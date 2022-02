2022, l’année du Galaxy S22, a bel et bien débuté pour Samsung qui dévoilait ce mercredi 9 février lors de sa conférence « Unpacked » ses nouveaux flagships, soit ses smartphones premium. Ils se déclinent sous trois références : Galaxy S22, S22 + et S22 Ultra. On peut d’ores et déjà trouver ces terminaux 5G et Wifi 6 en précommande sur le site du constructeur dans de nombreux coloris et avec différentes configurations*. Les Galaxy S22 et S22+ seront lancés le 11 mars, tands que le S22 Ultra les précèdera avec une sortie annoncée au 25 février.

Beaux et résistants

Bien que des photos des nouveaux joujoux du constructeur sud-coréen avaient largement fuité, ce qui interpelle, c’est leur design qui ne change que très peu. Plus plats que les S21 qui avaient opté pour un look légèrement bombé, les S22 retrouvent une certaine sobriété. Mais leur matrice photo n’a pas changé de place et se retrouve placée en haut, à gauche sur l’arrière des smartphones.

Seul l'écran du Galaxy S22 Ultra possède des bordures incurvées. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Déclinés en trois tailles d’écrans Dynamic Amoled 2x (soit la quintessence des écrans chez Samsung**), il n’y a que l’écran du Galaxy S22 Ultra dont les bords soient incurvés. Les trois smartphones reposent sur une structure en aluminium et disposent d’une protection avant/arrière en verre Gorilla Glass Victus +. Ils sont également normés IP68 et résistent à l’immersion jusqu’à 1,50 mètre durant trente minutes. Le Galaxy S22 Ultra intègre même un stylet, logé dans sa structure.

La photo et la vidéo boostées

Les vrais changements seraient dedans à en croire Samsung qui, avec ses S22, prétend redéfinir les codes en photo et vidéo sur smartphone. Un discours déjà entendu à maintes reprises, et qui est ici associé à quelques promesses techniques qu’il conviendra de vérifier lors d’un prochain test.

Outre des capteurs de plus en plus sensibles***, citons pour la photo le système de pixels adaptatifs développé par le constructeur.

Ainsi, il est possible de photographier en 50 mégapixels avec les S22 et S22 + et 108 mégapixels avec le S22 Ultra pour obtenir des photos extrêmement nettes et précises. Mais si de bonnes conditions de lumière ne sont pas réunies, la définition passera automatiquement en 12 mégapixels pour laisser davantage de lumière rentrer et être assuré de décrocher le meilleur cliché possible.

Pour les photos de nuit, Samsung évoque également des capteurs photo avec des photosites plus larges sur ses trois smartphones, laissant ici encore entrer plus de lumière pour des clichés lumineux. La vidéo n’est pas en reste. Outre la possibilité de filmer en Super HDR, Samsung ajoute le HDR 12 bits pour « capturer soixante-quatre fois plus de couleurs », dixit le constructeur. Là encore, nos futurs essais nous révéleront si ce gain est véritable, mais on peut imaginer immortaliser des images toujours plus nuancées.

Un vrai zoom optique jusqu’à 10x

Mais ce qui attire vraiment, c’est le zoom optique « continu » du Galaxy S22 Ultra. Ou plutôt le double zoom. Si le smartphone haut de gamme du constructeur dispose comme ses deux cadets d’un zoom optique jusqu’à x3, il lui ajoute un second zoom optique jusqu’à x10. Sa vocation est de prendre le relais sur le premier zoom lorsque l’on désire s’approcher au-delà des x3 de son sujet.

Le Galaxy S22 Ultra possède un zoom optique continu jusqu'à x10. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Ainsi, ce double zoom s’apparente-t-il à un véritable zoom optique avec un système de lentilles mobiles. Nos premières manipulations sont extrêmement prometteuses et l’on peut déjà entrevoir tous les bénéfices d’un tel attelage pour réussir des photos de vacances, par exemple, en photographiant un sujet éloigné ou un détail sur un monument.

Animé par le nouveau processeur Exynos 2200 de Samsung, les Galaxy S22 devraient offrir de meilleures autonomies, mais le constructeur ne communique pas de temps d’usage précis. Le S22 intègre une batterie de 3700 mAh et est compatible avec la charge 25 watts. Comptez 4500 mAh pour les S22 + et 5000 mAh pour le S22 Ultra, tous deux compatibles avec la charge rapide 45 Watts. Reste que les blocs de charge ne seront pas dans la boîte et qu’il faudra les acheter en option.

Un effort pour la planète en évitant de fournir des chargeurs dont on dispose déjà ? C’est un argument qui peut s’entendre. Un autre est celui avancé par Samsung qui indique avoir intégré dans la fabrication de ses smartphones des résidus de plastique et notamment des filets de pêche issus des océans. Mais on ignore dans quelles proportions.

Des plastiques issus des océans interviennent dans la fabrication des Galaxy S22. - SAMSUNG

Un ultime point intéressant pour l’environnement consiste dans les offres de reprises pour l’achat de l’un des S22 qui peuvent atteindre jusqu’à 200 euros. Anciens smartphones, montres connectées et tablettes dont on n'aurait plus l’usage (voir les marques concernées sur le site du constructeur) peuvent ainsi être transformés en offres de réduction substantielles si l’on veut s’équiper d’un S22 avant que ces produits obsolètes soient recyclés et valorisés. De quoi vider ses placards et s’équiper à neuf… si cela est vraiment nécessaire.

* Vendus en 128 Go à partir de 859 euros (Galaxy S22) ; 1059 (S22 +) et de 1259 euros (S22 Ultra).

** Galaxy S22 : 6,1’’ Full HD + (2340 x 1080 pixels) ; Galaxy S22 + : 6,6’’ Full HD + (2340 x 1080 pixels) ; Galaxy S22 Ultra : 6 ; 8’’ QHD + (3080 x 1440 pixels).

*** Galaxy S22 et S22 + : capteur principal de 50 mégapixels (grand-angle ; f/1.8) + 12 mégapixels (ultragrand-angle ; f/2.2) + téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique x3 (f/2.4) + caméra en façade de 10 mégapixels (f/2.2). Galaxy S22 Ultra : capteur principal de 108 mégapixels (grand-angle ; f/1.8) + 12 mégapixels (ultragrand-angle ; f/2.2) + téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique x3 » (f/2.4) + téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique x10 » (f/4,9) + caméra en façade de 40 mégapixels (f/2.2).