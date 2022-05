Lumière sur les ampoules intelligentes ! Dès l’origine de la maison connectée, elles furent les premières à se piloter à distance depuis une application. Du coup, elles constitueraient aujourd’hui le premier usage de la maison 2.0 ! Hier uniquement Wifi, de plus en plus multiplient les réseaux de communication et adoptent le Bluetooth, voire le protocole Zigbee pour une souplesse d’usage plus grande.

Pour un unique point lumineux, il est possible de débuter son installation avec une simple ampoule Bluetooth à piloter depuis une application (moyennant une vingtaine d'euros). Pour aller plus loin et étoffer pas à pas l'ensemble de son logis avec des ampoules connectées, les modèles Wifi et/ou Zigbee permettent, à partir d'une centaine d'euros pour deux ou trois ampoubles, un bridge à connecter à sa box et un interrupteur afin de créer un écosystème évolutif. « 20 Minutes » a débusqué pour vous les offres les plus accessibles pour vous équiper.

La basique : Lexman/Enki pour Leroy Merlin

Dédiée à l’éclairage, la nouvelle box domotique Enki Connect de Leroy Merlin agrège de nombreux objets connectés de marques partenaires (200 produits compatibles). Cette passerelle qui a l’avantage d’être (presque) agnostique accueille notamment les ampoules Lexman, marque de Leroy Merlin, dont l’ampoule intelligente RVB LED E27 que nous avons testée en situation.

La nouvelle box Enki Connect, d'abord pensée pour l'éclairage connecté. - LEROY MERLIN

Contrairement à d’autres, elle peut reproduire toutes les nuances du blanc (de chaud à froid), mais aussi une palette infinie de couleurs. 29 euros la box + 12 euros l’ampoule + 10 euros l’interrupteur optionnel.

Notre avis : Autour d’une box de taille mini (23,4 x 63,6 mm x 63,6 mm), cette solution basique et pour le moins relativement économique est un bon point d’ancrage pour développer son propre écosystème autour de la maison connectée. Ici, la transmission s’effectue en Bluetooth, mais aussi selon le protocole Zigbee qui, en étant plus économique, offre la plupart des avantages du Wifi, comme le pilotage de plusieurs ampoules, le contrôle à distance, l’enregistrement de ses ambiances préférées… Et autre atout : ce système est aussi multimarques.

La plus évoluée : Philips HUE E27

Précurseur dans l’univers de l’éclairage connecté, Philips HUE a développé au fil des années de multiples solutions adaptées à tous les besoins, tant pour l’intérieur que l’extérieur de la maison.

La classique ampoule blanche Philips HUE E27. - Philips HUE

L’ampoule E27 (disponible en 800, 1.100 et 1.600 lumens) s’adapte à la plupart des lampes de salon ou plafonniers à l’aide de sa douille à vis. Proposant une lumière blanche froide à chaude, elle se pilote depuis l’application Philips HUE. Son allumage/extinction se programme aussi, permettant de créer des scénarios très évolués, ou encore de simuler une présence. 29,99 euros.

Notre avis : Si elle ne propose qu’une lumière blanche (de 2.200K à 6.500K), cette ampoule est idéale pour créer des ambiances tamisées et chaleureuses. Attention, l’achat d’un pont Hue Bridge (59 euros) reste la base pour tout équipement Philips HUE en Wifi avec des fonctionnalités avancées (contrôle de toute la maison, contrôle à distance…). Mais les ampoules HUE sont aussi compatibles Bluetooth pour un usage plus classique, sans Bridge. Longtemps infréquentable pour son manque d’intuitivité, l’application Philips HUE est désormais beaucoup plus simple d’accès.

L’économique : kit E27 Innr

La marque néerlandaise Innr a été fondée par deux anciens managers de Philips.

Le kit de démarrage avec deux ampoules, un bridge et un interrupteur proposé par Innr. - INNR

Avec son kit de démarrage, elle propose un ensemble complet et économique qui comprend deux ampoules colorées à vis de 806 lumens (culot E27), un bridge à brancher sur secteur (permettant de piloter jusqu’à 30 ampoules), mais aussi un interrupteur qui évitera de passer par l’application pour allumer/éteindre ses lumières, mais aussi en régler l’intensité. 79 euros avec ampoules blanches ; 99 euros avec ampoules colorées.

Notre avis : Pour moins de 100 euros, Innr propose un kit attractif qui possède aussi le mérite d’être compatible avec la commande vocale via Alexa, Google Assistant, mais aussi SIRI. Utilisant le protocole de transmission sans fil Zigbee, ces ampoules peuvent être utilisées avec d’autres marques qui l’ont intégré.

La vintage : Antalya, de Konyks

D’un design très soigné avec son globe en verre vieilli surmonté d’une bulle, l’ampoule Antalya séduit par son aspect vintage.

L'ampoule vintage Antalya, développée par Konyks. - KONYKS

Particulièrement décorative avec son filament de LEDs intérieur, elle est Wifi et Bluetooth. L’ampoule se met en œuvre à l’aide de l’application Konyks qui peut agréger différents produits de la marque. Allumage/extinction, variateur d’intensité, programmation, ambiances prédéfinies ou à imaginer… sont parmi les avantages de cette appli simple d’accès. 22,90 euros, le pack de deux ampoules.

Notre avis : Derrière la marque Konyks, c’est la start-up toulousaine Apynov qui est à la manœuvre. Se distinguant par ses produits aux tarifs assez serrés, mais de qualité, elle confirme sa capacité d’innovation avec l’ampoule néo-rétro Antalya qui offre des blancs pouvant varier de froid à chaud. Wifi et Bluetooth, elle pourra toujours être pilotée, même en absence de réseau domestique.