HYGIENE

«Tik Tech»: Mundus Pro désinfecte vos smartphones grâce à la lumière UV-C

Lancé le 30 novembre, le boîtier Mundus Pro de la société italienne Einova permet de débarrasser smartphones, écouteurs et autres petits objets, tels les masques de protection, de leurs microbes.

L’appareil, qui utilise la lumière UV-C durant des cycles de désinfection de 8 minutes, fait ainsi place nette et serait efficace à 99,99 %.

Vendu 149 euros, il reste cher par rapport à d’autres du même type, mais sa capacité est importante et il peut se targuer d’être bardé de certifications.

Se laver les mains plus que de coutume en ces temps de Covid-19 est devenu un geste élémentaire. Mais qui prend véritablement soin de nettoyer et désinfecter son smartphone, ses écouteurs, ses lunettes, clés, voire ses bijoux, alors que ces objets du quotidien agissent comme de véritables aimants à bactéries ?

Utilisant la lumière UV-C, le boîtier Mundus Pro du spécialiste italien d’accessoires pour smartphones Einova avance une solution supposée efficace. Il peut également être utilisé pour désinfecter les masques de protection. 20 Minutes a pu le tester en exclusivité, juste avant son lancement le 30 novembre.

Tous types d'objets peuvent être désinfectés en 8 minutes par le Mundus Pro. - EINOVA

Un écrin sous UV-C

D’apparence, le Mundus Pro prend la forme d’une boîte en plastique laqué blanc (19,3 x 19,3 x 5,08 cm). Celle-ci se branche sur secteur avec un chargeur fourni. Son couvercle relevé, l’appareil laisse apparaître deux compartiments, l’un étant plus profond que l’autre.

Comme nous l’avons constaté, il y a effectivement de la place pour y déposer une foule de petits objets : deux smartphones, des écouteurs, une montre, des lunettes… On imagine bien utiliser le Mundus Pro, le soir, au retour du travail. Une fois délesté de nos gadgets électroniques et autres pampilles, il suffit de refermer le couvercle et d’appuyer sur le bouton en façade.

Trois possibilités de chargement: deux par induction, une en filaire. - EINOVA

Cette action déclenche un cycle de désinfection de 8 minutes. A l’intérieur de la boîte, deux ampoules UV-C à large spectre, ainsi que quatre Leds UV-C* s’allument pour désinfecter les objets. Cette action a également pour effet de transformer les molécules d’oxygène en molécules d’ozone qui occasionnent la mort immédiate des cellules. De leur côté, les parois intérieures du Mundus Pro sont recouvertes de dioxyde de titane, qui accélère l’efficacité de la lumière UV-C.

Certifié par des laboratoires indépendants

Impossible d’observer la moindre action si l’on ouvre le couvercle durant le cycle de désinfection : la lumière UV-C étant dangereuse pour l’œil (et la peau), lampes et Leds s’éteignent instantanément. On est alerté de la fin du cycle par trois bips.

Aucun risque pour les yeux: les lumière UV-C s'éteignent dès que l'on ouvre le couvercle du Mundus Pro. - EINOVA

Evidemment, rien ne distingue visuellement les objets avant/après désinfection. Quant à la fiabilité du produit, son fabricant Einova brandit les tests et certifications du laboratoire américain indépendant Intertek, de la très officielle EPA (United States Environmental Protection Agency), ou encore de la SGS. Cet organisme mondialement reconnu contrôle les certifications selon les normes nationales et internationales. A l’arrivée, le Mundus Pro affiche ainsi une efficacité de 99,99 %.

Bonus : l’appareil intègre sur sa surface deux chargeurs 10W par induction. La norme QI (la plus répandue) est ici en vigueur et la plupart des smartphones ou écouteurs compatibles peuvent y être déposés. A l’arrière de l’appareil, une prise USB-A de 18W offre une possibilité de chargement supplémentaire.

La recharge de ses appareils peut être effectuée durant un cycle de nettoyage. - EINOVA

A 149 euros, le Mundus Pro d’Einova pourrait faire office de gadget supplémentaire high-tech, mais libre à chacun d’en évaluer son besoin. Durant notre semaine de test, avec des désinfections quotidiennes, l’appareil avait outre ses qualités intrinsèques, un effet rassurant. On trouve des boîtiers de ce type bien moins cher sur le marché, comme chez Samsung qui en commercialise un* avec chargeur QI intégré à 50 euros. Mais il n’est pas certifié et ne peut désinfecter qu’un smartphone à la fois.

* Les Leds UV-C possèdent avec une longueur d’onde biocide plus précise que celle des ampoules UV-C : 275 nm contre 254 nm.

** Référence : GP-TOU020SABWQ.