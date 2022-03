Une menace invisible rôde dans votre intérieur et vous ne le savez peut-être pas. Son nom : le monoxyde de carbone (CO). Ce gaz inodore et incolore est potentiellement mortel. Pour le détecter et éviter un drame, Netatmo lance son Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent. Un gadget de plus dans la maison connectée ? Pas si sûr. « 20 Minutes » l’a testé.

Le détecteur de monoxyde de carbone connecté de Netatmo. - NETATMO

Pas d’obligation légale

Il y avait les détecteurs de fumée, les détecteurs d’intrusion, d’ouverture de porte… et voici qu’un détecteur de monoxyde de carbone pointe son museau chez Netatmo. Une nouveauté ? Non, il en existe déjà quelques-uns sur le marché, « mais en absence d’obligation légale, ce type d’appareil est moins connu », explique Netatmo à 20 Minutes. L’appareil proposé par le fabriquant français a aussi la particularité d’être connecté.

10 ans de sécurité

Se mettant en œuvre avec l’application Home + Security de Netatmo, le détecteur de CO peut ainsi rejoindre sous une même interface d’autres équipements de la marque, comme des caméras de surveillance, une sirène, une sonnette vidéo, etc. L’installer ne prendra que quelques minutes si vous êtes en mesure de percer deux trous dans un mur afin de fixer correctement l’appareil à l’aide de son support et de ses deux vis fournies. Le reste de la configuration s’effectue pas à pas, à travers l’application.

Dès lors, vous n’aurez plus rien à faire… durant dix ans ! C’est la durée de vie de l’appareil. « Nous considérons qu’au-delà, le capteur qui permet de détecter le monoxyde de carbone n’est plus fonctionnel », justifie Netatmo. Dix ans, c’est aussi la durée de vie de la batterie intégrée au détecteur, qui n’aura pas besoin d’être rechargée.

Inutile dans les habitats collectifs

Le monoxyde de carbone que le détecteur de CO peut être amené à détecteur va émaner de la mauvaise combustion d’une chaudière, d’un chauffe-eau, d’une cheminée, d’un poêle, ou d’une gazière. Attention : le détecteur est inutile dans le cadre d’un logement avec chauffage collectif. Mais tout possesseur d’un appareil de chauffage ou de cuisson au gaz, bois, charbon, fioul ou éthanol doit se sentir concerné.

Le détecteur de CO de Netatmo doit être placé à proximité d'un appareil de combustion. - NETATMO

Le détecteur doit être placé à proximité de l’équipement qu’il va surveiller, à une distance de deux mètres à quatre mètres environ et à une hauteur de 1,50 mètre. Dans le cas (plus rare) d’un appareil de combustion logé dans une chambre (on peut penser néanmoins à un studio, par exemple), c’est ainsi au niveau de la tête du lit qu’il faudra l’accrocher.

Si l’appareil détecte au moins 50 ppm (ou « parties par million ») de CO durant 60 à 90 minutes, une alarme de 85 db est déclenchée et une notification adressée en temps réel. Impossible de ne pas être réveillé en cas de danger détecté en pleine nuit ! Quant à la notification, cette seconde alerte est pratique, même si l’on est absent, afin de pouvoir alerter son entourage. Si le détecteur détecte au moins 300 ppm durant plus de 3 minutes, il alerte immédiatement.

En cas de détection, une seule chose à faire : ouvrir les fenêtres, arrêter si possible les appareils de chauffage et de cuisson, sortir et prévenir les secours (112 ou 18). Selon Netatmo, « 1000 foyers et 3000 personnes seraient touchés en France chaque année. Les premiers symptômes peuvent être une migraine… jusqu’au décès ». Ainsi, selon l’ARS (Agence régionale de santé), 100 personnes en moyenne décèdent en France chaque année d’une intoxication au monoxyde de carbone…

A défaut de détecteur…

Des gestes simples permettent de se prémunir des risques potentiels d’une émanation de monoxyde de carbone, comme faire entretenir sa chaudière chaque année, aérer son logement, etc. Vendu 99 euros, le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent de Netatmo est loin d’être donné, d’autant que l’on trouve sur le marché des appareils certes non connectés (et fonctionnant sur piles), qui font le job. On peut aussi, comme nous l’avons fait, reprocher à Netatmo de ne pas proposer un produit complet, qui fasse également office de détecteur de fumée. Mais selon le fabricant, « un produit deux en un avec plusieurs fonctionnalités, ferait baisser la qualité de fonctionnement ».