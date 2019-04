View this post on Instagram

#Samsung #galaxyfold Ça y est! On a pu jouer quelques minutes avec le smartphone pliable Galaxy Fold de Samsung. Expérience étrange que celle offert par ce terminal à écran Super Amoled de 4,6 pouces en façade qui s’ouvre comme un livre pour dévoiler son écran intérieur de 7,3 pouces Dynamic Amoled... Sortie prévue le 3 mai à... 2020 euros! 😱