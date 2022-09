Le juste prix. Dans un contexte économique incertain, s’offrir le dernier cri des smartphones, comme l’iPhone 14 (vendu à partir de 1.019 euros), est loin d’être à la portée du plus grand nombre. Face à l’inflation galopante, beaucoup préfèrent n’investir que dans un modèle d’entrée de gamme. Un choix d’ailleurs quasi systématique, lorsqu’il s’agit d’un premier smartphone pour un ado. Les constructeurs l’ont bien compris et rivalisent d’offres compétitives sur le segment des smartphones vendus autour de 200 euros.

A ce tarif, pas de 5G, ni de fonctions photo avancées. Encore moins de processeur ultra-puissant. Ou de dalle 120 Hz pour flatter les gamers. Mais comme « 20 Minutes » a pu le constater, le marché des smartphones à petit prix regorge d’appareils polyvalents, bénéficiant d’écran de taille confortable, ainsi que d’une bonne autonomie.









Pour un écran XXL : Samsung, Galaxy A13

Le Galaxy A13 de Samsung est un smartphone 4G à écran LCD Full HD + (1.080 x 2.408 pixels) de 6,6 pouces, à la finition soignée. Il se fait immédiatement remarquer par sa nuée de capteurs arrières : 50 mégapixels ; 5 mégapixels ultra grand-angle ; 2 mégapixels macro et 2 mégapixels pour la profondeur de champ. Sans oublier son capteur avant de 8 mégapixels grand-angle.

Comme d’autres, l’A13 utilise la technologie du pixel binning pour ses prises de vues : chaque pixel de son capteur principal est composé de quatre sous pixels qui absorbent davantage la lumière. A l’arrivée, des photos plus lumineuses. Se voulant endurant, l’A13 intègre une batterie de 5.000 mAh et est compatible avec la charge 15 watts (qui n’est pas considérée comme rapide). Le bloc de charge n’est pas fourni. 199 euros (en 64 Go extensibles).





La Galaxy A13 de Samsung. - SAMSUNG





Notre avis : Si Samsung veut épater la galerie avec une section photo a priori généreuse, les résultats obtenus restent assez conventionnels, conformes à ce que l’on peut espérer d’un smartphone autour de 200 euros. En Full HD (à l’avant ou à l’arrière), les vidéos sont, elles, plus flatteuses. Attention, ici pas d’étanchéité, et la dalle du smartphone, qui n’est que de 60 Hz, risque de laisser sur leur fin les fondus de jeux vidéo.

Pour une autonomie confortable : Oppo A76

Avec son smartphone 4G A76, Oppo joue la carte de la simplicité. Derrière la coque bleutée de ce terminal à écran de 6,56 pouces se révèle un passe-partout léger (189 grammes), au design finalement assez flatteur. HD + (1.612 x 720 pixels), sa dalle propose un taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz.

Ses deux capteurs photos (13 mégapixels d’une part et capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels, d’autre part) livrent des résultats corrects avec une bonne lumière, mais perfectibles sitôt la nuit tombée. A l’avant, ses 8 mégapixels suffisent pour la plupart des selfies. Point notable, une batterie de 5.000 mAh, épaulée par une charge rapide de 33 watts (bloc de charge fourni). 229 euros (128 Go extensibles).





L'Oppo A76. - OPPO





Notre avis : Séduisant avec son large écran, l’A76 d’Oppo fait évidemment quelques concessions pour vendre son terminal à peine plus de 200 euros : dalle LCD et non OLED, fabrication très « plastique », section photo moyenne et absence d’étanchéité. Mais la grande autonomie de ce smartphone (2 jours selon nos essais) devient ici un argument que de nombreux autres n’ont pas forcément.

Pour soigner ses selfies : Moto g32, de Motorola

Full HD + (2.400 x 1.080 pixels), l’écran LCD de 6,5 pouces au taux de rafraîchissement de 90 Hz du Moto g32 fait partie de ses arguments. Et contrairement à d’autres à ce niveau de prix, l’appareil est équipé de deux haut-parleurs. Fort de ses trois capteurs photos (50 mégapixels : 8 mégapixels ultra grand-angle et 2 mégapixels macro), ce polyvalent qui ne pèse que 184 grammes est par ailleurs lesté d’un processeur à huit cœurs (Snapdragon 680, également présent sur les Oppo A96 et Realme 9i). Sa batterie de 5.000 mAh reste commune à la plupart des smartphones de sa gamme. 249 euros (128 Go extensibles).





Le Motorola Moto g32 - MOTOROLA





Notre avis : Se hissant parmi les mieux équipés de sa catégorie, le Moto g32 est également doué pour les selfies, avec son capteur avant de 16 mégapixels (contre 8 le plus souvent), avec un mode Portrait performant et de nombreuses propositions de filtres. Mais qui peut le plus, peut le moins : il reste 4G et non 5G.

Pour filmer en 4K : M5S, de Poco

Poco ? Marque du groupe Xiaomi, ce constructeur investit le segment des smartphones à petit prix, comme avec cet élégant M5S. Sur un marché où les terminaux à petits prix dont l’écran n’est que LCD, ce nouveau modèle 4G s’affiche avec une dalle Amoled de 6,43 pouces (2.400 x 1.080 pixels). C’est un avantage certain, qui garantit une image plus contrastée. Revers de la médaille, il n’est que 60 Hz.

Particularité : le terminal, très léger avec ses 179 grammes, détecte la lumière ambiante à 360° et adapte ainsi sa luminosité. Embarquant un capteur principal de 64 mégapixels (plus un ultra grand-angle de 8 mégapixels, et des capteurs macro et Portrait de 2 mégapixels), le M5S filme jusqu’en 4K à 30 images/seconde, une spécificité rare sur un appareil à ce prix. A l’avant, une caméra de 13 mégapixels qui filme en Full HD. 249 euros (128 Go extensibles).





Le Poco M5S. - POCCO





Notre avis : Full HD + avec écran Amoled, et deux haut-parleurs stéréo, ce smartphone s’avère un bon choix pour les gros consommateurs de vidéos. Avec sa batterie de 5.000 mAh, sa bonne autonomie de près de deux jours est un atout, mais on regrette que Pocco vende séparément le chargeur de 33 W qui lui autorise une charge rapide. Bon point néanmoins : c’est le seul smartphone de notre sélection qui bénéficie d’un indice de protection contre la poussière et les éclaboussures (IP53).