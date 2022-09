Simplifier le quotidien. Depuis la crise sanitaire, la façon avec laquelle nous travaillons ne cesse d’évoluer. Après le télétravail, place au travail hybride qui associe savamment distanciel et présentiel et qui impose de nouvelles façons d’organiser ses journées. Face à cette flexibilité, le simple PC portable​ ou MacBook Pro faisant la navette entre le bureau et la maison ne suffit plus. Pour la rentrée, « 20 Minutes » vous conseille différents accessoires qui vous simplifieront le quotidien.

Protéger : L’antivol Dynabook

Des déplacements nombreux avec votre ordinateur portable ? Vous travaillez en open space ou en flex-office ? Le câble anti-vol Dynabook (réf : PA5364U-1KCL) permet de sécuriser votre PC. Sa tête pivotante avec verrou de 9,8 mm se loge dans une prise USB (même dans les PC les plus fins), tandis que le câble s’enroule autour d’un objet fixe. 22 euros.

Le câble antivol PA5364U-1KCL de Dynabook. - DYNABOOK

Notre avis : Un petit investissement pour éviter de gros bobos ! En acier au carbone, cet accessoire sécurise et découragera les malveillants pendant que vous referez le monde à la machine à café.

Communiquer : l’oreillette Talk 65, de Jabra

L’oreillette Bluetooth Talk 65 de Jabra a été conçue pour les environnements bruyants. Transports, bureau, open space… ses deux micros associés à un traitement de son efficace réduisent de 80 % les bruits parasites. Avec une portée de 100 mètres, il est facile de s’éloigner de son poste de travail pour prendre part, plus tranquillement, à une conversation. Un accès direct à son assistant vocal permet de composer un numéro, même lorsque l’on est éloigné de son smartphone. Son autonomie de 14 heures en conversation évite les recharges à répétition. 99 euros.

L'oreillette Talk 65 de Jabra. - JABRA

Notre avis : Outre ses qualités techniques, cette oreillette possède l’avantage de se faire discrète et de n’être absolument pas gênante à porter. Elle isole cependant moins qu’un casque de bureau. Pratique dans la rue, grâce à sa protection contre la poussière et l’eau (norme IP54), elle reste hélas peu adaptée pour l’écoute musicale.

Connecter : Le hub UH1400p de Kensington

Avec son UH1400p, Kensington propose un hub complet. Véritable station d’accueil universelle, ce petit accessoire à brancher en USB-C sur un Mac ou PC offre une connectique très avantageuse : 3 x USB-A ; 1 x USB-C ; un slot pour carte SD ; un slot pour carte micro-SD, et même un port HDMI 4K. Il dispose également d’une prise Ethernet. L’appareil peut même servir de chargeur (via l’adaptateur de 100W optionnel (réf : K33821UK/EU, vendu 69 euros). 82 euros.

Le bub UH1400p de Kensington. - KENSINGTON

Notre avis : Avec ce hub mobile plug & play, pas de question à se poser : l’appareil est multicompatible et ne nécessite aucun pilote à installer. Extrêmement compact, il se glisse partout et s’impose dans la sacoche d’un ordinateur. Seul regret : il chauffe un peu à l’usage.

Stocker : Le serveur MyCloud Home de Western Digital

Permettant de stocker, protéger, mais aussi partager ses documents et dossiers MyCloud Home de Western Digital est proposé en différentes capacités : de 2 To pour les petits usages à 8 To pour les plus gourmands. A brancher directement sur son routeur Wifi, cette solution d’hébergement est personnalisable. Il est ainsi possible d’automatiser la sauvegarde de tel ou tel type de document, mais aussi d’héberger différents clouds (Dropbox, Google Drive, Facebook…) ; de sauvegarder le contenu de tel ou tel ordinateur, etc. A partir de 159 euros.

Le système MyCloud Home de Western Digital. - WESTERN DIGITAL

Notre avis : MyCloud Home fait office de véritable serveur auquel on peut se connecter à distance, depuis un smartphone ou un ordinateur, pour peu que l’on ait une liaison Wifi. En déplacement, on apprécie son poids réduit (moins d’un kilo) et l’accès rapide depuis une application mobile, avec protection par empreinte digitale.

Recharger : Le dock Energy Station d’X-Moove

Avec son design atypique en forme de galet plat et son dos recouvert de tissus, le dock de recharge Energy Station d’X-Moove, dissimule dans sa base cinq prises pour autant de câbles qui se retrouveront soigneusement dissimulés et enroulés derrière une membrane en plastique souple : une plate pour le secteur ; 3 x USB-A et 1 x USB-C, sans oublier la charge à induction (10 W). L’appareil permet de recharger la plupart des équipements, en fonction des cables choisis, de la montre connectée au MacBook. Environ 40 euros.

La Power Station de X-Moove. - X-MOOVE

Notre avis : L’avantage de cette station reste sa capacité à recharger plusieurs équipements en même temps, tout en continuant à travailler. Gare aux applications gourmandes sur ordinateur cependant (comme pour le montage, la 3D) : l’Energy Station, lorsqu’elle est trop sollicitée, interrompt la charge.