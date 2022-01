Plus rapide, plus saine, plus verte, plus belle la vie ! De nombreux accessoires pour smartphones sortent pour nous simplifier la life en ce début 2022 ! Que vous soyez geek ou simple utilisateur pragmatique, 20 Minutes en a débusqué et testé cinq qui pourront rejoindre votre panoplie tech.

Pour éviter que votre smartphone soit un nid à virus : le boîtier Mundus d’Einova

Cette boîte blanche qui se branche sur secteur fait coup double. Après l’avoir ouverte, on y dépose son smartphone pour qu’il soit désinfecté en huit minutes seulement.

Le boîtier Mundus d'Einova, pour stériliser son smartphone en 8 minutes. - EINOVA

L’opération s’effectue grâce aux ampoules UV-C qu’elle contient. Leur lumière a pour effet de transformer les molécules d’oxygène en molécules d’ozone qui occasionnent la mort immédiate des cellules éventuellement présentes sur le terminal mobile.

Autre vocation : une fois refermée, le boîtier Mundus fait office de chargeur pour smartphone.

Le couvercle du Mundus d'Einova fait office de chargeur à induction. - EINOVA

Son couvercle sert alors de support sur lequel on pourra poser notre mobile en vue de sa recharge.

59 euros (au lieu de 99 euros) sur le site du constructeur.

Notre avis : Dans la lignée du coffret Mundus Pro que nous avions testé (et qui pouvait désinfecter simultanément un smartphone et des petits objets), le Mundus prend tout son sens en ces temps de retour de pandémie. Alors que nos smartphones sont les objets que nous manipulons le plus quotidiennement, les coincer quelques minutes dans cette petite boîte devient vite un geste rassurant. De son côté, la charge qui s’effectue en 10 Watts reste hélas un peu longue.

Pour réaliser des recharges plus responsables : les câbles de recharge Green_e

C’est bien connu : même si l’on en prend soin, le câble de recharge d’un smartphone finit par s’user assez vite et suppose d’être remplacé. Pas avec Green_e.

Durant nos tests, les câbles tressés Green_e nous ont semblé particulièrement résistants. - GREEN_E

Vantant une garantie de 10 ans sur ses câbles, la marque française réussit un véritable tour de force en proposant non seulement des produits durables, mais aussi éco-conçus, réalisés à partir de matériaux recyclés ou recyclables, avec ces connecteurs en zinc recyclable pour un plus grand maintien dans le temps.

À partir de 9,99 euros.

Notre avis : Pour nos tests, nous avons particulièrement apprécié les câbles tressés du fabricant dont la qualité et la résistance sont indiscutables.

Du zinc recyclable pour offrir une plus grande durabilité aux câbles Green_e. - GREEN_E

Disponible en USB vers prise Lightning (pour iPhone/iPad/AirPods) ou vers USB-C, on peut leur associer un chargeur de la marque également éco-conçu et recyclable. D’ailleurs, Green_e ne fait pas les choses à moitié : chaque produit est vendu dans un emballage compostable et fourni avec un bon « T » pour son retour gratuit en fin de vie, en vue de son recyclage (ou celui d’autres câbles que l’on aurait en stock).

Pour créer des images bien stables : la gimbal PowerVision S1

Etonnant de compacité lorsque plié, le PowerVision S1 objet fait office de gimbal avec stabilisateur motorisé sur trois axes.

Le Powervision S1 fait office de gimbal stabilisée sur trois axes. - POWERVISION

En déplacement, voire en voyage, il s’avère très pratique pour se filmer sans tremblement. Et grâce aux commandes accessibles sur son manche et notamment à son petit joystick, il est possible de modifier l’orientation de son terminal mobile, de zoomer, etc. Intéressant pour créer du contenu, d’autant qu’une application (Vision + S1) permet quelques réglages supplémentaires, comme le suivi de sujet, le verrouillage de la ligne d’horizon, ou le déclenchement de prises de vues à l’aide de gestes.

Une fois replié, le Powervision S1 peut se glisser dans un sac. - POWERVISION

Bonus loin d’être anecdotique : le PowerVision S1 fait office de batterie d’appoint (4120 mAh) pour recharger les smartphones par induction. C’est l’équivalent d’une charge pour la plupart des smartphones du marché.

179 euros.

Notre avis : Avec son aspect couteau suisse, sa compacité et sa polyvalence, le Powervision S1 est un accessoire intéressant… à condition d’en avoir vraiment l’utilité. Trop cher pour un usage occasionnel, il est à réserver aux utilisateurs assidus. On salue la pertinence et la fiabilité de son mode tracking, ainsi que sa stabilisation très efficace pour ce possible concurrent de l’ OM5 de DJI (vendu 159 euros).

Pour recharger plusieurs équipements en même temps : le plateau Sette Q de Moshi

Elégante avec sa surface recouverte de tissus gris, la station de recharge Moshi Sette Q intègre deux modules de recharge pouvant délivrer jusqu’à 15 Watts chacun.

Le Sette Q de Moshi peut recharger deux smartphones en même temps. - MOSHI

Elle peut donc accueillir deux smartphones simultanément (pratique sur son bureau, si l’on a un terminal pro et perso !), mais aussi un smartphone et des écouteurs, etc.

Le plateau Sette Q peut recharger un smartphone et ses écouteurs compatibles avec la norme QI. - MOSHI

Astuce : l’appareil dispose en façade d’une prise USB-A. But : recharger en même temps un appareil filaire, non compatible avec la charge à induction (norme QI, commune à la plupart des smartphones désormais), comme une montre ou un casque audio.

125 euros sur Amazon.

Notre avis : On apprécie la discrétion de cet accessoire qui saura presque se faire oublier sur un meuble ou une table de nuit.

La surface du plateau de recharge Sette Q de Moshi a été particulièrement travaillée. - MOSHI

Bienvenu : sur sa surface, un petit anneau antidérapant assure comme nous l’avons constaté un excellent maintient des smartphones qui ne risquent ni de glisser, ni de tomber si l’on venait à les heurter par mégarde. A signaler que Moshi applique à cet appareil une garantie de 10 ans.

Pour sauver vos AirPods de la catastrophe : étui waterproof de Catalyst

Qui n’a jamais eu peur de perdre son étui pour écouteurs ? Qui n’a jamais craint qu’il prenne l’eau sous une averse hivernale ou durant une activité sportive ? Dédié aux AirPods Pro d’Apple, cet étui développé par le spécialiste des accessoires de protection Catalyst possède une double vertu.

Le mousqueton présent sur le boîtier Catalyst permet d'accrocher ses écouteurs partout. - CATALYST

En silicone et disposant un mousqueton, il permet d’accrocher ses écouteurs n’importe où, mais aussi de les protéger contre la pluie, voire l’immersion.

La protection des AirPods Pro est assurée même pour l - CATALYST

A la norme IP67, la petite housse peut ainsi sauver de la noyade les AirPods Pro jusqu’à un mètre de profondeur.

29,95 euros.

Notre avis : Simple d’emploi (il suffit d’enfiler le boîtier des écouteurs dans l’étui), cet accessoire devrait être fourni par Apple avec ses AirPods Pro, tellement il fait sens et s’avère pratique. Disponible en quatre coloris (dont un modèle phosphorescent qui se voit la nuit), cet étui est vendu en exclusivité sur l’ Apple Store, mais il possède de nombreuses déclinaisons que l’on peut découvrir sur le site de son fabricant.