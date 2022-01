Devenir influenceur ? YouTubeur, podcaster ? Se révéler sur Twitch ? Se distinguer sur TikTok, Snapchat, Instagram ? Les possibilités créatives audio et vidéo ne manquent pas sur les réseaux sociaux. Reste à disposer des bons outils pour se distinguer. Moyennant un investissement plutôt modéré, on peut s’équiper pour produire sans prise de tête des images ou des sons à l’apparence « pro ».

20 Minutes a repéré et testé différents accessoires et appareils pour vous aider à bien débuter ou à vous perfectionner.

Pour débuter sur smartphone : GorillaPod Mobile de Joby

La marque Joby n’a pas attendu le tsunami des blogueurs et autres streamers pour proposer des accessoires facilitant la prise de vues. Son pied articulé GorillaPod est depuis des années une référence dans les sacs photo de nombre de passionnés d’images. Avec son GorillaPod Mobile, le fabricant italien va plus loin en proposant un kit tout-en-un dédié aux smartphones.

Outre son pied articulé qui se tient, se pose ou s’accroche sur la plupart des supports, il se dote de deux fixations articulées supplémentaires : l’une pour un micro (avec bonnette anti-vent et adaptateur Lightning fournis), la seconde pour une torche LED étanche et fonctionnant sur batterie (également fournie). 159 euros.

Le kit pour smartphone GorillaPod Mobile, de Joby. - JOBY

Notre avis : Bien pensé, ce kit est maniable et léger. Il permet de se lancer dans la production d’images et d’obtenir des résultats de qualité très honorable. On regrette qu’il ne soit pas fourni avec la petite télécommande Bluetooth que Joby vend par ailleurs à 21 euros et qui permet de déclencher ses prises de vues à distance. Conseil : gare aux éclairages trop violents qui à l’image « brûlent » la peau, mieux vaut faire en sorte de conserver un look naturel.

Pour briller sur Twitch : Litra Glow de Logitech

Avec Litra Glow, le fabricant suisse Logitech s’adresse plus particulièrement aux streamers et aficionados de Twitch. A fixer sur l’écran d’un ordinateur de bureau ou portable, à moduler sur trois niveaux de hauteur et à parfaitement incliner dans la direction de son visage, cette torche se branche simplement en USB-C. La puissance de sa lumière peut se moduler sur cinq niveaux et sa chaleur s’adapter sur quatre paliers. 69 euros.

La torche Litra Glow de Logitech. - LOGITECH

Notre avis : De belle construction, ce système d’éclairage offre de beaux résultats et devrait toucher sa cible. Mais nous la recommandons également pour des réunions en visio où l’équipement aidera à soigner votre image. Les noctambules apprécieront de pouvoir faire évoluer son intensité lumineuse.

Dommage que Logitech ne soit pas allé au bout de son concept : si sa lampe peut se désolidariser de son pied et se fixer à l’aide de son pas de vis sur n’importe quel trépied, elle n’intègre pas de batterie et devra donc, dans ce cas, être branchée à l’aide de son câble USB-C (fourni) sur une source d’alimentation externe. Avant de sortir, n’oubliez pas votre powerbank.

Pour lancer son podcast : MV7 Podcast de Shure

Un petit investissement s’impose si vous désirez vous lancer sérieusement dans le podcast : l’achat d’un micro ! Avec son MV7 Podcast, Shure propose un kit composé d’un micro à brancher simplement en USB (ou XLR) et d’un trépied. S’il est un peu lourd (190 grammes), le MV7 peut aussi s’utiliser avec un smartphone. Le constructeur a d’ailleurs la bonne idée de fournir des câbles de trois mètres vers USB-A et USB-C (mais sans adaptateur Lightning !). Le réglage du gain (le volume de la captation de votre voix) peut être fait manuellement, mais aussi automatiquement. Bien pratique pour ne se soucier de rien et se concentrer sur son propos ! 285 euros.

Le micro Shure MV7 dédié aux podcasts. - SHURE

Notre avis : Sonnant bien, ce micro s’adresse à ceux qui désirent s’enregistrer seuls. Simple d’emploi, ses réglages de base (gain du micro et volume du casque) sont facilités par une zone tactile sur le dessus du micro. Dommage qu’il soit livré sans logiciel d’enregistrement pour ordinateur, celui proposé (ShurePlus Motiv) ne permettant d’opérer que de menus réglages pour la captation.

Nous vous recommandons pour vous initier à l’enregistrement et au montage audio le logiciel gratuit Audacity ou, pour aller plus loin, Adobe Audition (payant, 23,99 euros/mois). Par ailleurs, un bras articulé comme support pour le micro (à partir de 30 euros) s’imposera vite pour sa plus grande souplesse d’usage.

Pour créer des vlogs de qualité : ZV-E10 de Sony

Dans la lignée de son intéressant ZV-1, Sony récidive avec ce ZV-E10. Cette fois doté d’objectifs interchangeables, cet appareil photo est plus spécifiquement dédié au vloging, mais reste un appareil grand public. Equipé d’un capteur de 24 mégapixels (non stabilisé mécaniquement), il est fourni avec un micro lesté d’une bonnette anti-vent.

Sa version kit que nous avons testée, est proposée avec un objectif 16-50 mm. Celui-ci dispose d’un bouton de contrôle de zoom électronique. C’est assez pratique pour éviter les tremblements lorsque l’on fait la manœuvre plus classiquement, en tournant la molette sur l’optique. Bon point : le ZV-E10 peut se connecter à un smartphone ou un PC pour réaliser du live streaming. 849 euros avec zoom 16-50 mm.

Le ZV-E10 de Sony et son trépied Bluetooth. - SONY

Notre avis : Cet appareil photo hybride APS-C (une soixantaine d’optiques sont disponibles) est une belle porte d’entrée dans le monde du vloging : ses automatismes facilitent le travail ! Outre l’excellence de ses images au piqué redoutable, on apprécie sa fonction floutage d’arrière-plan accessible directement depuis le boîtier. La plus efficace reste celle baptisée « Présentation d’objet ». En un rien de temps, cette dernière passe le point du visage du sujet filmé sur celui de l’objet qu’il présente devant l’objectif, offrant ainsi une sacrée dynamique aux images tournées si l’on est youtubeur !

Attention : nous avons trouvé la qualité de la captation audio parfois insuffisante : un micro sans fil comme le MIC de DJI, ou filaire devient vite nécessaire si l’on s’éloigne de l’objectif. Optionnel mais précieux lorsqu’on l’a testé, un trépied avec commandes Bluetooth (169 euros) s’impose également comme un accessoire indispensable pour se filmer en extérieur.