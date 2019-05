Le Google Nest Hub et son écran de 7 pouces, en France le 28 mai. — GOOGLE NEST

Google a annoncé ce mardi une synergie renforcée avec sa marque Nest dédiée aux objets connectés. Lesquels sortiront désormais sous la marque Google Nest.

L’occasion d’officialiser le lancement du Google Nest Hub en France, programmé pour le 28 mai.

Vendu 129 euros, cet écran intelligent de 7 pouces profite de premiers partenariats hexagonaux, parmi lesquels myCanal dont il pourra afficher le contenu.

Il faudra s’y habituer. Google et Nest (la marque d’objets connectés acquise par la firme de Mountain View en janvier 2014) jouent la synergie de groupe à travers une seule et même nouvelle marque : « Google Nest ». Google l’a annoncé ce mardi 7 mai lors de sa conférence Google I/O où ont aussi été présentés ses smartphones Pixel 3a et 3a XL.

Sous l’estampille Google Nest seront ainsi alignés les clés Chromescast, la borne Google Wifi, les enceintes Google Home et les produits Nest (caméras de surveillance, thermostats connectés, détecteur de fumée, sonnette vidéo). Et désormais, le Google Nest Hub, dont 20 Minutes a pu assister à une démonstration.

Plus petit que ses concurrents

Le nouveau Google Nest Hub est le premier écran dit « intelligent » commercialisé en France par la firme de Mountain View. Il n’est pas le premier appareil dans sa catégorie. Comparables, le Smart Display (avec Google Assistant) de Lenovo, et l’ Echo Show (avec l’assistante Alexa) d’Amazon sont déjà en vente.

L'écran Smart Display embarque Google Assistant. - LENOVO

L'Echo Show: une enceinte connectée avec écran HD de 10 pouces. - AMAZON

En précommande, le Google Nest Hub sera livré le 28 mai et vendu 129 euros. Notre premier contact avec le petit nouveau dévoile un appareil de taille réduite (178,5 x 118 x 67,3 mm pour 480 g). Il dispose d’un écran de 7’’/17,78 cm (contre 8’’ ou 10’’ pour le Smart Display de Lenovo, et 10’’ pour l’ Echo Show d’Amazon). Disponible en noir ou blanc (on dit « charbon » et « galet » chez Google !), il fonctionne sur secteur.

myCanal premier partenaire vidéo

A bord, Google Assistant, toujours prompt à répondre à nos questions formulées vocalement. En façade, au-dessus de l’écran, deux micros (désactivables par un petit bouton à l’arrière de l’appareil) restent attentifs aux requêtes des utilisateurs. Un capteur RGB adapte en permanence l’affichage de l’écran : couleur et luminosité sont ainsi optimisées. Le socle de l’appareil fait office d’enceinte. Pas de miracle à en attendre : le son diffusé est correct, mais sans plus. Spotify, Google Music, Deezer et YouTube Music* pourront être joués, ainsi que le service de radios TuneIn. Coté vidéo, Google Nest Hub convoque YouTube, mais aussi la plateforme myCanal, présent au lancement.

A l'arrière du Google Nest Hub, une enceinte fonctionnant aussi en Bluetooth. - GOOGLE NEST

Quelques partenariats locaux commencent ainsi à se faire jour : 750g, Chef Simon, Cuisine Actuelle et Femme Actuelle pour utiliser le hub comme assistant culinaire, mais aussi Sephora, Maître Gribouille. Un bon début, mais on attend plus. Evidemment le petit écran sert à contrôler les appareils compatibles de sa maison connectée.

Un bouton physique à l'arrière du hub pour couper ses deux micros. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Avec la sonnette vidéo Hello de Google Nest, il affichera une vue de la personne ayant sonné à la porte. Avec des caméras Google Nest (ou d’autres marques compatibles), il sera possible de surveiller une pièce ou l’extérieur de sa maison.

Cadre photo, le retour

Avec son format de 7’’ (« un clin d’œil au format 10x15 des photos », lance Google !), notre hub fait office de cadre photo numérique. On peut lui demander à la voix d’afficher tel ou tel album photos hébergé sur un compte Google dans Google Photos. Astucieux : si l’on est loin de chez soi, il est possible de prendre des photos, de les placer en Favoris dans Google Photos pour qu’elles soient affichées à distance comme fond d’écran sur le petit hub. De quoi rester en contact avec les siens. Mais le Google Nest Hub n’ira pas plus loin : ne disposant pas de caméra, il est impossible de réaliser des appels vidéo avec lui.

L'écran JBL Link View est attendu en France. - JBL

Pour cela, il faudra attendre le Google Nest Hub Max (disponible aux Etats-Unis) que Google Nest sortira peut-être un jour dans nos contrées… En attendant, JBL aura peut-être lancé son JBL Link View. Et la guerre des écrans intelligents aura vraiment commencé.

* 3 mois offerts sur YouTube Music Premium pour l’achat du Google Nest Hub.