SMARTPHONE Samsung vient d’annoncer le lancement le 29 janvier de ses nouveaux smartphones Galaxy S21, S1 + et S21 Ultra, plus performants et moins chers

Prise en main des Samsung Galaxy S21 — 20 Minutes

En avance sur son habituel planning, Samsung vient de dévoiler ses nouveaux smartphones haut de gamme, les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra que « 20 Minutes » a déjà pu prendre en main.

Ces terminaux 5G avec trois ou quatre capteurs photo/vidéo se distinguent par un niveau de performances accru, ainsi que par leur design très élégant.

Lancés fin janvier, leur prix est à la baisse d’au moins 50 euros par rapport à celui des Galaxy S20 lancés il y a moins d’un an, signe que Samsung veut frapper fort dans un marché hyper concurrentiel.

A peine 2021 a commencé que déjà voilà les S21 ! En avance sur son planning, Samsung dévoilait ce 14 janvier ses nouveaux smartphones 5G Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra. Traditionnellement, ces annonces s’effectuent à la veille du salon de la téléphonie mobile Mobile World Congress de Barcelone programmé fin février (mais décalé cette année du 28 juin au 1er juillet en raison de la pandémie).

Justifiant cette avance de près de deux mois par le simple fait « d’être prêt » (!), Samsung veut visiblement prendre la main sur le marché. Dans la besace du constructeur sud-coréen, trois nouveautés de poids, les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra, vaisseaux amiraux de la marque armés jusqu’aux dents de prétentions techniques, mais aussi, plus étonnement, de prix en baisse. Une première dans l’univers des smartphones premium, qui, jusqu’alors, ne cessaient de voir leurs tarifs crever le plafond.

Le Galaxy S21 de Samsung annoncé avec deux mois d'avance sur l'habituel planning. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Un design tout en épaisseur et élégance

Le design des S21 que nous avons pu prendre en main interpelle mais séduit. Positionné dans la continuité de la bordure, leur bloc photo en aluminium claque à l’œil. Sans complexe par rapport à une épaisseur parfaitement assumée, il ne vient cependant pas contraindre la belle allure des terminaux mobiles disponibles dans de nombreux coloris. On apprécie particulièrement le noir mat, d’une rare élégance.

Le bloc photo à l'épaisseur assumée du Galaxy S21 de Samsung. - SAMSUNG

Trois capteurs arrières pour les S21 et S21 + *, pas moins de quatre pour le S21 Ultra** qui ressemble de plus en plus à un véritable appareil photo numérique : c’est évidemment sur le terrain de l’image que Samsung veut se distinguer. Il faut dire que ses concurrents ne lui laissent guère de répit sur ce terrain : Oppo, Huawei, Xiaomi, Google, sans oublier Apple et plus récemment Vivo proposent tous d’excellents smartphones photo et vidéo.

Une qualité photo et vidéo encore améliorée

Pour marquer son territoire de prédilection, Samsung promet une meilleure netteté des images sur les S1 et S21 + (qui disposent d’un capteur principal de 64 mégapixels), et sur le S21 Ultra qui, lui, aligne 108 mégapixels.

Le module photo arrière du Galaxy S21 Ulra avec ses quatre capteurs. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Le S21 Ultra devrait par ailleurs profiter de la technologie Dual Pixel qui assure une mise au point plus réactive, mais aussi d’un zoom optique 3x et hybride 10x. Le constructeur vante également une amélioration de la qualité des photos de nuit grâce à un traitement logiciel plus poussé. Des promesses que nous sommes impatients de confronter à la réalité, tant on attend beaucoup de ces annonces.

De la vidéo jusqu’en 8K pour les cinéastes en herbe

C’est aussi en vidéo que la nouvelle fratrie des S21 souhaite s’affirmer. Chacun des nouveaux smartphones peut désormais filmer jusqu’en 8K à 24 images par seconde. De quoi séduire les cinéastes en herbe. Il est également possible de tourner en 4K avec les trois smartphones (jusqu’à 60 i/s), même avec les capteurs frontaux. La Full HD (à 30, 60 et 120 i/s) pour les ralentis et vidéos sportives peut également être convoquée.

Le mode Réalisateur des Galaxy S21 de Samsung devrait intéresser les vlogueurs. - SAMSUNG

Innovation a priori intéressante : Samsung inaugure avec les S21 un mode dit « Réalisateur ». Activé, celui-ci permet à tout moment de choisir trois cadrages différents alors même que l’on filme, mais aussi d’insérer dans l’image sa propre image. On voit déjà les vlogueurs s’en donner à cœur joie en filmant des produits de marque tout en affichant leur joyeuse frimousse à l’écran… Par ailleurs, Samsung améliore son mode « Single Take ». Pour mémoire, celui-ci permet en un clic de 10 secondes d’immortaliser une salve de photos et de petites vidéos avec différents filtres et ouvertures automatisés, puis de sélectionner les images que l’on souhaiterait conserver. Pour cette fonction, le nouveau processeur embarqué analyserait dix tâches à la seconde, contre deux sur les Galaxy S20.

