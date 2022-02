Jamais un assistant personnel n’aura aussi bien porté son nom. Le nouvel Echo Show 15 conserve la vocation des précédentes enceintes ou écrans intelligents d’ Amazon qui embarquent Alexa, la célèbre assistante personnelle, capable de répondre à vos questions, de jouer de la musique, diffuser des vidéos ou de piloter la maison connectée. Mais ce nouvel écran veut aller plus loin à l’aide d’une interface qui prétend nous aider à mieux organiser notre vie de famille.

L'Echo Show 15 est aussi pensée pour être accrochée, en mode Paysage ou Portrait. - AMAZON

Un QI accru

C’est un écran tactile de 15,6 pouces/39,62 cm qui ressemble à un cadre photo numérique. On peut l’accrocher au mur verticalement ou horizontalement ou le poser sur un support. L’Echo Show 15 se configure en quelques minutes à l’aide de son compte Amazon. Cet écran intelligent possède un QI accru par rapport à ses prédécesseurs, comme l’Echo Show 10. Sa nouvelle interface, à base de widgets, lui permet d’être entièrement personnalisée.

A la clé, la possibilité de mieux organiser son quotidien, avec des notes, des listes de choses à faire, des listes de courses ou encore des rappels. Le principe est assez amusant, simple et fluide comme en témoignent nos essais. On peut ainsi retrouver son calendrier (Android et iCloud depuis peu), le modifier à la voix, mais aussi s’affranchir des classiques reminders colorés collés sur la porte du réfrigérateur et les synchroniser avec son smartphone sans avoir même à y penser. La liste de courses y sera toujours à jour.

Expérience collective

Mais afin qu’à la maison l’expérience soit collective et complète, l’Echo Show 15 fonctionne grâce à la reconnaissance faciale. Ainsi, pour peu que les différents membres de la famille se soient enregistrés en scannant leur visage, leur interaction avec l’écran intelligent sera totalement personnalisée. Chacun accédera à ses notes, à son calendrier, à ses notifications préférées, à sa musique… dès qu’il aura été reconnu par l’Echo Show 15. Comme nous l’avons vérifié, il faut environ 4 secondes à l’appareil pour identifier son utilisateur, ce qui peut parfois sembler un peu long. Amazon se veut rassurant : toutes les informations concernant cette reconnaissance sont stockées en local.

Des rappels pour chacun

Permis par un nouveau processeur nommé Amazon AZ2 Neural Edge, ce procédé s’apparente grandement au système de déverrouillage de nos smartphones. Outre le fait que chaque membre du foyer peut disposer d’un univers qui lui est propre, l’intérêt, ici, est que l’on peut laisser des messages à tel ou tel membre de la maisonnée.

L'Echo Show 15 a d'abord été pensée pour une utilisation dans une cuisine - AMAZON

« Alexa, rappelle à Sandrine que nous avons rendez-vous à 18 heures. » Si Sandrine s’est bien enregistrée, l’Echo Show 15 la reconnaîtra lorsqu’elle passera devant lui et lui livrera le message. On peut aussi laisser des messages vocaux, mais pas en vidéo, ce qui semble dommage si l’on a des enfants en bas âge. Et l’utilisation de ces fonctions de messagerie inter familiale mériterait d’être plus intuitive. Avis aux développeurs !

Image dans l’image

On apprécie cependant le format de l’écran, qui bien placé dans la cuisine peut faire office de téléviseur d’appoint pour regarder la télévision (en passant par Molotov.TV), mais aussi des sites de streaming comme Prime Vidéo ou Netflix. L’image est correcte, le son moyen, et il faut prendre garde de ne pas placer l’Echo Show 15 à côté d’une fenêtre, au risque de ne voir sur la surface de son écran que des reflets. Nouveauté cependant : la possibilité d’insérer dans l’image principale une seconde image, comme celle d’une caméra ou d’une sonnette connectée. Avec une sonnette Vidéo Doorbell d'Arlo, cela ne nous a posé aucun problème.

Pour peu que l’on adhère au concept de cet appareil (et que l’on soit prêt à débourser 249 euros !), il reste encore à faire pour que l’Echo Show 15 soit plus abouti. Si le pitch est enthousiasmant, l’utilisateur se heurte assez vite à des limites s’il veut communiquer avec d’autres membres du foyer. Interrogé par « 20 Minutes », Amazon assure qu’une mise à jour permettant de profiter de l’interface de l’Echo Show 15 sur les autres Echo Show est en cours de déploiement.