« Ready, steady, show ! » Après deux ans d’absence pour cause de pandémie, le salon européen IFA ouvre ses portes du 2 au 6 septembre. La grand-messe de l’électronique grand public est depuis 1924 le rendez-vous des acheteurs de la distribution, venus flairer les nouveautés des fabricants, et celui du public, avide de découvrir les futurs équipements tech qu’il va pouvoir s’offrir. Mais après les années Covid, l’IFA fait face à de nouveaux enjeux.

1 - Prouver sa légitimité

Cet été, Kai Mangelberger, le nouveau directeur du salon, se voulait rassurant : « le fait que le nombre d’exposants (plus d’un millier) soit revenu aux niveaux d’avant pandémie montre que l’IFA 2022 est un événement attendu par l’ensemble de la profession ».

Pourtant, dans les allées du salon, on note certains absents de taille. Philips/TP Vision a déserté le Hall 22. Le groupe Harman (JBL, AKG…), jadis incontournable du salon, est absent. D’origine allemande, Grunding/Beko n’a pas fait le déplacement. Pas plus que HiSense. Et Sony, qui n’a dépêché sur place que son équipe allemande, ne présentera pas de nouveautés. Désamour, question de budget ? Où rien à dévoiler ?

« Au-delà des marques qui, pour certaines, ont déserté l’IFA, au-delà des médias qui n’envoient plus autant de journalistes (20 Minutes s’est quand même déplacé), j’ajouterais que beaucoup de clients ont fait l’impasse sur ce rendez-vous cette année et c’est plus préoccupant pour l’avenir du salon », s’inquiète Jean-Yves Fabre-Darcourt, de Philips/TP Vision France.

En 2022, TP Vision présente bien ses nouveaux téléviseurs Ambilight à Berlin, mais a déserté le salon IFA. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour présenter ses nouveautés et sans doute réduire ses coûts, la marque a ainsi préféré investir un vaste bâtiment berlinois durant une semaine, ou elle reçoit médias et acheteurs de la distribution. « Les épisodes de confinement et de travail à distance nous ont montré qu’un modèle différent était possible, mais aussi que le modèle présentiel reste toujours plébiscité », tempère Christian Debrosse, directeur marketing de Panasonic France, marque présente, elle, sur l’IFA.

« Oui c’est vrai, un autre modèle est sans doute possible, et nous avons démontré que nous savions nous adapter au cours des dernières années. Mais cette année, il était vraiment important de se retrouver après deux ans d’absence », explique à 20 Minutes Anne Martel, la directrice générale France d’Electrolux. Des avis et des stratégies qui diffèrent.

2 - Continuer d’innover et de faire rêver

Beaucoup le constatent au fil des salons tech (IFA de Berlin, CES de Las Vegas, Mobile World Congress de Barcelone…) : les innovations majeures ne sont plus forcément au rendez-vous depuis quelques années. Après la mutation vers le tout numérique et la déferlante des objets connectés, un plafond de verre semble avoir été atteint en termes d’innovations.

LG présente son écran OLED Flex au salon de l'électronique IFA de Berlin 2022. - LG

Cette année encore à l’IFA, pas forcément d’effet « waouh ». LG fera sans doute le buzz avec son téléviseur OLED Flex, dont la dalle souple peut être incurvée d’une simple pression sur la touche de sa télécommande (pour davantage d’immersion pour les jeux vidéo). Asus se distinguera avec son ordinateur à écran pliable ZenBook 17 Fold Oled, mais on assiste surtout à des renouvellements de gammes de produits déjà existants sur la plupart des stands.

« En critères d’achat, on note l’importance de la valeur d’usage par le client de telle ou telle technologie ou l’importance du produit qui « facilite la vie » des clients », décrypte Jean-Yves Fabre-Darcourt, le patron de TP Vision France. Cette "quête de confort" figure au 26e rang des priorités des consommateurs (sur 57), selon une étude GFK de janvier dernier, soit quatre points de plus qu’en 2020.

« Le public est aussi attentif à une consommation plus raisonnée, plus durable. Il n’hésite pas à monter en gamme pour des appareils qui dureront plus longtemps », ajoute pour sa part Christian Debrosse chez Panasonic. « Il y a eu une réelle prise de conscience pendant la pandémie et il y a une tendance à vouloir consommer différemment. Les consommateurs réfléchissent davantage à leurs achats et sont très sensibles à l’aspect écoresponsable », confirme Anne Martel pour Electrolux France.

3 - Etre plus vert

Visant la neutralité carbone en 2040, Harman Kardon l’a annoncé avant l’IFA : ses enceintes JBL Go 3 Eco, Clip 4 Eco, Harman Kardon One 8 et Flip Essential 2 qui seront lancées fin 2022 seront conçues à base de matériaux recyclés. Cette tendance veut s’affirmer. « Le grand public est de plus en plus sensibilisé sur ce point, et de ce fait, les acheteurs professionnels aussi », note Christian Debrosse de Panasonic. Oui, selon Jean-Yves Fabre-Darcourt de TP Vision, « mais le respect de l’environnement reste un critère de sélection secondaire pour les professionnels, à l’exception de distributeurs ayant décidé de l’intégrer dans leur stratégie ».

Sur l'IFA, AEG présente des lave-linge beaucoup plus économes en eau. - AEG

Très attendus sur le terrain de l’environnement et de la durabilité, les fabricants de produits électroménager sont sans doute ceux qui possèdent le plus de marge de manœuvre pour se distinguer. AEG profite d’ailleurs de l’IFA pour présenter de nouveaux lave-linge dont une fonction vapeur permet d’économiser 96 % d’eau avec un programme délicat. Des filtres retenant jusqu’à 90 % des fibres microplastiques libérées par les vêtements synthétiques sont aussi présentés. Des arguments qui parlent de plus en plus aux consommateurs.

« L’IFA, c’est aussi l’occasion d’expliquer comment, concrètement, nous apportons des solutions écoresponsables au travers de nos dernières innovations », précise Anne Martel, directrice générale France d’Electrolux. Qui ajoute : « le prix de l’énergie flambe actuellement et proposer des produits économes en énergie, comme des sèche-linge avec pompe à chaleur qui consomment trois fois moins d’énergie que des sèche-linge classiques, est un réel argument pour les consommateurs ». Reste à savoir s’ils répondront présents à IFA, et si, dans le contexte actuel, auront les moyens d’investir.