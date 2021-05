HYGIENE La marque française d’objets tech et design Lexon lance Oblio, un chargeur sans fil avec stérilisation antivirus comprise

La marque d’origine française Lexon se distingue depuis 30 ans par ses objets associant design et technologie.

Avec Oblio, place à un élégant chargeur pour smartphone vendu 79 euros.

Particularité : l’appareil de la forme d’un vase et vendu 79 euros est également équipé d’une lampe UV-C pour stériliser les terminaux mobiles.

On dirait un vase. Or, ce n’est pas un bouquet qu’Oblio va accueillir, mais votre smartphone. Lancé par la marque lifestyle française Lexon, ce bel objet couronné de différents prix fait office ce chargeur à induction. Mais vendu 79 euros, il possède une autre vertu : durant la charge, l’appareil stérilise votre précieux terminal mobile et élimine 99 % des virus qui peuvent s’y trouver. De quoi rester serein alors que nos interactions avec le monde extérieur reprennent ?

Oblio intègre une ampoule LED UV-C qui désinfecte les smartphones. - LEXON

Un objet entre le beau et le bon

Lexon ? Une marque française créée il y a 30 ans et qui s’est spécialisée dans les objets high-tech design, comme avec son enceinte radio Thykho entièrement recouverte de gomme siliconée. Avec Oblio, récemment couronné d’un Reddot Award (un prix prestigieux dans l’univers du design), Lexon* poursuit sur sa lancée techno stylée. Vocation de l’équipement : associer le beau et le bon.

Oblio trouve sa place simplement et a juste besoin d'une prise secteur. - LEXON

Le beau, c’est cet objet de 17,5 cm de hauteur sur 13,6 cm de diamètre qui se branche sur secteur. Il est dessiné par Andrea Quaglio et Manuelle Simonelli, deux anciens collaborateurs de Philippe Starck (à la belle époque de Thomson Multimédia !). Le bon, c’est la possibilité qu’il offre de recharger les smartphones par induction, mais aussi de les désinfecter à l’aide d’une lampe UV-C. Ainsi présenté, on l’imagine bien à côté de l’entrée de la maison, sur le meuble où l’on dépose habituellement ses clés, son portefeuille et son masque lorsque l’on rentre chez soi…

20 minutes pour faire le ménage

Oblio a juste besoin de courant. Branchée sur secteur (Lexon fournit le câble USB, mais pas la prise), la station de recharge se met en route dès que l’on dépose à l’intérieur un smartphone compatible QI. Il s’agit de la norme la plus communément employée par les fabricants de smartphones pour le rechargement sans fil de leurs terminaux. Même Apple l’a adoptée. En haut de la station, une ampoule LED blanche atteste que la charge est en cours.

Il faut environ 3 heures à Oblio pour recharger un smartphone. - LEXON

Avec un système de recharge de 10 W, Oblio n’est pas pressé : il faut bien trois heures pour recharger un smartphone, d’où l’idée d’y déposer le sien à un moment où l’on n’en a vraiment pas besoin. Moins visible, une ampoule UV-C située sous le rebord opposé du « vase » et face à l’écran du mobile se charge de désinfecter le terminal. L’opération va prendre 20 minutes, mais il faudra retourner le smartphone pour qu’un nouveau cycle de désinfection de 20 minutes puisse s’opérer sur sa coque arrière. Problème : ainsi retourné, le smartphone ne se recharge plus…

Les petits smartphones d’abord

On a par ailleurs constaté qu’Oblio était bien adapté à des petits téléphones, mais bien moins à des grands dont la bordure supérieure va dépasser et se trouver hors du champ d’action de l’ampoule UV-C. Dommage, car celle-ci est annoncée comme étant capable d’éliminer 99,9 % des virus selon Lexon. Avant de s’équiper ou d’offrir Oblio en cadeau (les fêtes des mères et des pères sont en approche), il faudra donc prendre soin de bien vérifier qu’il est compatible avec les smartphones qu’il devra recharger.

Tous types d'objets peuvent être désinfectés en 8 minutes par le Mundus Pro. - EINOVA

Alternative plus onéreuse testée et approuvée par 20 Minutes, le stérilisateur Mundus Pro d’Einova (149 euros). Si son design est bien moins séduisant, l’appareil est équipé de 4 LED UV-C et capable de stériliser clés, bijoux… En plus, il peut charger sur sa surface deux smartphones en simultané.

*Lexon vient d’être rachetée par le Luxembourgeois BOW Group (également propriétaire du fabricant de montres connectées MyKronoz).