Que vaut Förnuftig, le purificateur d'air d'Ikea ? — 20 Minutes

Après avoir lancé ses enceintes Bluetooth Symfonisk et son rideau purificateur d’air Gunrid, Ikea dévoile Förnuftig.

Derrière ce nom qui veut dire « bons sens » en suédois, le géant de l’ameublement lance son premier purificateur d’air à filtre HEPA.

Vendu 49,99 euros seulement, l’appareil est intéressant pour les petites pièces mais se retrouve vite confronté à ses propres limites.

Respirer mieux ? A l’heure du confinement, du télétravail, des enfants à la maison et du retour de la fraîcheur, Ikea lance Förnuftig, son premier purificateur d’air. Cet appareil semble arriver à point nommé : depuis la crise du Coronavirus une personne sur deux possède des attentes fortes sur la qualité de l’air de son logement, et quatre personnes sur dix affirment rechercher de nouvelles solutions pour assainir et nettoyer leur logement, d’après le Baromètre Trajectoires du Gifam. Avec Förnuftig, Ikea compte bien les attirer, d’autant que son purificateur d’air casse les prix.

Förnuftig est disponible en deux coloris. - IKEA

Pour les petites surfaces

Avec Förnuftig (qui veut dire « bon sens » en suédois), Ikea se lance à la conquête d’un marché en expansion depuis quelques années. En noir ou blanc, l’appareil à l’apparence très scandinave avec sa façade en tissu ressemblerait presque à une grosse enceinte. Mesurant 45 x 31 x 11 cm, il peut soit se fixer au mur à l’horizontale ou à la verticale, soit se poser au sol à l’aide de son pied métallique (à la verticale uniquement). La fixation de ce pied constitue d’ailleurs ici la seule étape de montage. On est loin des légendaires bibliothèques Billy et de leurs heures d’assemblage…

Le design scandinave de Förnuftig avec son préfiltre en tissu. - IKEA

Recommandé pour les pièces de 8 à 10 m2 (ce qui est assez petit), Förnuftig ne sera sans doute pas à son aise dans une salle à manger, mais pourra plus légitimement trouver sa place dans une chambre, un bureau, voire une cuisine ou une salle de bains, cette dernière pièce étant particulièrement propice à une qualité de l’air dégradée à cause des nombreux sprays qui y sont utilisés. L’appareil qui ne pèse que 3,4 kg peut se déplacer selon les besoins.

Filtrage à 99,95 %

Une fois déballé, il suffit de sortir le filtre HEPA 12 fourni de son emballage plastique et de l’installer dans le purificateur. Derrière le préfiltre en tissu qui recouvre la façade et retient les particules les plus grosses, c’est lui qui absorbe des petites particules en suspension. Ainsi, 99,95 % des poussières, du pollen ou des particules contenues dans la fumée de cigarette (jusqu’à 2,5 µm) seraient éliminées. Derrière ce filtre se place enfin un filtre à gaz (à charbon actif). Etrangement, Ikea ne le fournit pas avec l’appareil. Il faut l’acheter en plus (9,99 euros). Difficile de s’en passer pourtant : le filtre à gaz permet d’atténuer les mauvaises odeurs tout en filtrant les composants organiques nocifs notamment présents dans les produits d’entretien.

Trois niveaux de filtration

Pour nos tests, nous avons baladé Förnuftig de pièce en pièce. L’appareil propose trois niveaux de filtration réglables à l’aide d’un bouton sur le dessus. Le premier est très silencieux. Les second et troisième font du bruit. A l’aide d’un sonomètre, nous les avons respectivement mesurés à 51 db (A) et 56,5 db (A), ce qui n’est pas négligeable. A l’oreille, on pourrait dire que le niveau 2 émet l’équivalent du bruit d’un ventilateur et que le nouveau 3 émet celui d’une hotte de cuisine.

Le purificateur d'air Förnuftig lancé par Ikea à moins de 50 euros. - IKEA

Ce qui peut impliquer de ne mettre en route Förnuftig que ponctuellement, dans des situations précises : lorsque l’on fait le ménage, lorsque l’on bricole, que l’on fait sa toilette ou que l’on est nombreux, confinés dans une pièce non ventilée. De son côté, le niveau 1 du purificateur d’air permet de le laisser travailler comme en tâche de fond.

Reste une donnée importante : le volume d’air traité par l’appareil (CADR ou « Taux de distribution d’air pur »). Exprimée en m3/h, c’est une donnée importante qui donne une bonne indication sur la capacité du purificateur à assainir rapidement une pièce et à réaliser une bonne filtration. Pour son Förnuftig, Ikea promet un CADR de 30 m3/h (Niveau 1) ; 90 m3/h (Niveau 2) et 140 m3/h (Niveau 3). C’est assez peu.

Förnuftig peut être utilisé accroché au mur. - IKEA

A l’heure où nous écrivons ces lignes, Förnuftig se trouve dans notre bureau (réglé sur niveau 1) et se fait oublier. Notre pièce d’environ 10 m2 est la cible parfaite pour le purificateur d’Ikea, alors qu’avec des températures redevenues hivernales, nous ne pouvons travailler la fenêtre ouverte. Nous l’avons également testé le week-end dernier, dans notre cuisine, alors que nous en nettoyions la large baie vitrée intérieure avec un spray. Sur le niveau 2, Förnuftig a rapidement fait disparaître l’odeur du produit utilisé pour l’entretien. À l’occasion du week-end pascal, nous l’avons aussi laissé tourner pour participer à un air plus sain dans notre salon en présence de cinq personnes. Mais sa purification sur niveau 3 incommode rapidement par son niveau sonore et nous avons préféré laisser une fenêtre entrebâillée pour renouveler l’air ambiant. Notons ici que Förnuftig n’est pas une solution pour se prémunir du Covid-19.

Pas de détection automatique

Vendu 49 euros seulement, le purificateur d’air d’Ikea est très accessible. Ses filtres, à renouveler selon l’usage que l’on en fait (Ikea donne une indication de 6 mois d’utilisation) ne sont pas chers non plus : 4,99 euros pour le filtre HEPA et 9,99 euros pour le filtre à gaz. Néanmoins, Förnuftig trouve vite sa limite dans le volume des pièces qu’il est supposé purifier.

Le purificateur d'air Pure A9 d'Electrolux lancé à 449 euros. - ELECTROLUX

Dix fois moins onéreux et bien moins performant que le Pure A9 d’Electrolux que nous avions testé, il ne peut faire office, lui, que de produit d’appoint, pour des petites surfaces. A défaut de pouvoir parfaitement évaluer la qualité de sa filtration, on peut regretter qu’il ne soit pas automatique en détectant à l’aide de capteurs si l’air a besoin, ou non, d’être filtré. Dans l’état, on pourra néanmoins le recommander pour les longues journées confinées dans un studio ou un petit appartement, pour une chambre d’enfant impossible à ventiler la nuit, ou une salle de bains où défilent les différents membres de la famille. En attendant les désormais habituels pics de pollution atmosphérique… Le potentiel pour ce type de produit est important, selon le Gifam.

Reste que pour se prémunir de risques de pollution intérieure, il est d’abord recommandé d’aérer et ventiler régulièrement son chez-soi, de ne pas y fumer, d’y modérer l’utilisation de solvants, sprays et autres déos, ou passer une serpillière humide plutôt que le balai… Autant de gestes simples qui peuvent participer, aussi, à une vie plus saine.