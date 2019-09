L'impressionnant téléviseur OLED transparent de Panasonic. — CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le salon de l’électronique IFA de Berlin se tient jusqu’au 11 septembre et présente au public les nouveautés des constructeurs.

Si le cru 2019 de l’IFA manque de produits de rupture et de nouvelles tendances, le soin apporté par les marques à nos écrans reste une priorité.

Téléviseurs enroulables ou transparents, barres de son innovantes, moniteurs de gaming ultimes se partagent ainsi la vedette.

De notre envoyé spécial à Berlin

Faute de réelles innovations et de tendances clairement dessinées, le salon de l’électronique IFA de Berlin, qui se tient jusqu’au 11 septembre, ne marquera pas les esprits. On est loin des années fastes où les premiers écrans plats, les téléviseurs 3D ou le son sans fil faisaient leur révolution. Reste, dans le domaine des écrans notamment, quelques produits bien concrets et autres projets qui veulent se distinguer…

Un écran de 55 pouces qui devient invisible lorsque éteint

Fait de verre, de bois et de métal, le téléviseur OLED transparent présenté par Panasonic flatte la rétine. Dessiné par le designer scandinave Daniel Rybakken et le centre de design de Kyoto du constructeur, il ne s’agit encore que d’un prototype, mais d'un prototype qui fonctionne.

Lorsqu'allumé, le téléviseur LED transparent occulte les objets se trouvant derrière lui. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

D’une diagonale de 55’’/140 cm, l’appareil a vocation à intégrer une bibliothèque et s’effacer lorsque éteint. Livres et bibelots placés derrière lui deviennent alors visibles. Allumé, l’image les occulte totalement. A première vue, cette image manque un peu de contrastes, mais la performance technique est réelle. L’appareil pourrait être commercialisé dès 2020, mais uniquement en Full HD.

Cette barre de son transforme n’importe quel vieux téléviseur en Android TV

Votre téléviseur n’est pas très « smart » et vous aimeriez lui donner une nouvelle jeunesse ? La Link Bar présentée par JBL va lui offrir un upgrade inattendu en la transformant en Android TV.

Un téléviseur classique métamorphosé en Android TV avec la barre de son Link Bar de JBL. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Se connectant en HDMI et diffusant avec ses quatre haut-parleurs et son caisson de basses une puissance 100 watts, l’appareil au design assez classique, métamorphose votre téléviseur en Android TV. C’est une première. A la clé et accessibles depuis une interface dédiée : les services de streaming vidéo, comme Netflix ou YouTube (Amazon Prime arrivera dans un second temps), de la musique (Deezer, Spotify…), des milliers de jeux et applications.

La Link Bar intègre Google Assistant et diffuse un son à la puissance de 100 watts. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Bonus : l’assistant Google est embarqué et l’ensemble se pilote à voix. 399 euros (+ 399 euros pour le subwoofer optionnel).

Le téléviseur enroulable débarque en France en juin 2020

Evidemment, LG n’en communique pas le prix de vente. Dévoilé pour la première fois au public européen, son téléviseur enroulable OLED 65R9 possède néanmoins une date de sortie en France : juin 2020.

Enroulé, le 65R9 de LG disparait dans son meuble-caisson de basses... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Il peut demeurer déroulé dans cette position pour accéder à quelques application comme celle de streaming musical. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le 65R9 à mi course... - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ce n'est qu'une fois totalement déroulé que l'image apparaît. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Logé dans un coffre faisant office de caisson de basses à la puissance de 100 watts, le 65R9 est impressionnant. Son écran OLED de 4 mm d’épaisseur s’extrait et se rétracte dans son coffre à la demande. A l’arrière, un mécanisme à base de deux bras articulés et de petits volets se chargent de le faire et descendre et de le maintenir rigide.

La dalle peut être totalement ou partiellement extraite, cette seconde possibilité offrant accès à des applications de base, comme des services musicaux.

Le seul vidéoprojecteur qui s’adapte au mode Portrait

Original par son design, le vidéoprojecteur C250i d’Acer est clairement dédié aux smartphones. Fonctionnant sur batterie (autonomie : 5 heures), intégrant une enceinte (puissance : 5 watts), il est assez richement pourvu en connectique et peut diffuser des vidéos depuis une prise USB (type A et C), une prise HDMI ou un slot microSD. Sa luminosité de 300 lumens reste correcte pour ce type d’appareil.

Le projecteur C250i peut se positionner à l'horizontale... - ACER

... ou à la verticale pour projeter les images tournées en mode Portrait. - ACER

Surtout, il est le seul projecteur au monde à pouvoir diffuser en grande taille des vidéos tournées en mode portrait. Pour cela, il suffit de le basculer à la verticale pour que l’image affichée prenne ses aises et ne soit plus proposée en petite taille, coincée en mode horizontal, avec des bandes noires latérales. Lancement prévu début 2020 à 539 euros.

Le premier moniteur de gaming avec un temps de réponse presque nul

Parlez « temps de réponse » à un gamer invétéré, et vous le verrez ouvrir grands les yeux. Pour les novices, ce temps évoque la durée entre lesquelles deux images s’affichent successivement. Plus ce temps est réduit, plus l’image est fluide.

Le moniteur UltraGear 27GL850 avec un temps de réponse de 1 milliseconde. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Se distinguant dans la galaxie de ces écrans dédiés au jeu vidéo, le moniteur UltraGear 27GL850 propose ainsi un temps de réponse de 1 milliseconde (un millième de seconde), contre 2 à 4 millisecondes habituellement. Et cela changerait tout pour les passionnés de jeu de course ou de FPS ! Son écran LED IPS est QHD (2560 x 1440 pixels) et l’appareil intègre une prise HDMI, une USB 3.0 et un Display Port. Lancement en novembre à 499 euros.