TELEVISEURS Samsung, Sony, Panasonic et LG comptent bien se distinguer au Salon de l’électronique grand public CES de Las Vegas même s’il se tient de façon virtuelle entre le 11 et le 14 janvier

Le CES 2021 allume les téléviseurs de demain! — 20 Minutes

Du 11 au 14 janvier, les grands constructeurs de téléviseurs avancent leurs nouveautés pour 2021.

Il s'agit pour eux d'une année capitale pour les ventes avec l'Euro de football et les Jeux Olympiques de Tokyo qui se profilent.

L’électronique grand public est privée de grand-messe cette année. Exit les 4.500 stands du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, on ne compte que 1.800 exposants et les rendez-vous se déroulent à distance avec des présentations le plus souvent préenregistrées. De quoi glaner quand même (mais sans pouvoir se confronter aux produits) des informations sur les nouveaux joujous électroniques de l’année 2021.

Parmi eux, les téléviseurs restent des vedettes incontestées dans l’attente espérée de l’ Euro 2021 (du 11 juin au 11 juillet) et des Jeux Olympiques de Tokyo (du 23 juillet au 8 août). Autant d’occasions rêvées pour les marques de nous vendre leurs nouveaux écrans…

Samsung voit grand… et très, très cher

Vous souvenez-vous de l’époque des premiers téléviseurs plasma de Pioneer vendus 100.000 francs ? Voici le temps des téléviseurs Micro LED de Samsung à 100.000 euros ! Lancés en mars 2021 en 99’’/251 cm et 110’’/280 cm, ces nouveaux écrans géants intègrent des diodes beaucoup plus petites que les LEDs. Il y en a ainsi 24 millions sur le modèle de 110 pouces promis par Samsung.

24 millions de microLEDs tapissent la dalle du téléviseur de 110 pouces lancé par Samsung. - SAMSUNG

La technologie Micro LED (qui équipe déjà le téléviseur modulaire The Wall du constructeur) veut se rapprocher de l’OLED : chaque diode émet sa propre lumière, dispensant ainsi la dalle du téléviseur de tout système de rétroéclairage. Elle peut se targuer d’offrir une luminosité intense (2.000 nits, contre 1.000 cd/m2 tout au plus sur un téléviseur LED), mais aussi d’offrir une durée de vie deux fois plus importante : jusqu’à 100.000 heures.

Bonus : en assurant une couverture de 99,99 % de la surface de l’écran, cette technologie permet de produire des téléviseurs aux bordures pratiquement inexistantes. Les téléviseurs Micro LED seraient d’ailleurs pliables en deux, dans le sens de la hauteur, pour faciliter leur transport et leur installation ! A suivre, pour une démocratisation espérée d’ici les dix prochaines années.

Sony allume Google TV et la VOD en qualité Blu-ray

La marque nippone sera la première à profiter de Google TV en 2021 sur deux nouvelles gammes d’écrans, les A80J et X90J. Cette nouvelle mouture d’Android TV avec laquelle on a déjà pu flirter grâce au dernier Chromecast de la firme de Mountain View est assez ambitieuse. Elle permet de personnaliser encore davantage l’écran d’accueil des TV avec la mise en avant de contenus correspondant au goût de l’utilisateur sur toutes les plateformes auxquelles il est abonné.

Sony équipe ses nouveaux téléviseur d'un processeur qui fait le point sur les images comme l'oeil humain. - SONY

Mais comme ses concurrents, c’est aussi sur la qualité d’image que Sony se bat. Le nouveau processeur XR Cognitive de la marque veut faire la différence sur l’ensemble des nouveaux écrans Sony répartis en cinq gammes (LED X90J, X95J et Z9J, et OLED A80J et A90J). Cette puce se comporterait avec les images affichées comme le fait l’œil humain : en faisant automatiquement le point sur une zone en particulier. Difficile, sans avoir confronté sa rétine avec la technologie, d’évaluer ce qu’elle vaut. Mais on peut s’interroger sur la fidélité de l’affichage avec l’image originelle…

Les téléviseurs OLED Sony A80J et X90J seront les premiers à intégrer la nouvelle plateforme Google TV. - SONY

Enfin, Sony annoncera cette année le lancement de Bravia Core, une plateforme de SVOD/VOD gratuite avec des contenus de son catalogue diffusés avec une qualité Blu-Ray HD. Sans fibre optique à la maison, on passera son chemin…

Panasonic met du Machine Learning dans l’écran de son JZ2000

Le constructeur japonais fait évoluer son offre de téléviseurs OLED avec le JZ2000. Le successeur du HZ2000, qui avait suscité l’admiration en 2020, sera lancé au printemps en deux tailles : 55’’/140 cm et 65’’/165 cm (sans doute autour de 3500 euros et 4.500 euros). Il sera équipé de deux entrées compatibles HDMI 2.1. Le JZ2000 embarque le nouveau processeur HCX Pro AI du constructeur.

Le nouveau processeur Panasonic utilise le Machine Learning pour optimiser la qualité d'image des téléviseurs. - PANASONIC

Grâce au Machine Learning, cette puce analyse scrupuleusement chaque partie de l’image pour en améliorer certaines zones en temps réel. Le procédé consiste ici à comparer les images diffusées avec celles d’une banque d’un million d’extraits vidéos qui font référence. Ainsi, les images affichées sont-elles optimisées. On imagine la puissance de calcul du processeur…

Le téléviseur JZ2000 de Panasonic disponible au printemps. - PANASONIC

Histoire d’aller en encore plus loin, la nouvelle technologie Dolby Vision HQ est convoquée : celle-ci améliore tout contenu HDR Dolby Vision selon les conditions de lumière ambiantes.

Enfin, priorité au son chez Panasonic qui dote son téléviseur (par ailleurs Dolby Atmos) d’un système audio à 360° grâce à des haut-parleurs latéraux supplémentaires. Ceux-ci s’ajoutent à ceux placés dans la base de l’appareil. Pour rester discret les soirs de matchs, une double connexion Bluetooth permet de connecter deux casques audio sans fil.

LG rend l’OLED plus lumineux

Ardent défenseur de la technologie OLED (et pourvoyeur de dalles pour ses concurrents à travers sa filiale LG Dispay), le constructeur sud-coréen innove avec sa série G1. Composée de trois téléviseurs (en 65’’/165 cm; 77’’/196 cm et 83’’/210 cm), celle-ci intègre la nouvelle dalle Evo d’LG. Evo (comme « Evolution ») est ici synonyme d’une plus forte luminosité. Elle vient remédier à une certaine lacune des téléviseurs OLED qui, s’ils proposent des contrastes infinis, pêchent par un aspect un peu sombre de leurs images.

LG veut doper la luminosité de ses téléviseurs OLED avec ses nouvelles dalles OLED Evo. - LG

Comme chez certains rivaux, LG met à profit l’intelligence artificielle et le Deep Learning pour upscaller (mettre à l’échelle) des images basse définition en images 4K.

Enfin, LG profite du CES 2021 pour présenter la nouvelle plateforme Web OS 6.0 de ses téléviseurs. Cette interface se dispense désormais de sa barre de menu en bas de l’écran pour céder la place à un système de « tuiles » personnalisables avec les plateformes auxquelles on est abonné, mais aussi de recommandations.