Les télescopes de Vaonis fonctionnent via une application mobile — Vaonis

C'est un Consumer Electronics Show particulier qui s'ouvre ce lundi à Las Vegas avec un rendez-vous 100% virtuel. A cause du coronavirus, les start-up vont présenter leurs innovations en vidéo.

Parmi les entreprises françaises présentes, Vaonis a créé une nouvelle génération de télescopes, capables d’observer, de photographier et de filmer des galaxies à des millions d’années-lumière.

Après un premier prix en 2018, l’entreprise recevra un nouvel award lors du prestigieux salon international de la tech.

La start-up montpelliéraine Vaonis sera l’une des pépites du CES, le prestigieux salon de la tech de Las Vegas, qui débute ce lundi. Cette année, l’événement sera virtuel, Covid-19 oblige. Mais ce ne sera pas pour autant une année pour rien, pour l’entreprise, spécialisée dans l'astronomie. Alerte spoiler : Vaonis, fondée en 2016 et qui emploie aujourd’hui 15 personnes, va recevoir un CES Innovation Award, avec la très prisée mention Best of innovation, qui n’est réservée qu’à une trentaine d’objets.

Ce n’est pas la première fois : en 2018, lors de sa première participation au salon, Vaonis avait déjà décroché un award, dans la catégorie de l’imagerie numérique. Ils avaient alors levé le voile sur Stellina, leur étonnant télescope, alors en plein développement.

« Le CES nous a ouvert des tas de portes »

« Le CES fut un véritable marqueur d’une visibilité à l’international, confie Stéphanie Simpraseuth, responsable marketing de l’entreprise. Sur le salon, nous avons rencontré de nombreuses personnes, des journalistes, des distributeurs, des partenaires industriels des quatre coins du monde. Nous avons eu de nombreux articles de presse, et nous avons trouvé des investisseurs. Nous avons créé un partenariat avec le Moma, le musée d’art moderne de New-York. Le CES nous a ouvert des tas de portes. »

L’atout de Vaonis, c’est son idée. Elle a lancé en 2019 Stellina, une petite station mobile d’observation du ciel, savante combinaison entre un télescope et un appareil photo, capable d’observer des galaxies à des millions d’années-lumière. Étonnant, pour si un engin de 49 cm de haut. La vision ne se fait plus avec « un œil dans le trou », comme dans les télescopes de papa, mais depuis une application. Depuis son smartphone, on peut prendre des photos, des vidéos et partager ses découvertes sur les réseaux sociaux. On peut même connecter plusieurs téléphones, pour des soirées astronomie entre potes. Le smartphone permet aussi de piloter la bestiole, robotisée, à distance.

En rupture de stock

« L’astronomie n’est pas toujours vue comme un loisir très sexy, ça fait peu peur, on pense tout de suite aux vieux télescopes, reprend Stéphanie Simpraseuth. On a voulu proposer un nouveau design, un produit beaucoup plus facile à utiliser. Pour simplifier l’astronomie. » Et améliorer les performances. Car sur son smartphone, via Stellina, « il y a un confort visuel beaucoup plus important. Vous verrez des détails et des couleurs que vous ne verrez jamais sur un télescope traditionnel. » Son prix : 3.999 euros.

Mais pour les plus petites bourses, Vaonis s’apprête à lancer cette année la petite sœur de Stellina : Vespera. Le produit est plus petit (40 cm), plus léger, moins cher (1.499 euros), mais offre un peu moins d’options, ainsi qu’un diamètre et une résolution moins importants. « Nous mettons toute la technologie embarquée dans Stellina à la portée de tous avec notre nouveau produit, plus petit et plus accessible en termes de prix », confie Cyril Dupuy, fou d’astronomie depuis toujours, et fondateur de Vaonis.

Et pour cette start-up, ça marche fort. « Nous avons de plus en plus de ventes, reprend Stéphanie Simpraseuth. Nous sommes d’ailleurs en rupture de stock en ce moment. » Et le petit dernier, Vespera, a généré en 2020 plus de 2,5 millions de dollars de précommandes. Vaonis n’est pas très loin de décrocher les étoiles.