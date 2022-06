La maison connectée : rêve ou réalité ? Alors que depuis des années, les objets dits « connectés » affluent dans les rayons, que depuis bientôt cinq ans Google Home et Alexa d’Amazon s’invitent dans nos intérieurs pour les piloter à la voix, quels sont les contours de ce marché ? Qui s’équipe, comment, qu’est-ce qui marche, qui ne marche pas, quelles sont les nouvelles promesses du smart home ? Pour le savoir, la rédaction de 20 Minutes a interrogé Laurent Glaser, directeur de la stratégie et de la prospective de la maison connectée chez Leroy Merlin, une enseigne qui, avec plus de 140 magasins, est aux premières loges pour prendre le pouls de notre habitat.

Comment le concept de « maison connectée » évolue-t-il en France ?

Les consommateurs commencent par tester selon leurs propres besoins. Et avec plusieurs entrées : le besoin de sécurité, l’automatisation, la réduction de la facture énergétique. Puis, les gens découvrent des choses, les trouvent pratiques. Ainsi, on peut entrer dans la maison connectée avec une simple ampoule Wifi à 10 euros !

L’éclairage reste-t-il le B-A-BA de la maison connectée ?

C’en est en tout cas le premier usage. Au début, les gens y trouvaient quelque chose d’amusant, de gadget, plutôt qu’utile. Or, les ampoules connectées permettent d’imaginer des ambiances, de créer le bon ton dans la maison, de piloter son éclairage. Elles peuvent aussi éviter des travaux lourds de rénovation ou le déplacement d’interrupteurs mal placés. Elles peuvent enfin être synonymes de sérénité, en simulant une présence à son domicile.

Laurent Glaser, directeur de la stratégie et de la prospective de la maison connectée chez Leroy Merlin. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pourquoi Leroy Merlin a-t-il lancé Enki, sa propre solution pour la maison connectée ? Google Home et Alexa ne suffisaient pas ?

Google Home et Alexa d’Amazon sont de grands accélérateurs de la maison connectée. Le pilotage à la voix est très prisé, mais son adoption ne concerne pas encore tous les habitats pour diverses raisons. Et les applications de ces deux géants ne sont pas forcément ergonomiques. Avec l’application Enki gratuite et pour tous les usages, nous voulions une solution qui permette d’adresser un maximum de choses dans la maison, mais de façon homogène, et en cohérence avec notre marque.

Comme d’être multiprotocoles ?

Une box est une contrainte pour les clients. S’enfermer dans des protocoles fermés en est une autre. D’où la nécessité d’interopérabilité entre les produits. On peut d’ailleurs dire qu’avec le protocole ZigBee*, les choses évoluent positivement. Avec la box Enki, on effectue un travail de simplification, de démocratisation, au même titre que des entreprises comme Legrand, Somfy ou Ikea. Le smart home n’est pas une science exacte. Il faut arriver à quelque chose qui soit sans problème, penser « solution », avant de penser « produit ».

Justement, face à la hausse du prix de l’énergie, la maison connectée peut-elle réduire la facture ?

Beaucoup de radiateurs sont aujourd’hui connectables. J’ai envie de dire : amusez-vous à connecter le vôtre avec un petit module pour voir la différence ! Cela permet à chacun de prendre la main rapidement, pour un budget raisonnable, sans forcément rogner sur la qualité du design qui est aussi un critère d’achat. Et de faire de vraies économies, en programmant des scénarios précis, en ne chauffant que les pièces qui en ont besoin, en pilotant à distance…

Un radiateur connecté nativement coûte environ 400 euros. Sinon, comptez 45 euros par module par radiateur compatible. De son côté, notre box coûte 119 euros.

Une box à 119 euros, ce n’est pas un peu cher pour des usages basiques ?

Si l’on souhaite démocratiser et embarquer de plus en plus de consommateurs sur des usages simples avec une box à 119 euros et une ampoule à 20 euros, on frise l’absurde, en effet. Nous avons donc sorti la box Enki Connect à 29 euros pour les usages les plus simples, comme l’éclairage. Même si nous sommes convaincus qu’une partie des gens qui sont entrés dans la maison connectée par l’éclairage n’iront pas plus loin, charge à nous leur montrer le champ des possibles, notamment autour de l’habitat durable.

La nouvelle box Enki Connect, d'abord pensée pour l'éclairage connecté. - LEROY MERLIN

Des exemples ?

Le chauffage, nous l’avons dit. Mais aussi les automatismes, comme avec les volets roulants qui cartonnent ! Je suis d’ailleurs convaincu que le smart home va aider les gens à rester plus longtemps chez eux. Des volets qui se ferment et s’ouvrent tout seuls, c’est un vrai bénéfice pour les personnes âgées ! Et les enfants vont être des prescripteurs pour leurs parents.

Avez-vous vu des produits connectés pour l’habitat qui n’ont pas fonctionné ?

Ce qui est et reste gadget aux yeux du public ne marche pas, comme le pommeau de douche connecté. Sinon, je dirais plutôt que ce qui ne marche pas… n’a pas encore marché !

Bien que nous soyons un gros vendeur de cuisines, nous ne sommes cependant pas encore allés vers l’électroménager connecté, par exemple. Nous n’avons pas encore vu la « killer app » pour ces produits… et encore moins rencontré la « killer demande » de la part du public ! Et à titre personnel, je ne suis pas vraiment confortable avec un four connecté…

Et a contrario, qu’est-ce qui est « tendance » ?

L’extérieur de la maison, le monde du jardin basculent dans le connecté. La grosse révolution va être sur l’outdoor, comme avec l’arrosage connecté qui arrive en force. Le marché qui explose, c’est aussi celui de la tondeuse. Puis viendra le tour de l’e-mobilité. Il va falloir gérer l’énergie de l’habitat avec la présence de voitures électriques sur des bornes de recharge…

* Le protocole ZigBee permet la communication entre différents équipements à courte distance (de 75 à 100 mètres en intérieur et jusqu’à 300 mètres en extérieur, avec un maillage qui étend la portée des périphériques.