l’iPad Mini. Et la concurrence n’est pas en reste, avec des écrans toujours plus larges : 6,47’’/16,43 cm pour le Huawei P30 Pro ; 6,4’’/16,25 cm pour le Samsung Galaxy S10 Plus. Ceux que l’on appelait il y a encore peu les « phablettes » deviennent monnaie courante. Et ce, sans forcément dépenser un max : 189 euros pour le Redmi Note 7 et son écran Full HD + de 6,3’’/16 cm! Dans ce contexte, quel intérêt le nouvel iPad Mini vendu à partir de 459 euros peut-il encore avoir ?

Un confort visuel sans équivalent sur les smartphones

L'intéret est d’abord… celui de son extrême mobilité. Ne pesant que 300 g (pour 20,3 x 13,4 x 0,6 cm), l’iPad Mini est un passe-partout hors pair. Il se glisse dans n’importe quel sac ou sacoche et sait se faire oublier. Les quelques centimètres de diagonale qui séparent sa taille d’écran de celle d’un smartphone XXL continuent de faire la différence. Franchement : il n’y a pas photo ! D’autant que l’iPad Mini passe à l’écran Retina (2048 x 1536 pixels) et qu’il dispose désormais de l’affichage True Tone. Celui-ci adapte sa luminosité et le rendu des couleurs à l’éclairage ambiant.

Un niveau de confort qui reste bien au-dessus de celui des plus grands smartphones. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour les visionnages vidéo ou le jeu, le petit iPad qui peut facilement se tenir à une main est donc un allié zélé. Même si nous ne sommes pas fans de lecture sur tablette et préférons les liseuses numériques (moins fatigantes à la vue avec leur encre électronique et beaucoup plus autonomes), la nouvelle définition du Mini procure là encore un excellent confort visuel. Y lire un e-book peut devenir source de plaisir, sans fatigue visuelle. Ajoutons le dernier cri des processeurs Apple (A12 Bionic) et la possibilité de l’utiliser avec le S-Pen, le stylet d’Apple (en option à 99 euros). Bref, il y a peu à redire sur l’iPad Mini 2019 qui répondra de facto à d’autres usages que ceux d’un smartphone prêt à être dégainé, lui, à tout instant.

Un design qui ne change malheureusement pas

Mais l’iPad Mini 2019 n’est pas exempt de défauts. Si sa fiche technique revendique des haut-parleurs stéréo, ceux-ci se trouvent en bas de la tablette sous le bouton central. Désolé Apple, mais il ne peut être question de stéréo lorsque l’on regarde une vidéo et que le son ne « sort » que d’un côté de l’écran ! La section photo reste également assez timide avec un capteur de 8 mégapixels seulement à l’arrière. Et le Mini ne peut filmer qu’en Full HD là où tous les smartphones se gargarisent à la 4K. Quant à son autonomie : avec 10 heures d’utilisation, elle reste en deçà de celle de nombreux smartphones désormais.

Un design inchangé depuis de nombreuses années, qui affiche un petit côté désuet... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Enfin, on peut regretter que le constructeur n’ait pas jugé bon de revoir le design de son iPad Mini qui s’avance sans la moindre évolution esthétique. Un vrai coup de neuf aurait pu supposer le passage d’un écran 4/3 à un écran 16/9e, par exemple. Devra-t-on attendre encore 4 ans pour voir l’iPad Mini effectuer sa mue ? Et d'ici là, les smartphones pliables se seront-ils imposés? Ouvert, l'écran du Galaxy Fold de Samsung meusure 7,3''/18,54 cm. C'est seulement 1,52 cm de moins que celui de l'iPad Mini...

* 459 euros (Wifi, 64 Go) ; 599 euros (Wifi + Cellular, 64 Go) ; 629 euros (Wifi, 256 Go) ; 769 euros (Wifi + Cellular, 256 Go).