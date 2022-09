Apple, Samsung, Google… le chargeur flambant neuf que l’on trouvait dans les boîtes des nouveaux smartphones, c’est mort ! Le nouvel iPhone 14, livré sans bloc de charge, en témoigne. Avançant des préoccupations environnementales, ces marques considèrent qu’il n’est plus nécessaire de remplacer son chargeur à chaque nouvel achat. Ce qui n’est pas faux. Xiaomi, Oppo, ou Asus assurent encore le service, mais pour combien de temps ?

Alors que la charge sans fil (jusqu’à 20 W) se démocratise, les smartphones compatibles avec la charge rapide filaire se développent : des Google 6 et 6 Pro qui mettent 75 minutes pour se charger en 30 watts, au Xiaomi 11T Pro qui n’a besoin que de 17 minutes via un chargeur de 120 W (!), en passant par le Galaxy S22 Ultra de Samsung qui n’a besoin que de 69 minutes en 45 W… Oppo prépare même pour 2023 un chargeur de 240 W qui, selon le constructeur, serait capable de recharger une batterie de 4500 mAh en neuf minutes chrono !

Face à la confusion organisée, « 20 Minutes » vous offre un petit décryptage (voir notre vidéo) et vous propose d’optimiser votre équipement avec un chargeur rapide, adapté à vos besoins.

Pour la voiture : Chargeur Green_e GR6070 (20 W)

Le chargeur GR6070 du Français Green_e est à greffer sur la prise allume-cigares de votre véhicule. Il permettra de recharger tous les smartphones, jusqu’au récent iPhone 14. Power Delivery*, il adapte finement sa puissance de charge à celle de la batterie du terminal qu’on lui connecte, même si ce dernier n’est pas un modèle 20 W (Huawei, Oppo, Vivo, Sony, Xiaomi…). 17 euros.

Le chargeur de voiture GR6070 (20 W) éco-conçu de Green_e. - GREEN_E.

Notre avis : Geen_e se distingue par son prix juste mais aussi par l’approche écoresponsable de ses produits. Ce modèle est fabriqué à base de 30 % de plastiques recyclés, tandis que son circuit électrique et son connecteur sont recyclables à 99,9 %. Plus encore, ce chargeur est fourni avec une enveloppe « T » pour envoyer gratuitement son ancien chargeur et ses câbles gratuitement au recyclage.

Pour le sac à dos : Nano 3, de Anker (30 W)

Tout petit (28,5 x 28,5 x 35,5 mm pour 39,5 grammes), le Nano 3 d’Anker est disponible dans différents coloris. Jusqu’à 30 W, ce modèle optimise sa vitesse de charge selon l’appareil qui lui est branché. 70 % plus compact que le chargeur Apple de 30 watts (et deux fois moins cher), il est à notamment recommander aux possesseurs d’ordinateurs de la firme à la pomme, comme le MacBook Air M2. Mais sa compatibilité reste quasi universelle. Attention, comme pour la plupart des chargeurs, le câble est vendu séparément (USB-C vers Lightning ou USB-C vers USB-C).

En plus de son semi-conducteur GaN**, Anker le rend compatible avec les protocoles de charge rapide Power Delivery et QuickCharge tout en contrôlant le niveau de chauffe de l’accessoire. 25 euros.

Le chargeur 30W Nano 3, de Anker. - ANKER

Notre avis : MacBook, ordinateurs Google Pixelbook, Microsoft Surface, Dell XPS… mais aussi smartphones et tablettes… ce chargeur lilliputien s’adresse à la plupart. Davantage de compacité implique aussi mois de plastique : selon Anker, la fabrication de ce chargeur en nécessite 90 % en moins ! De quoi charger vite et bien… et de soulager sa conscience.

Le BOOST?CHARGE PRO Dual USB-C GaN de Belkin propose deux slots USB-C pour une puissance de chage totale de 65 W. - BELKIN Pour la maison : Boost Charge Pro Dual USB-C GaN, de Belkin (65 W) Ce chargeur mural possède l’avantage de disposer de deux ports USB-C adaptés aux différents besoins : 65 W pour son port supérieur, 20 W pour son port inférieur. En cas de charge simultanée de deux appareils, la puissance globale est alors divisée et répartie (45 W + 20 W). Belkin met en œuvre avec ce modèle les dernières technologies de pointe, comme Power Delivery. Ou encore la norme PPS***, qui optimise en permanence l’alimentation selon l’état de charge du produit. 49 euros. Notre avis : Avec ce modèle, Belkin sait répondre à la plupart des besoins, tant à la maison qu’en déplacement : des iPhone (12, 13, 14) aux Galaxy S20, 21, en passant par la Surface Pro X de Microsoft ou l’iMac Pro. Pour les moins gourmands, ce chargeur est aussi disponible dans une version 45 W (39 euros).

Pour un espace de travail : Instant Charger 4 USB InfintyLab (100 W)

Fabriqué à base de 90 % de plastiques recyclés, disponible en blanc ou noir, l’Instant Charger 100W 4 USB d’InfintyLab (88 x 66 x 34 mm pour 245 grammes) est particulièrement adapté au multi-usages. Disposant de deux prises USB-A et de deux prises USB-C, il peut simultanément recharger jusqu’à 4 appareils (smartphone, écouteurs, tablette, ordinateur). A bord, la technologie Power Delivery adapte automatiquement la puissance de charge selon l’appareil connecté. 79 euros.

Avec ses 4 ports USB-A et USB-C, l'Instant Charger 100W 4 USB peut recharger jusqu'à quatre appareils en même temps. - INFINITYLAB

Notre avis : Récente émanation du groupe Harman (propriété de Samsung depuis 2016), InfintyLab se spécialise dans les solutions de recharge écoresponsables. Fourni avec un étui de protection et ses adaptateurs pour les prises murales européennes, anglaises et américaines, ce modèle est particulièrement adapté pour les espaces de travail, ou le voyage. Et bon point : malgré ses quatre ports, il n’est pas plus encombrant qu’un classique chargeur pour ordinateur.

* Power Delivery : avec ce protocole commun à la plupart des marques, les câbles de recharge, les chargeurs et smartphones communiquent pour s’adapter les uns aux autres. But : ne délivrer que la puissance de charge que le terminal connecté est capable d’accueillir. C’est à peu près l’équivalent du protocole QuickCharge dédié aux smartphones avec processeur Qualcomm.

**GaN : le nitrure de gallium est un processeur qui équipe certains chargeurs. Il offre une puissance de sortie plus puissante dans un format plus compact.

*** PPS : compatible avec cette norme, l’appareil optimisera son chargement en adaptant toutes les 10 secondes son alimentation à l’état du produit récepteur. Celui-ci disposera de la charge idéale, sans surchauffe, avec une durée de vie de sa batterie préservée.