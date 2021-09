Un PC, un Mac… ou une tablette numérique ? Si les fabricants d’ardoises veulent souvent nous convaincre qu’il est possible de remplacer un classique ordinateur par une tablette, ces dernières restent malgré tout plutôt dédiées au divertissement qu’à la productivité. Certes, il est souvent possible de leur greffer un clavier ou un stylet, mais leur ergonomie, leur connectique limitée (pour associer un disque dur par exemple), leur espace de stockage souvent étriqué… affirment assez vite les limites de ce type d’équipement.

La tablettes numériques restent d'abord de bon outils pour communiquer et se divertir. - APPLE

Cependant, les ardoises numériques restent très pratiques pour prendre des notes, suivre des cours, gérer sa boîte mail, surfer sur Internet, réaliser des réunions en visio… Et grâce au cloud, les passerelles d’une tablette vers un ordinateur sont de plus en plus simples pour retrouver un fichier, travailler sur un document qui, constamment mis à jour, pourra naviguer d’un appareil vers un autre.

On préfère cependant les tablettes pour le multimédia, le visionnage de vidéos, les jeux occasionnels, voire pour piloter les objets connectés du foyer. Même si certaines font des efforts pour soigner leur qualité audio, l’usage d’un casque Bluetooth ou d’écouteurs True Wireless reste à recommander pour une meilleure immersion. 20 Minutes a testé quatre modèles pouvant répondre à la plupart des usages et dont les qualités permettent de vous les recommander.

MatePad 11, de Huawei : économique et performante (mais sans Google)

Disposant d’un écran LCD 120 Hz adaptatif de 11’’/27,94 cm avec une définition de 2560 x 1600 pixels, la nouvelle tablette Wifi MatePad 11 de Huawei s’avère d’un usage agréable pour le multimédia et ses quatre haut-parleurs stéréo livrent un son plus que correct, tant pour la vidéo que pour le jeu. Pour cette dernière discipline, le processeur embarqué se révèle parfaitement taillé pour les jeux gourmands en ressources. Dépassant 20 heures, l’autonomie de cette ardoise est excellente. La photo, aux résultats perfectibles, reste comme pour la plupart des tablettes son point faible.

Privé des services de Google pour cause d’embargo américain, Huawei passe d’Android à son propre système d’exploitation HarmonyOS 12 (lancé en juin dernier) pour animer le MatePad 11. L’AppGallery (la boutique d’applications de Huawei) s’étoffe néanmoins au fil des mois. TikTok, Snapchat, Netflix, prime vidéo, Disney+, Facebook, Instagram… et TousAntiCovid sont bien là, comme nous l’avons vérifié ! Bémol : à chaque téléchargement d’application, l’utilisateur a droit à une publicité… plutôt mal venue.

La MatePad 11: performante, avec une bonne autonomie, mais sans les services de Google. - HUAWEI

Astuce : en passant par l’application GSpace, il est possible de retrouver des applications Google, comme Photos, GoogleMaps, mais le bidouillage restera contraignant pour les utilisateurs les moins aguerris. Fluide, même s’il faut un petit temps d’adaptation, HarmonyOS 12 ne déroutera finalement pas trop l’utilisateur.

Bon plan : achetée sur le site Huawei, cette tablette en vendue avec son clavier magnétique offert.

Prix : 399 euros (64 Go/6 Go) ; 499 euros (128 Go/6 Go).

Ecran : 11’’ (120 Hz adaptatif/2560 x 1600 pixels). Son : 4 haut-parleurs stéréo. Processeur : Snapdragon 865. Mémoire : 64 et 128 Go. Photo : 13 mégapixels arrière/8 mégapixels avant. Vidéo : 4K jusqu’à 30 i/s. Batterie : 7250 mAh. Poids : 485 g.