Les joueurs dans le viseur avec le 120 Hz

Du côté de leur écran Amoled, les S21 (6,2’’/5,74 cm en Full HD +), S21 + (6,7’’/17,01 cm en Full HD +) et S21 Ultra (8,8’’/17,27 cm en Quad HD +), proposent un affichage de 120 Hz adaptatif. De quoi flatter une niche d’utilisateurs. Selon le contenu visionné, le terminal voit ainsi le rafraîchissement de son écran plus ou moins accru. C’est évidemment pratique pour le jeu vidéo qui demande beaucoup de réactivité. L’adaptabilité de cet affichage permet, lui, d’économiser de l’énergie. Pour mémoire, un classique smartphone propose un rafraîchissement de 60 Hz.

Le Galaxy S21+ à l'écran 120 Hz de 6,7 pouces. - SAMSUNG

Petit plus, l’écran du Galaxy S21 Ultra est compatible avec le stylo S-Pen de Samsung (vendu seul, 39 euros séparément, ou avec des étuis dédiés au S21 Ultra à 79 euros et 99 euros). On constate au passage que la forme incurvée semble définitivement abandonnée.

La fin des chargeurs dans la boîte

Reste la capacité des batteries : 4000 mAh pour le S21, 4800 mAh pour le S21 + et 5000 mAh pour le S21 Ultra. Samsung n’annonce aucune autonomie équivalente. A nous de vérifier lors d’un prochain test. S’ils sont compatibles avec la charge rapide 25 W, les nouveaux S21 n’embarquent aucun chargeur dans leur boîte (il est vendu séparément moyennant 29 euros). Sous couvert de protection environnementale, Apple avait aussi cédé à cette tentation pour ses iPhone 12 à l’automne 2020. Un argument qui peut se tenir chez Samsung, si l’on évoque un chargeur USB-C conventionnel que nombre d’entre nous ont déjà dans leur placard. Mais si l’on veut un chargeur rapide, il faudra repasser par la caisse.

Un S21 256 Go 5G au prix d’un S20 128 Go 4G

Parlons budget, justement. Le S21 est lancé à 859 euros (128 Go) et 909 euros (256 Go). Les S21 + arrivent à 1059 euros (128 Go) et 1109 euros (256 Go). Quant aux S21 Ultra, ils s’affichent à 1259 euros (128 Go/12 Gb), 1309 euros (256 Go/12 Gb) et 1439 euros (512 Go/16 Gb). Autrement dit, Samsung baisse de 50 euros le prix du S21 par rapport au S20 4G et de 150 euros par rapport au S20 5G. Le consommateur va s’y retrouver : au final, le Galaxy S21 5G en 256 Go coûte le même prix que le S20 4G en 128 Go. Acte de philanthropie ?

Les écrans des S21 abandonnent définitivement les bords incurvés. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Samsung compte surtout charmer les utilisateurs de Galaxy S8 et S9, des terminaux en fin de vie qu’il va peu à peu falloir remplacer. Et pour que l’opération séduction soit parfaite, le constructeur table sur des prix cohérents avec le budget que ces utilisateurs avaient hier dépensé pour leur précédent smartphone Samsung. Après les avoir ferrés, Samsung leur donnera le coup de grâce avec moult cadeaux durant la période de précommandes des S21, jusqu’au 28 janvier au soir : une balise Smart Tag Bluetooth sera offerte avec chaque S21 (valeur : 29 euros) et les écouteurs True Wireless Buds Live avec les S21 et S21 + (valeur 199 euros). Pour les précommandes des S21 Ultra, ce sont les tout nouveaux écouteurs Galaxy Buds Pro qui sont cadeau (valeur : 229 euros). De quoi donner le tempo 2021 sur le marché des smartphones devenu hyperconcurrentiel, avec un nombre d’acteurs considérable. Au final, c’est le public qui devrait en sortir gagnant.

*Galaxy S21 et S21 + : Capteurs arrières : 12 mégapixels ultra grand-angle (f/2.0) + 12 mégapixels grand-angle (f/1.8) + 64 mégapixels avec zoom optique 3x et vidéo 8K (f/2.0). Capteur avant : 10 mégapixels (f/2.2).

*Galaxy S21 Ultra : Capteurs arrières : 12 mégapixels ultra grand-angle Dual Pixel (f/2.0) + 108 mégapixels (f/1.8) + 10 mégapixels (f/4.8) + 10 mégapixels avec zoom 3x f/2.4. Capteur avant : 10 mégapixels (f/2.2).