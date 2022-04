Orange is the new green ! Top départ pour la nouvelle Livebox 6 d’ Orange. Dévoilée hier à la presse lors d’une conférence dans le métavers (mais aussi en présentiel), la nouvelle box fibre de l’opérateur se veut plus performante et plus verte. Wifi 6E et évolutive, elle est aussi « capable de répondre aux transformations sociétales », selon Fabienne Dulac, directrice générale adjointe et CEO d' Orange France. La Livebox 6 est disponible dès ce jeudi 7 avril.

Inspirée par la pandémie

Elle a appris du Covid-19, la Livebox 6, que lance Orange ce jeudi 7 avril. « Cette box fibre a été inspirée par nos équipes qui, durant le premier confinement, travaillaient en distanciel et avaient besoin de Wifi à la maison et d’une connectivité maximale », raconte Fabienne Dulac, la directrice générale adjointe et CEO d’Orange France.

La présentation de la nouvelle Livebox 6 d'Orange en partie réalisée dans le metaverse. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Constat en effet : depuis 2 ans, nos besoins d’Internet à la maison ont bondi et la Livebox 6 veut ainsi essayer d’y répondre. Selon un sondage OpinionWay pour Orange, 62 % des Français ont intensifié leur usage Internet chez eux durant la crise sanitaire. 61 % d’entre eux ont même découvert de nouveaux usages, comme la visio pour travailler (22 %), la visio entre amis (21 %), la prise en ligne de rendez-vous médicaux (21 %), la télé consultation (16 %) ou encore le click & collect. Nombreux de ces nouveaux usages perdurent, avec, en filigrane, le besoin d’un meilleur Wifi chez soi.

La première box Wifi 6E

Première box Wifi 6E, la Livebox 6 propose des débits descendants jusqu’à 2 Gb/s, soit jusqu’à trois fois plus qu’en Wifi 5, et jusqu’à 800 Mb/s montants. « Cela garantit une qualité de streaming optimisée, et des connexions en simultanée extrêmement fiables », ajoute Fabienne Dulac. Cela répond visiblement aussi à une demande des Français qui, pour deux tiers d’entre eux, estiment que leur Wifi pourrait être de meilleure qualité. Selon les sondés, le « Wifi parfait » devrait permettre de surfer à toute vitesse sans stress (pour 38 % des personnes interrogées), mais aussi de disposer d’une « bonne connexion du sol au plafond » (35 %).

Programmable pour économiser l’énergie

Verticale, disposant d’un écran e-ink peu énergivore, fabriquée avec des plastiques recyclés et recyclables, habillée de tissu recyclé, la Livebox 6 veut aussi répondre aux enjeux environnementaux d’aujourd’hui. Egalement annoncée comme évolutive, elle serait capable le moment venu de s’adapter à des offres 10 Gb/s, le « next-step », selon Fabienne Dulac.

Fabienne Dulac, directrice générale adjointe et CEO d'Orange France, lords de la présentation de la Livebox 6 le 6 avril 2022. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Pour le moment, la Livebox 6 est aussi programmable. Un bon point, puisqu’elle dispose de deux modes Veille. Le premier, dit « Léger » désactive les connexions de la maison sauf la téléphonie sur IP. Ce mode permettrait ainsi de réduire de 25 % l’énergie consommée par la box. Appelé « Profond », le second mode « éteint tout », selon Orange et permet de réaliser 95 % d’économies d’énergie. Sans doute à privilégier de nuit, ce mode « Profond » permettrait s’il est activé 6 heures quotidiennement depuis l’application Orange & Moi, de réduire la consommation de la Livebox 6 de 23 % par mois. Ce qui n’est pas négligeable.

La Livebox 6 d'Orange intègre cinq ports Ethernet: un à 2,5 Gb/s et quatre à 1 Gb/s. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le lancement de la Livebox 6 ne s’accompagne pas de changement de l’actuelle box TV de l’opérateur. En plus des offres Livebox et Livebox Up, Orange en profite pour inaugurer une nouvelle offre baptisée Livebox Max. A 34,99 euros par mois la première année (puis 54,99 euros), cette offre inclut la box, jusqu’à trois répéteurs Wifi, un Airbox (pour accéder à l’Internet mobile en 4G), mais aussi les services d’un spécialiste pour une prise en charge personnalisée de l’installation du client. 54,99 euros par mois, ce n’est pas donné, mais il est vrai que, selon OpinionWay, 39 % des Français seraient prêts à payer plus cher pour avoir un abonnement de meilleure qualité.