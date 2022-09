On l’avait un peu oublié cet été, le bruit de la ville, des bus et des rames de métro. Pour rester zen, et s’isoler du tumulte ambiant tout en profitant de ses meilleurs sons, une solution : les écouteurs à réduction de bruit actif. Et parmi les nouveautés de la rentrée, « 20 Minutes » a repéré et testé trois paires de ces écouteurs « 100 % sans fil » chez Sony, Jabra et Huawei qui associent une excellente restitution audio et une réduction de bruit performante.

Les plus légers : LinkBuds S, de Sony

Après ses drôles de LinkBuds au format circulaire évidé (a priori, le fabricant en abandonne le concept), Sony revient avec ses LinkBuds S, plus classiques, mais à réduction de bruit. Avec leur tarif assez raisonnable, ils se positionnent bien en dessous des WF-1000XM4 (229 euros) qui restent les écouteurs premium du fabricant japonais.

Les écouteurs Sony LinkBuds S. - SONY

Fabriqués en partie avec des plastiques recyclés (d’où leur toucher légèrement granuleux) et livrés dans un packaging compostable, les LinkBuds S ont le privilège de la discrétion et de la légèreté. Ne pesant que 4,8 grammes, ce seraient, selon Sony, les écouteurs avec réduction de bruit les plus légers du marché.

Intra-auricauliares (ils s’enfoncent dans le conduit auditif), ils disposent de contrôles tactiles paramétrables depuis l’application Headphones, avec quatre fonctions par écouteur (Lire/Pause ; Morceau suivant/Morceau précédent ; Réduction de bruit…). C’est aussi dans cette application que l’on retrouve un égaliseur à cinq bandes, avec onze réglages (Vif, Enthousiaste, Calme…), dont deux à personnaliser. Les LinkBuds S, qui résistent à l’eau et à la transpiration (norme IPX4), proposent jusqu’à 21 heures d’autonomie sans réduction de bruit.

La réduction de bruit, et le mode Transparence (pour rester conscient des bruits environnants) s’orchestrent selon différents paliers. Petit plus, la fonction « Speak to chat » interrompt immédiatement la musique dès que l’on parle. 149 euros.

Notre avis : A l’essai, les LinkBuds S diffusent un son suave, rond avec des basses confortables, comme constaté en prolongeant l’été avec la soul de Gecko Turner. Mais un son qui manque peut-être d’un peu de brillance. La possibilité d’écoute de morceaux avec un son spatial (avec abonnement sur Deezer ou Amazon Music) est un plus. De son côté, la réduction de bruit est efficace, même si les LinkBuds S laissent encore passer quelques fréquences, notamment pour les sons aigus. Les basses incommodantes sont, elles, parfaitement muselées. Bémol néanmoins : ces écouteurs ne sont pas multipoints.

Les plus complets : Jabra, Elite 5

Plus discrètement que certains concurrents, le Danois Jabra impose son savoir-faire sur le son nomade. En témoignent ses nouveaux Elite 5.

Les écouteurs Jabra Elite 5. - JABRA

Les basses de Cozy de Beyoncé ; la dynamique de Stupid Love de Lady Gaga, du remix de Hott Stuff par Kygo et Donna Summer ; la voix de Tom Wlaker sur Leave a High On… nous ont convaincu de la très bonne tenue des Elite 5 qui, par leur signature sonore, visent un public jeune. Mais pas que. La restitution de la finesse de la guitare de Lou Reed sur Walk on the Wild Side, ou encore le ciselé de la voix de Stevie Nick pour Dream de Fleetwood Mac témoignent que les Elite 5 peuvent élargir leur audience avec un son pur et détaillé.

Avec ce modèle, Jabra inaugure aussi un nouveau système de réduction de bruit. Basé sur des micros externes, mais aussi internes aux écouteurs (six au total), celui-ci tire profit d’une nouvelle puce Qualcomm pour notamment optimiser les conversations téléphoniques en réduisant pratiquement à néant les bruits du vent. Ce qui est très pratique en conversation.

IP55 (ils résistent à la poussière et à l’eau), multipoint (ils peuvent se connecter à un smartphone et à un ordinateur sans avoir à les repairer), les Elite 5 revendiquent aussi jusqu’à 36 heures d’autonomie sans réduction de bruit. Il peuvent enfin se recharger par induction. Des arguments qui les distinguent. 169 euros.

Notre avis : Les Elite 5 (en noir ou beige) confirment non seulement la maîtrise du fabricant pour proposer des produits audio d’excellente facture, mais aussi une réduction de bruit très pertinente à ce niveau de prix. Personnalisables avec l’application Sound + et pilotables à l’aide de boutons physiques, ces écouteurs devraient trouver un large public.

Les plus performants : FreeBuds Pro 2, de Huawei

Développés en partenariat avec la marque hi-fi Devialet, les FreeBuds Pro 2 sont des écouteurs semi-intras (ils ne s’enfoncent que partiellement dans le conduit auditif). Les commandes sont situées sur les petites tiges à pincer et la personnalisation des réglages s’effectue via l’application Huawei AI Life.

Les écouteurs FreeBuds Pro 2 de Huawei. - HUAWEI

A défaut de légèreté (5,9 grammes par écouteur, contre 5 grammes pour les Galaxy Buds 2, de Samsung, par exemple), chaque écouteur intègre deux haut-parleurs. Cela permet aux FreeBuds Pro 2 de couvrir une large plage de fréquences (14 Hz - 48 kHz). Un morceau comme Even After All de Finley Quaye (sur un vieil album soul jazz de 1997 à redécouvrir !) profite des vrais atouts des FreeBuds 2 Pro : basses musclées, aigus précis et voix à la présence inouïe. Particulièrement immersif… L’égaliseur à dix bandes présent dans l’application (iOS et Android) permet de finement ajuster ses réglages, en marge de ceux proposés (Par défaut, Amplification des basses, des aigus, Voix).

De son côté, la réduction de bruit s’opère sur quatre niveaux, dont un, dit « Dynamique », qui l’ajuste automatiquement selon l’environnement. Les FreeBuds Pro 2 revendiquent jusqu’à 30 heures d’autonomie sans réduction de bruit (jusqu’à 4 charges sont possibles dans leur étui). 199 euros.

Notre avis : Finition chromée (en bleu, gris ou blanc), petite tige apparente : les nouveaux FreeBuds Pro 2 de Huawei ne sont pas la discrétion incarnée. Le constructeur chinois signe ici cependant d’excellents écouteurs, un rien bling-bling, certes, mais avec un confort d’usage incontestable et un son canon. Testés lors d’appels téléphoniques en pleine rue, ils se distinguent par des conversations limpides, sans être (trop) incommodé par le tapage environnant, et notamment le bruit des moteurs.