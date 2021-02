«Tik Tech»: On a vérifié les performances photo et vidéo de l'iPhone 12 Pro d'Apple — 20 Minutes

Xiaomi a dévoilé ce lundi 8 février son nouveau smartphone premium, le Mi 11.

Prochainement lancé à partir de 749 euros, ce terminal à écran Amoled géant multiplie les innovations pour faire mieux, pour moins cher, que son concurrent désigné, l’iPhone 12 Pro d’Apple.

La vidéo, la photo et le gaming sont privilégiés, sans oublier un temps de recharge ultra rapide en 45 minutes seulement.

Un peu plus près des étoiles. Pour « filmer comme les réalisateurs », Xiaomi dévoilait ce lundi 8 février son nouveau smartphone premium 5G et Wifi 6 : le Mi 11. La présentation qui avait lieu en ligne et qui fut suivie par plus de 700 « Mi fans » hexagonaux n’avait rien à envier dans sa forme aux célèbres keynotes d’ Apple. Apple ? Visiblement le concurrent à abattre pour Xiaomi : durant 60 minutes, le fabricant chinois n’a cessé de comparer son nouveau smartphone à l’ iPhone 12 Pro de son concurrent américain.

Huit bords incurvés

Soit un terminal aux bords totalement incurvés. Là où Samsung a renoncé à ce type de design, comme le confirme son nouveau Galaxy S21, Xiaomi double la dose. Non seulement les contours de l’écran du Mi 11 sont incurvés, mais l’arrière du smartphone l’est également. Une première. D’où un design véritablement innovant qui devrait séduire nombre de rétines. Impressionnant avec son écran Amoled de 6,81’’ (soit 17,29 cm de diagonale), le Mi 11 l’est également par les promesses de sa fiche technique.

Pour vanter les mérites de son terminal 5G, Xiaomi évoque prioritairement sa capacité à tourner des vidéos exceptionnelles, notamment en basse lumière. « Nous avons accompli des progrès immenses dans ce domaine », indique-t-on chez Xiaomi. Pour ce faire, le Mi 11 dispose d’un mode Ultra Night. Les quelques images présentées avec des scènes tournées de nuit semblent assez encourageantes, tant l’absence de bruit vidéo semble distinguer le smartphone de ses concurrents : les ciels nocturnes sont parfaitement noirs. A confirmer lors de notre prochain test.

Des vidéos à la Matrix et Inception

Pour encourager les cinéastes en herbe à se dépasser, Xiaomi propose outre des captations en HDR10 + pour des dégradés vraiment nuancés, six modes de prises de vues afin de réaliser des effets spéciaux à la Matrix ou Inception : Time Freeze, Parallel World… Visiblement impressionnant, le mode Magic Zoom crée de son côté l’illusion d’un zoom avant et arrière simultané sur un sujet.

Le triple module photo arrière du Mi 11 de Xiaomi avec son capteur principal de 108 mégapixels. - CAPTURE

Hitchcock aurait adoré : des films comme Psychose ou Sueurs froides ont eu recours à un tel stratagème qui isole un acteur figé dans un décor en mouvement et qui suscite l’angoisse à l’image… Xiaomi annonce lancer prochainement son Xiaomi Film Festival pour récompenser les plus créatifs, une idée que Nikon a déjà eu depuis longtemps avec son Nikon Film Festival…

Le Mi 11 de Xiaomi filme en HDR 10+. - CAPTURE

La section photo du Mi 11 s’appuie de son côté sur un trio de capteurs arrières de respectivement 108 mégapixels, 13 mégapixels (ultragrand-angle) et 5 mégapixels (télémacro, pour des photos jusqu’à 3 cm). Là encore, Xiaomi met en avant la capacité de prises de vues en basse lumière du Mi 11, non seulement avec le capteur principal, mais aussi avec la caméra grand angle. « Une première sur un smartphone », annonce le fabricant. A l’avant, un capteur de 20 mégapixels promet, lui, des selfies hypernets.

Un grand écran plein de finesse

L’écran Amoled du Mi 11 devrait quant à lui attirer tous les regards. WQHD (3200 x 1440 pixels) et HDR10 +, il offre une définition largement supérieure à celle de son ennemi désigné, l’iPhone 12 Pro qui n’affiche que 2532 x 1170 pixels. Qui plus est, son taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz, là où l’iPhone ne décolle pas des 60 Hz. Une aubaine pour les gamers, évidemment en ligne de mire avec un temps de latence moindre à l’affichage. Comme sur les téléviseurs 4K, un système d’upscaling (mise à niveau) est embarqué : les contenus en basse définition seront artificiellement améliorés (par l’ajout de pixels) pour profiter de l’excellente définition de l’écran du Mi 11. On est également impatient de voir ce que sa luminosité, annoncée jusqu’à 1500 nits (celle du soleil est de 2000 lits !) peut bien donner…

Quand Xiaomi compare son nouveau Mi 11 à l'iPhone 12 Pro. - CAPTURE

L’écran du Mi 11 est protégé par du verre Gorilla Glass Victus. Cette septième génération de verre renforcé de la firme Corning promet une résistance avec des chutes jusqu’à 2 mètres et une sensibilité aux rayures divisée par quatre.

Innovation côté son : Xiaomi a implémenté deux puces Bluetooth dans son Mi 11. Conséquence : il est possible de lui connecter en simultané deux enceintes, deux casques ou deux paires d’écouteurs True Wireless. Par ailleurs, c’est l’Américain Harman Kardon qui a pris en charge la conception du son du Mi 11, équipé de deux haut-parleurs stéréo. Xiaomi parle même « d’enceintes » ! On a hâte d’entendre…

La section son du Mi 11 de Xiaomi confiée à Harman Kardon. - CAPTURE

La puce SnapDragon 888 de Qualcomm (dédiée aux smartphones haut de gamme) équipe le nouveau terminal. Ce processeur est censé optimiser les performances des produits en termes de connectivité, d’intelligence artificielle, de photo et de gaming. D’autres terminaux embarquant le 888 devraient voir le jour au premier semestre 2021.

Un chargeur 55W dans la boîte

Autre promesse dont on est impatients de voir comment elle se concrétise : la recharge 55W du Mi 11 (contre 18W traditionnellement). Celle-ci se concrétisera par une recharge complète de la batterie de 4600 mAh du smartphone en 45 min. Et le chargeur sera inclus dans la boîte. Là encore, Xiaomi a taclé Apple qui ne fournit plus de chargeurs avec ses iPhones 12 Pro et rappelle que la capacité de leur batterie n’est que de 2815 mAh. Le Mi 11 sera par ailleurs compatible avec la charge à induction 50W (53 minutes pour une charge complète) et proposera une charge inversée 10W : il sera ainsi possible de recharger sur son dos des écouteurs.

Le Mi 11 de Xiaomi lancé à partir de 749 euros. - XIAOMI

Aboutissement de onze ans de travail selon Xiaomi, le nouveau Mi 11 devrait être lancé prochainement. Si le constructeur ne donne pour l’heure aucune date précise, les prix sont lâchés : 749 euros pour la version 128 Go/8 Gb du Mi 11 et 799 euros pour sa version 256 Go/8 Gb. C’est un prix élevé, certes, mais agressif. Et si le smartphone tient toutes ses promesses, on peut l’imaginer en concurrent plus que sérieux aux iPhone 12 et Samsung Galaxy S21. « Nous croyons aux prix honnêtes », avance le constructeur qui, cette fois, ne vise personne directement. Mais n’en pense pas moins.