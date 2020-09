3 trouvailles audio et vidéo au salon de l'électronique IFA de Berlin — 20 Minutes

Habituellement noires de monde, les allées du salon de l’électronique IFA qui se tient à Berlin du 3 au 5 septembre sont moins encombrées cette année, crise du Covid-19 oblige.

Ouvert uniquement aux professionnels et encore en nombre limité, l’IFA distille ses infos sur les nouveautés à la presse à force de rendez-vous virtuels.

TV OLED, casques à réduction de bruit, projecteurs home cinéma dernier cris, «20 Minutes» a suivi les premières annonces et vous dévoile certaines nouveautés du salon.

En raison de la crise du coronavirus, le traditionnel salon de l’électronique IFA de Berlin, qui se tient du 3 au 5 septembre, n’est pas ouvert au public. La jauge de visiteurs professionnels est limitée, la durée de salon réduite, tout comme le nombre d’exposants. L’IFA cru 2020 reste en grande partie virtuelle. Difficile, du coup, de flairer les tendances high-tech de cette seconde partie d’année. Au fil de conférences de presse en ligne ou de rendez-vous parfois en 3D, « 20 Minutes » a quand même sélectionné quelques produits phares qui, eux, finiront prochainement dans les rayons pour de vrai.

Philips met le son en barre dans ses téléviseurs

Alors que les ventes de téléviseurs s’enflamment avec le déconfinement (on parle d’un marché à + 50 % !), Philips dévoile à l’IFA son OLED935. En 48, 55 et 65 pouces (122, 140 et 165 cm de diagonale), cette Android TV qui fonctionne avec l’assistante Alexa d’Amazon est compatible HDR10 + et Dolby Vision.

Le nouveau téléviseur OLED935 de Philips et sa barre de son Bowers & Wilkins intégrée. - PHILIPS/TP VISION

Elle intègre sa propre barre de son. Développée par les Anglais de Bowers & Wilkins, cette section audio affiche une confortable puissance de 70 watts et se distingue par la présence d’un tweeter central pour mieux reproduire les dialogues. Préparez la monnaie : 2199 euros en 48’’’, 3.000 euros en 55’’ et 3.500 euros en 65’’.

Sony affine le son du casque

Croulant sous les louanges, le casque audio à réduction de bruit 1000XM3 de Sony lancé il y a un an a fait un petit… le 1000XM4. Vendu 380 euros, ce casque filaire et Bluetooth antibruit conserve les mêmes haut-parleurs et la même signature sonore. Une fonction dite Speak to Chat, peut désormais interrompre momentanément musique et réduction de bruit pour que l’utilisateur puisse prendre part à une conversation.

Le nouveau casque à réduction de bruit 1000XM4 paré pour affronter les transports. - SONY

Autre nouveauté : l’arrivée du système 360 Reality Audio de Sony. Mais celui-ci, qui élargit la scène sonore à 360°, reste limité à certaines applications musicales. Semblant se distinguer par une dynamique exceptionnelle, un volume de graves opulent sans être encombrant, le 1000XM4 saurait aussi monter dans les aigus avec une précision redoutable. Son égaliseur permet une personnalisation très précise. Mais évidemment, c’est son système de réduction de bruit qui risque une fois encore de malmener la concurrence, dont le casque Bose NCH 700, seul véritable concurrent au nouveau maître étalon de Sony.

Samsung voit l’image en grand

Avec son projecteur à courte focale The Premiere, Samsung veut bichonner les fans de cinéma à la maison. L’appareil, qui sera lancé en octobre 2020 pour la bagatelle de 3.500 euros est 4K et capable d’afficher une image de 3,05 mètres de diagonale avec 11 cm de recul seulement. Une véritable performance qui remet en question le fait de posséder un téléviseur de grande taille chez soi.