Galaxy Tab S7 FE Wifi, de Samsung : polyvalente et rapide (et avec un stylet)

Cette nouvelle déclinaison Wifi de la Galaxy Tab S7 FE 5G est une réussite. Très fine (6,3 mm), elle est agréable en main et son poids (698 g) n’est pas un handicap à l’usage. De quoi profiter de son écran large de 12,4’’/31,49 cm pour se divertir avec ses films, séries et jeux téléchargés avant de les emporter dans les transports.

La Galaxy Tab S7 FE, avec son stylet, propose des fonctions bureautiques développées. - SAMSUNG

Fournie avec son stylet S-Pen, cette tablette Android peut se transformer en outil pour transcrire ses cours (avec reconnaissance automatique d’écriture), puis effectuer des exports en Word, PDF… Pour les plus jeunes, l’application Penup embarquée permet de réaliser des dessins, des coloriages, etc. Pour aller plus loin, direction Clip Studio Paint (application gratuite durant 6 mois) et la réalisation d’œuvres beaucoup plus élaborées. Attention cependant : ce stylet n’est pas connecté et son usage restera limité.

Contrairement à sa grande sœur 5G qui est équipée du processeur Snapdragon 750G (5G), la nouvelle ardoise est animée par le Snapdragon 778, plus prolixe. L’usage de la Tab S7 FE Wifi gagne en vélocité.

Bon plan : jusqu’au 31 octobre les acheteurs de la Galaxy Tab S7 FE Wifi pourront recevoir au choix les écouteurs GalaxyBuds Live ou un Book Cover Keyboard.

Prix : 599 euros (64 Go/4 Go) ; 649 euros (128 Go/6 Go).

Ecran : 12,4’’/31,49 cm (2560 x 1600 pixels). Son : 2 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos. Processeur : Snapdragon 778. Mémoire : 64 et 128 Go extensible jusqu’à 1 To. Photo : 8 mégapixels arrière/5 mégapixels avant. Vidéo : Full HD jusqu’à 30 i/s. Batterie : 10090 mAh. Poids : 608 g.

iPad Air, d’Apple : musclée et évolutive (mais sans Apple Pencil)

Face à l’iPad Pro, plus grand, mieux équipé, mais 200 euros plus cher quand même, l’iPad Air d’Apple reste une valeur sûre (un an après son lancement) pour travailler et se divertir. Rajeunie avec des coloris pop (gris, argent, or rose, vert et bleu ciel), la tablette aux courbes plus anguleuses que précédemment respire la qualité de fabrication avec son châssis en aluminium. L’un des bords abrite désormais le lecteur d’empreintes pour déverrouiller la machine. Fini le gros bouton planté en bas de l’écran !

L'iPad Air reste l'une des tablettes les mieux adaptées à la productivité et au divertissement. - APPLE

L’écran de près de 11 pouces de l’ardoise est un exemple de qualité d’image, avec une excellente calibration et un traitement anti-reflets qui le rend assez commode d’usage dans les transports, par exemple. 120 Hz, il possède également de bonnes dispositions pour le jeu vidéo.

La tablette ne dispose que deux haut-parleurs stéréo, mais le son produit est bon, même si l’on monte un peu en volume. On oublie pour de bon la prise mini-jack, place au Bluetooth (et à l’USB-C) et l’on regrette que le stylet Apple Pencil reste optionnel (vendu 135 euros).

Les futures fonctionnalités d'iPad OS 15 devrait renforcer l'ergonomie de l'iPad. - APPLE

Sous iPad OS 14, l’iPad Air s’ouvrira cet automne à la nouvelle mouture du système d’exploitation d’Apple dédié aux tablettes. Avec iPad OS 15 (actuellement en version bêta), la tablette devrait considérablement gagner en ergonomie. Au programme : un écran d’accueil plus pratique avec ses widgets offrant un coup d’œil accès au calendrier, aux contacts, aux mails… ou encore un mode multitâche plus commode d’utilisation.

