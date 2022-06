Films, photos, vidéos personnelles, sans oublier nos documents de travail… ces fichiers nécessitent toujours davantage de place pour être stockés. A défaut de disposer d’une solution d’hébergement sur le cloud, le disque externe reste la meilleure solution pour accroître la mémoire d’un ordinateur portable ou de bureau, d’une tablette ou d’une console.

Face aux disque durs physiques dits « HDD », pour Hard Disk Drive), vieillissants, plus encombrants et fragiles, les disques « SSD » (pour Solid State Drive) cumulent les avantages. A mémoire flash, ils ont le privilège de la compacité, d’une résistance et de vitesses d’écriture et de lecture accrues. Ils chauffent aussi moins. Revers de la médaille : les SSD sont aussi plus chers… « 20 Minutes » en a sélectionné cinq pour tous les usages.

Le costaud : T7 Shield de Samsung

Ce disque SSD (88 x 59 x 13 mm, pour 98 grammes) possède la particularité d’être particulièrement robuste. A la norme IP65, l’accessoire résiste à la poussière et aux projections d’eau, mais aussi aux chutes jusqu’à trois mètres. Pouvant être utilisé avec un Mac ou un PC, mais aussi avec un smartphone Android ou une console de jeux, il offre parallèlement un encryptage des données renforcé (AES 256-bits).

Débits : jusqu’à 1050 Mo/s en lecture ; 1000 Mo/s en écriture. 169 euros (1 To) ; 319 euros (2 To).

Le disque SSD T7 Shield, de Samsung. - SAMSUNG

Notre avis : Disponible en beige, noir et bleu, ce disque dur est fourni avec deux câbles (USB-C et USB-C vers USB-A) et prioritairement recommandé pour des utilisations professionnelles.

Le joueur : WD_Black D30 de Western Digital

Dédié à l’univers du jeu vidéo, le disque SSD WD_Black de Western Digital permet de ne plus se soucier de la capacité de sa console. Compatible PlayStation 5 et Xbox Series (mais aussi PC Windows 8.1/10 et Mac), l’appareil (58 x 96 x 35 mm pour 125 grammes) qui est plug and play est lesté de patins antidérapants, particulièrement appréciables.

Débits : jusqu’à 900 Mo/s en lecture et écriture. 99 euros (500 Go) ; 154 euros (1 To) ; 274 euros (2 To).

Le disque SSD WD_Black D30, de Western Digital. - WESTERN DIGITAL

Notre avis : Bien qu’un peu épais, ce disque se distingue par son design singulier. D’ailleurs, il en existe une version entourée de blanc (pour se conformer à l’esthétique de la Xbox). On regrette l’absence de câble USB-C, là où la plupart des concurrents en proposent un.

Le Mac Addict : Portable SSD de LaCie

Sous son châssis en aluminium aux extrémités taillées en biseau et à la finition gris sidéral (sans doute pour mieux s’assortir à un MacBook !), ce disque SSD saura répondre aux besoins des créateurs (photo, vidéo). Les possesseurs d’iPad de dernière génération pourront même l’utiliser pour accroître la capacité de mémoire de leur tablette. Mesurant 106 x 80 x 50 mm pour 103 grammes, le disque est un peu plus opulent que d’autres et semble plus approprié pour un usage sédentaire. Il est livré avec deux câbles : un USB-C et un USB-C vers USB-A.

Débits : jusqu’à 1050 Mo/s en lecture ; 1000 Mo/s en écriture. 135 euros (500 Go) ; 249 euros (1 To) ; 409 euros (2 To).

Le disque Portable SSD de LaCie. - LACIE

Notre avis : Bien qu’un peu plus volumineux que d’autres disques SSD, ce modèle a belle allure. Livré avec deux cordons d’une cinquantaine de centimètres, il convient tant pour les ordinateurs portables (Mac et PC) que pour les ordinateurs de bureau. Si ses performances restent classiques, LaCie propose une garantie de trois ans avec service Rescue inclut. Ainsi, le constructeur veillera-t-il à récupérer vos données sur l’appareil défaillant, marquant ainsi la différence avec ses concurrents.

Le voyageur : Extreme Portable SSD V2 de SanDisk

Avec son Extreme Portable SSD, Sandisk (96 x 49 x 9 mm) accroît les débits de sa classique solution de sauvegarde. A la norme I55, ce modèle résiste à la poussière, aux projections d’eau, et aux chutes jusqu’à 2 mètres. Fourni avec un câble USB-C et avec un adaptateur USB-C vers USB-A, l’appareil capable de transférer de gros fichiers en un temps réduit est particulièrement recommandé pour un usage photo.

Débits : jusqu’à 1050 Mo/s en lecture ; 1000 Mo/s en écriture. 89 euros (500 Mo) ; 149 euros (1 To) ; 269 euros (2 To) ; 626 euros (4 To).

Le disque SSD Extreme Portable SSD V2, de SanDisk. - SANDISK

Notre avis : Outre ses bonnes performances techniques, ce disque externe a été bien conçu, avec sa double coque en plastique dur et plastique doux offrant une bonne prise en main et amortissant les chocs. Sa structure est, elle, basée sur de l’aluminium recyclé. L’encoche pour une dragonne et un mousqueton est un plus, bien que ces accessoires soient absents dans la boîte. A noter une rassurante garantie de 5 ans, contre 2 généralement.

Le collector : The Mandalorian Drive Special Edition de Seagate

Le fabricant Seagate célèbre l’univers Star Wars avec ce disque à l’effigie de The Mandalorian (14,50 x 80 x 122,5 mm pour 176 grammes). Pour que la Force soit avec son utilisateur, l’accessoire sous licence officielle est compatible avec tous les ordinateurs, mais aussi les consoles PlayStation et Xbox. Il dispose d’une interface USB-3.2 Gen 1.

Débits : non précisés. 119 euros (2 To).

LE DISQUE SSD The Mandalorian Drive Special Edition, de Seagate. - SEAGATE

Notre avis : Avis aux fans : outre The Mandalorian, ce SSD est également décliné à l’effigie de Grogu et de Boba Fett ! Seagate a particulièrement réussi le design de cette solution de stockage qui se pare en outre d’une bande LED bleue à l’avant lorsque le disque travaille. Malgré nos demandes, le constructeur n’a pas souhaité nous préciser les débits en lecture/écriture de son appareil. Faut-il s’en méfier ?