Le projecteur à courte focale The Première affiche en grand avec une petite distance de recul. - SAMSUNG

The Premiere est compatible HDR10 + et dispose de trois entrées HDMI 2.0b, idéal pour y raccorder différents périphériques, mais fonctionne également en Wifi et Bluetooth. Son système audio incorporé affiche 40 watts de puissance, ce qui risque de faire un peu léger en comparaison de l’impressionnante image qu’il déploie.

LG explose la taille de l’écran

Toi aussi, tu as envie de te construire ton cinoche dans ton garage ? Avec son nouveau projecteur laser 4K CineBeam (HU810P), LG propose aux puristes des images XXL un appareil laser DLP pour les salles dédiées à poser ou à accrocher au plafond. Grâce à lui, il est possible d’afficher une image gigantesque : jusqu’à 7,62 m de diagonale !

Avec son nouveau CineBeam HU810P, LG veut séduire les fans de home cinéma. - LG

Pour une configuration sans fil, on peut lui associer des enceintes compatibles Wisa. Il s’agit d’un protocole de communication sans fil dédié aux systèmes home cinéma qui intègre dorénavant le Dolby Atmos. Le projecteur LG est relativement discret (337 x 410 x 145 mm pour 11 kg). Il est compatible Bluetooth, avec un système de son intégré de 10 watts de puissance. Prix et date de lancement non communiqués.

Lenovo se met à l’heure

Le constructeur remet sur la table de nuit son réveil intelligent Smart Clock avec une version rafraîchie par rapport au modèle lancé il y a quelques mois. Vendu 59,99 euros (et déjà disponible) le nouveau Smart Clock Essential dispose d’un large afficheur LED dont l’intensité d’éclairage s’adapte à la lumière ambiante.

Le nouveau réveil Smart Clock Essential est intelligent et recharge les smartphones. - LENOVO

Compatible Google Assistant, l’appareil peut être programmé à la voix et lancer des routines avec d’autres équipements compatibles : il est 7h, il sonne, lance la cafetière connectée, ouvre les volets, vous indique le temps de trajet pour vous rendre au travail, etc. Un halo lumineux blanc à l’arrière le transforme et veilleuse, tandis qu’une prise jack lui permet de brancher un câble pour recharger son smartphone.

JBL fait la fiesta hors les murs

La marque (propriété de Samsung) décline son concept d’enceinte festive Party Box dans une version nomade simplement baptisée « On the Go ».

La Party Box On The Go: jusqu'à 6 heures d'autonomie et 100 watts de puissance en bandoulière. - JBL

Se portant en bandoulière (on en ignore le poids) et capable d’envoyer jusqu’à 100 watts de puissance en stéréo, l’appareil vendu 299 euros (le prix d’un smartphone de moyenne gamme) offrirait selon son constructeur une autonomie pouvant atteindre 6 heures. Résistant aux éclaboussures (norme IPX4), la Party Box On the Go affiche des effets lumineux qu’elle synchronique avec la musique. Elle est livrée avec un micro sans fil et dispose d’une entrée guitare.

Teufel émet de bonnes ondes

Le constructeur allemand lance sa 3Sixty, une radio au look neo-vintage qui surfe sur différentes technologies, les anciennes, et les nouvelles. Et se veut ainsi complète. FM, le récepteur est également DAB + et fait office de radio numérique terrestre. Mieux : la 3Sixty intègre un accès direct à Amazon Music et à Spotify Premium et l’appareil est évidemment Bluetooth.

La radio 3Sixty embrasse la FM, le DAB+, le Bluetooth et intègre Amazon Music et Spotify. - TEUFEL

60 présélections (dont 30 pour Amazon Music et Spotify) permettent ainsi d’accéder à ses stations, playlists ou webradios favorites. Cette belle polyvalence s’écoute à 360° grâce aux deux haut-parleurs large bande de l’appareil et à un subwoofer de 90 mm dirigé vers le bas. Les boutons physiques de la radio et une application sont là pour piloter l’ensemble. Alternative : un équipement Alexa qui pourra prendre la main sur la 3Sixty grâce à la commande vocale. Prometteuse mais assez chère : 299 euros.