Nouveauté attendue en productivité sous iPad OS 15 : la fonction Note rapide qui autorise la prise de notes instantanée dans n’importe quelle application. L’écosystème Apple, avec transfert de document de l’iPad Air, à l’iPhone ou à l’iMac sera encore renforcé. Et pour le travail collaboratif, la visio en groupe avec FaceTime sera beaucoup plus simple grâce au partage d’un simple lien avec ses collaborateurs… comme sur Zoom de Google !

Bon plan : Apple offre les AirPods en cadeaux aux étudiants éligibles pour tout achat d’un iPad (ou d’un Mac).

A partir de 669 euros (64 Go/6 Go) ; 839 euros (256 Go/6 Go) en version Wifi.

Ecran : 10,9’’/27,68 cm (120 Hz / 2360 x 1640 pixels). Son : 2 haut-parleurs stéréo. Processeur : A14 Bionic d’Apple. Mémoire : 64 ou 256 Go. Photo : 12 mégapixels arrière/7 mégapixels avant. Vidéo : Jusqu’en 4K à 60 i/s. Batterie : non précisé. Poids : 458 g.

Yoga Tab13, de Lenovo : agile et taillée pour le divertissement (et avec barre de son)

Imposante avec son grand écran de 13’’/33 cm et son poids (830 g) qui se fait remarquer, la tablette Wifi Lenovo Yoga Tab 13 a d’abord été pensée pour une utilisation sédentaire. Mais pour les costauds, elle assure aussi en mobilité, malgré l’absence de caméra arrière. OK pour les réunions en visio grâce à sa caméra avant, mais elle n’assurera pas comme appareil photo de substitution.

Une mini barre de son intègre la base de la table qui offre au son de bonne facture pour le divertissement. - LENOVO

Equipée d’un écran Dolby Vison d’une bonne définition (2160 x 1350 pixels), cette tablette a la bonne idée de mettre l’accent sur sa qualité sonore. Intégrant quatre haut-parleurs, dont deux dans ce qui forme une mini barre de son dans sa partie inférieure de l’appareil, la tablette offre un son généreux (Dolby Vision) dont on peut aisément monter le volume. A l’arrivée, un véritable téléviseur d’appoint pour ses sites de streaming, avec une autonomie jusqu’à 12 heures environ ! Et comme nous l’avons vérifié, le revêtement anti-traces de doigts sur l’écran de la Yoga Tab 13 est particulièrement efficace !

La Yoga Tab 13 peut être utilisée comme second écran avec un PC. - LENOVO

La bonne idée de Lenovo vient aussi du pied de la tablette. Bien conçu, celui-ci lui permet d’être inclinée au millimètre près, mais aussi d’être accrochée. C’est très pratique sur un coin de table, une cuisine…

Dans le cadre d’une utilisation en productivité, un câble HDMI permettra de connecter l’ardoise comme second écran à un ordinateur. Ainsi transformée en écran 2K complémentaire, la tablette trouve alors toute sa place pour davantage de fenêtres ouvertes ou des besoins dédiés au graphisme, ce qui est particulièrement pratique quand on la couple à un PC, fixe ou portable. De son côté, le stylet Precision Pen 2 (vendu 69 euros) assure grâce à ses 4096 niveaux de sensibilité une bonne précision pour la prise de notes, voire le dessin, l’illustration. Ainsi, la tablette peut-elle se suffire à elle-même en cours ou en réunion, mais au prix fort.

Petit plus : recouvert d’alcantara (un tissu extrêmement doux), l’arrière de la tablette est particulièrement agréable au toucher. Voilà qui tranche avec les ardoises au dos métallique et au contact froid lorsqu’on les tient en main !

Bon plan : 10 % de remise pour tous les produits sur le site de Lenovo.

A partir de 799 euros (128 Go/8 Go).

Ecran : 13’’/33 cm (2160 x 1350 pixels). Son : 4 haut-parleurs, Dolby Atmos. Processeur : Snapdragon 870. Mémoire : 128 Go/8 Go. Photo : 8 mégapixels avant. Vidéo : sans. Batterie : 10.000 mAh. Poids : 830 g.