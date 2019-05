La tablette Lenovo Smart Display embarque Google Assistant. — LENOVO

Après les enceintes intelligentes, place aux écrans intelligents. Face à l’Echo Show d’Amazon et son assistante Alexa, voici le Smart Display de Lenovo qui embarque, lui, Google Assistant.

Disponible avec un écran de 8 pouces ou 10 pouces au choix, le Smart Display veut d’abord trouver sa place dans nos cuisines.

Test à l’appui, il souffre, comme son concurrent, des limitations de son assistant personnel qui ne lui permet pas encore de répondre à toutes les attentes.

Un nouvel assistant à l'écran? En attendant des annonces probables de Google lors de Google I/O (son cycle de conférence dédié aux développeurs*), le Smart Display est le premier écran dit intelligent embarquant Google Assistant. Lancé par Lenovo, il est disponible en deux tailles : 8’’/20,32 cm en HD et 10’’/25,4 cm en Full HD. L’appareil sort en France en même temps que l’ Echo Show d’Amazon, le premier écran intelligent avec l’assistante Alexa à bord.

Vendu 179 ou 239 euros selon la taille, le Smart Display veut associer l’image à la voix. Sur le principe d’une enceinte à commande vocale qui se pilote avec le sésame « Dis Google… » (ou « OK Google… »), cet écran d’un nouveau genre veut d’abord trouver sa place dans la cuisine. 20 Minutes pu assaisonner un Smart Display avec écran de 10 pouces.

Les routines du petit matin

L’appareil qui pourrait sembler massif possède finalement un design assez léger. La raison : la forme inattendue de son dos recouvert de bambou lui assure une ligne particulièrement fluide. Le Smart Display se configure à l’aide de l’application Google Home. C’est à travers elle que l’on peut éventuellement sélectionner les objets connectés compatibles dont on dispose pour pourvoir les commander à la voix (ampoules Philips HUE, caméras Nest...). Appréciable: la possibilité d'orchestrer des routines en programmant une succession d’actions. En disant « Bonjour Google », on peut ainsi successivement convoquer au petit matin son flash d’infos, la météo et le temps de parcours nécessaire pour se rendre au travail (tout en lançant l’ouverture de ses volets roulants compatibles!).

Pas à un paradoxe près

Le Smart Display faisant évidemment office d’enceinte, on peut lui greffer des services musicaux (YouTube Music, Play Music, Deezer, Spotify), vidéos et photo. Sa qualité de son est honorable. Pour la télévision, on repassera. Car il n’y a ici pas plus de chaînes TV partenaires que pour l’Echo Show d’Amazon. C’est une lacune criante à mettre au passif de la firme de Mountain View.

La coque arrière en bambou du Smart Display à écran de 10 pouces. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Interrogé, Google rassure : « on discute avec tout le monde, on pourra bientôt vous annoncer des choses ». D’où ce paradoxe : si l’on peut demander « Dis Google, quelles sont les informations ? » et accéder en vidéo au dernier flash TV de France Info ou BFM TV, il est impossible de regarder ces chaînes en direct sur l’écran du Smart Display ! Le paradoxe continue avec Netflix. Impossible de lancer la plateforme de streaming sur l’écran du Smart Display, ce que l’on aurait quand même pu espérer pouvoir faire.

Le Smart Display de Lenovo ne peut lancer Netflix que... sur un téléviseur de la maison connecté avec une clé Chromecast! - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Il est en revanche possible d’associer à l’appareil un téléviseur lesté d’une clé Chromecast et de demander par exemple : « Dis Google, mets Homecoming de Netflix sur le téléviseur ». Au bout de quelques secondes, le documentaire de Beyoncé s’affiche en effet sur la TV du salon. Mais on marche quand même un peu sur la tête, non? Bref, alors que sur l’ Echo Show d’Amazon, on peut profiter de la SVOD d’Amazon Prime Vidéo, il faut se satisfaire de visionnages sur YouTube (propriété de Google) sur le Lenovo Smart Display. Question de religion...

Un petit coté Thermomix

Lenovo l’affirme : « Le Smart Display est un outil pensé de bout en bout pour la cuisine ». S’il résiste aux projections d’eau et peut effectivement trouver place sur un plan de travail, le Smart Display bénéficie ainsi d’un partenariat avec le site culinaire 750g. L’affaire est plutôt bien menée et l’association assez gourmande. On peut ainsi convoquer à la voix à peu près n’importe quelle recette, en connaître les ingrédients et suivre pas à pas les différentes étapes de sa préparation. Un petit côté « Thermomix like »…

Cuisiner pas à pas comme avec un Thermomix... ou presque. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Enoncées et affichées à l’écran, les informations peuvent s’enchaîner une par une lorsque l’on prononce « Dis Google, étape suivante » ou lorsque l’on appuie sur « Etape suivante » sur l’écran tactile du Smart Display. On préférera d’ailleurs cette option, car répéter à chaque fois « Dis Google… » pour savoir si l’on doit casser les oeufs ou verser du sucre dans sa préparation finit par devenir fastidieux.

Google Duo à la verticale

On remarque que l’on peut positionner le Smart Display à la verticale. Mais cette possibilité n’a d’intérêt que pour passer des appels avec l’application Google Duo (qui n’est d’ailleurs pas embarquée en natif et qu’il convient d’abord de configurer sur son smartphone). Hélas, en dehors des conversations vidéo, l’affichage ne bascule pas automatiquement en monde Portrait. Impossible de laisser ainsi positionné l’appareil dans sa cuisine pour d'autres fonctions basiques, alors que ce pourrait être pratique...

Par contre OK Google, tu sais afficher les images de mes albums Google Photos pour peu que je les convoque en nommant parfaitement le nom de leur dossier: « Dis Google, montre moi mes photos de l'album Vacances romaines »...

Le Smart Displays de 10 pouces à l'horizontale pour passer des appels avec Google Duo. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Globalement, Lenovo Smart Display ou Amazon Echo Show, même combat. Aussi prometteur soit-il, l’écran intelligent a encore besoin d’apprendre. Encore trop jeune, manquant d’intégration et d'optimisation, bridé par un nombre de partenariats encore insuffisants et limité dans son utilisation, il ne peut clairement pas encore faire office d’équipement multifonctions, ni convaincre le très grand public...

* les 7 et 8 mai à Mountain View, Californie.