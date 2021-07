Ecouter de la musique à deux depuis un même smartphone ? Au temps de la généralisation des prises mini-jack, tout était plus simple. L’achat d’un adaptateur avec double prise permettait de brancher deux casques filaires. Certes, les fils finissaient souvent par s’emmêler, mais on pouvait partager ses sons à deux. Et se rapprocher. En 2015, Marshall, la firme des amplis, casques et enceintes rock, avait même eu la bonne idée de lancer le Marshall London, un smartphone dédié à la musique et équipé de deux prises casque. Avec le Bluetooth, c’est une autre musique…

Deux iPhone sinon rien pour écouter la même musique à deux sur un casque ou avec des écouteurs. - CAPTURE

Une paire d’écouteurs pour deux

Les fabricant de smartphones abandonnant à marche forcée la prise casque, profiter à deux d’une playlist, d’un film ou d’un jeu à deux casques ou deux paires d’écouteurs sans fil depuis un unique smartphone devient un parcours du combattant. Las ! Conséquence : on n’en finit pas de voir dans les transports ou dans la rue des jeunes qui partagent une paire d’écouteurs True Wireless, l’un avec l’écouteur gauche, l’autre avec l’écouteur droit dans une oreille. Bravo pour la stéréo… et bonjour l’hygiène !

Apple a SA solution

Oppo, OnePlus, ou Realme que nous avons interrogés ne disposent dans leur gamme d’aucun modèle de smartphone offrant cette fonctionnalité de double écoute. Huawei n’a pas répondu à nos questions. De son côté, Apple possède une solution maison. Eliminons tout de suite la soution des adaptateurs avec double prise Lightning disponibles dans le commerce : ils ne permettent pas de brancher deux paires d’écouteurs filaires Lightning, mais un seul, la seconde prise de l’adaptateur servant, elle, à brancher un chargeur. L’astuce qui existe suppose d’utiliser… deux iPhone !

Les adaptateurs avec deux prises Lightning non compatibles pour une double écoute. - CAPTURE

Dans le centre de contrôle de l’iPhone appelé à lire de la musique, appuyez sur le bouton AirPlay, puis « Partager l’audio ». Rapprochez le second iPhone, puis appuyez sur « Partager l’audio » sur son écran lorsque vous y serez invité. Ce deuxième iPhone pourra alors se connecter au premier. Et la musique lue par le premier pourra être écoutée par le biais du deuxième iPhone qui servira de transmetteur avec un second casque ou une seconde paire d’écouteur. Une usine à gaz ? Oui !

Samsung précurseur

Il faut pointer l’oreille du côté de certains smartphones Galaxy et Note chez Samsung pour trouver une partie de la solution à notre problème. Depuis le Galaxy S8, la fonction Dual Audio (Twin Audio) permet d’activer une double écoute sans fil. On la retrouve dans les Paramètre du smartphone, dans la rubrique Connexions/Bluetooth. Elle est désormais sur tous les smartphones des séries S, N, Fold et Flip.

La fonction Dual Audio de Samsung. - CAPTURE

Chez Xiaomi aussi une telle fonctionnalité existe. Là, pas de réglage compliqué, il suffit de se rendre dans les réglages Bluetooth et d’appairer l’un après l’autre deux paires d’écouteurs ou deux casques. La manipulation est uniquement possible avec les nouveaux Mi 11i et Mi11Ultra du fabricant chinois.

Le Bluetooth 5.2 en ligne de mire

Nous l’avons vérifié en appairant consécutivement sur un Mi 11 Ultra des écouteurs Jabra Elite 85t et Sennheiser CX True Wireless qui ont pu être utilisés simultanément. Pourquoi une telle simplicité ? Les smartphones dernier cri de Xiaomi intègrent la dernière version du Bluetooth, le 5.2, qui avait été dévoilée lors su salon de l’électronique CES 2020. Avec le Bluetooth 5.2 arrive en filigrane le Bluetooth LE Audio (BLE) grâce auquel une diffusion dite broadcast est permise.

Le Xiaomi Mi 11 Ultra peut alimenter en simultané deux paires d'écouteurs intra-auriculaires. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Grâce au BLE Audio, il devient ainsi possible d’adresser non plus un casque ou une paire d’écouteurs, mais plusieurs. La fin de la partie pour la paire d’écouteurs que l’on partage à deux semble d’ores et déjà programmée ! Mais plus encore, les champs des possibles s’ouvrent avec le Bluetooth LE qui permettra, par exemple, de diffuser des informations, de la musique ou des publicités sur un nombre illimité de casques et d’écouteurs. Sans doute des applications à venir dans les magasins, gares ou aéroports…