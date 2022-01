Le premier smartphone de la cuvée 2022 est avancé ! Il s’agit du Samsung Galaxy S21 FE. FE, pour « Fan Edition ». Cette version édulcorée du Galaxy S21 lancé il y a près d’un an, est-elle un bon cru ? 20 Minutes a pu tester le terminal durant une semaine, en savourer les forces, et déceler les (rares) faiblesses.

Ce qu’il a en plus…

L’écran Amoled du S21 FE reste Full HD + (1080 x 2400 pixels), mais s’élargit légèrement par rapport à celui du S21. Mesurant 6,4’’ contre 6,2’’ pour son aîné, il gagne l’équivalent de 5 mm. Pas grand-chose, certes, mais un petit surcroît de confort visuel, tout de même. Il reste 120 Hz, mais n’est pas adaptatif, contrairement à l’écran du S21. Il faut donc choisir dans les réglages si l’on veut privilégier un affichage à 60 images par seconde ou à 120 images, le second étant plus fluide, mais beaucoup plus gourmand en énergie.

Le Galaxy S21 FE avance son écran de 6,4 pouces. - SAMSUNG

Sous l’écran, le S21 FE conserve ses bons haut-parleurs stéréo, avec une bonne réserve de puissance. De puissance justement, il en est aussi question avec le processeur Snapdragon 888 de Qualcomm qui vient animer le smartphone. Etrangement, il remplace le processeur « maison » de Samsung (Exynos 2100) parfois décrié qui équipe le S21. Avec le S1 FE, nous avons donc à faire à une bête de course, équipée de l’un des processeurs star de l’année 2021.

Côté photo, le nouveau smartphone a choisi de bichonner les selfies : le capteur avant passe de 10 mégapixels pour le S21 à 32 mégapixels pour le S21 FE. Un sacré saut qualitatif, notamment pour des photos aux couleurs plus naturelles.

De son côté, la batterie de S21 FE évolue à 4500 mAh, contre 4000 mAh pour le S21. Le cap de la journée d’utilisation est donc parfaitement tenu. On déplore cependant que pour l’un et l’autre smartphone, le bloc de charge de 25W ne soit pas fourni dans la boîte.

Enfin, le Galaxy S21 FE est le premier smartphone Samsung à être équipé de l’interface OneUI 4, une surcouche à Android 12, très simple et agréable d’emploi.

Ce qu’il a en moins…

Physiquement, le S21 FE est un estropié. Samsung lui a supprimé le port microSD (il était présent sur le S20 FE). On ne trouve pas non plus de prise mini-jack 3.5. Pour le premier, la mémoire de 128 Go ou de 256 Go du S21 FE permet quand même de voir venir. Pour la seconde, les utilisateurs audiophiles, ou tout simplement ceux qui ne possèdent pas de casque audio ou d’écouteurs Bluetooth seront à l’index.

La coque du smartphone adopte le plastique là où son aîné privilégiait l’aluminium. Que l’on se rassure : la qualité est malgré tout rendez-vous et le S21 FE ne fait pas « cheap » pour autant.

Le Samsung Galaxy S21 FE dispose de capteurs photo de 12, 12 et 8 mégapixels. - SAMSUNG

C’est sur la photo que Samsung rogne quelque peu. Le triple module arrière du S21 FE* troque le capteur de 64 mégapixels qui équipe le téléobjectif du S21 pour un capteur de 8 mégapixels. A l’essai, difficile pour autant de crier « au loup », sauf pour les photos en basse lumière où il est clairement visible qu’elles perdent en qualité de détails.

Enfin, si le nouveau terminal propose un stockage Internet équivalent (128 Go ou 256 Go), il perd cependant en mémoire RAM par rapport à son grand frère : 6 Go, contre 8 Go. Peu d’utilisateurs risquent de se sentir impactés par cette petite baisse de régime.

A tout choisir…

Vendu 759 euros en 128 Go et 828 euros en 256, le Galaxy S21 SE est un excellent smartphone, mais un smartphone qui reste cher malgré tout. En son temps, le S20 FE (certes 4G et non 5G) avait été lancé à 659 euros. La bonne qualité de son descendant ne doit pas nous faire perdre de vue que le rejeton arrive bien tard sur le marché (sans doute l’actuelle pénurie de composants y est-elle pour quelque chose). Nous l’attendions plutôt en septembre 2021… Du coup, deux questions : ne faut-il pas privilégier le classique Galaxy S21, désormais vendu moins de 650 euros ? Ou attendre pour comparer que Samsung avance, sans doute tout bientôt, son Galaxy S22 ?

*Capteur principal de 12 mégapixels (f/1.8) + téléphoto de 8 mégapixels (f/2.4) + ultragrand-angle de 12 mégapixels (f/2.2).