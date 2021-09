La période nommée par les fabricants d’ordinateurs « Back to school » (retour à l’école) porte bien son nom. C’est généralement celle où l’on s’équipe ou se rééquipe en informatique. En cette rentrée, Chromebooks, PC et Mac veulent jouer les premiers de la classe pour s’installer sur les bancs du collège, de la fac ou à la maison en télétravail. Des machines basiques répondant à de simples besoins en productivité, aux appareils aux processeurs et à la mémoire dopés pour pousser aussi l’expérience multimédia à son paroxysme, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Pour vous aider dans votre choix, mais surtout pour bien travailler 20 Minutes a sélectionné quatre machines qui ne vous décevront pas.

Le Chromebook économique : Acer Spin 513

Prêts à vous passer de Windows 10 et à vous satisfaire des logiciels de Google ? Le Spin 513 d’Acer est un bel ultraportable au châssis en aluminium anodisé, léger (1,29 kg) et fin (15,5 mm). Sur les genoux, il ne chauffe que très peu. Se distinguant par son écran tactile pivotant la machine constitue un bon investissement pour un budget limité.

Le Spin 513, un Chromebook basique qui bascule en mode tente. - ACER

Attention cependant : avec seulement 4 Go de Ram, ses performances sont à réserver à la bureautique, une tâche pour laquelle la machine satisfera tous les besoins. Pas assez musclé pour le jeu, ce Chromebook pourra néanmoins se personnaliser avec les applications Android du Google Play Store, dont Netflix, Prime vidéo, Disney+ ou l’incontournable TikTok. Jusqu’en Full HD, ces fonctions vidéo seront particulièrement appréciables en mode « tente », l’écran pouvant pivoter jusqu’à 360°. Gare à son espace de stockage limité (64 Go) qui peut, à terme, imposer l’achat d’un disque dur externe.

13,3’’ (1920 x 1080) ; processeur Qualcomm Snapdragon SC7180 ; 4 Go ; stockage : 64 Go ; autonomie annoncée : jusqu’à 14 heures. 329 euros chez Boulanger.

Le poids plume juste pour bosser : Microsoft Surface Laptop Go

La configuration proposée par ce PC de la famille Surface de Microsoft est idéale pour les études ou le télétravail.

Le PC Surface Laptop Go est idéal pour travailler mais limité pour le multimédia. - MICROSOFT

Passe-partout avec son petit écran de 12,4’’ et son poids particulièrement contenu (1,1 kg), le Surface Laptop Go est d’une mobilité extrême (278 x 206 x 15,6 mm) et ne vous quittera pas. A l’aise pour le boulot, il l’est cependant moins pour le multimédia où il se contente presque du minimum. Outre une définition d’écran étonnement étriquée et en deçà de la Full HD, on évitera de s’équiper de ce PC si l’on est gamer. En effet, il ne dispose pas de carte graphique dédiée. Et autres petits regrets : une connectique assez chiche, avec un port USB-A, un port USB-C et une prise mini-jack, et un clavier qui n’est pas rétroéclairé. Mais pour le taf', il sait très bien y faire.

12,4’’ (1536 x 1024) ; processeur Intel Core i5-1035G1 ; 8 Go ; stockage : 128 Go ; autonomie annoncée : jusqu’à 13 heures. À partir de 679 euros.

Le grand écran polyvalent : Huawei Matebook D16

Les problèmes récurrents de Huawei dans l’univers des smartphones poussent le constructeur à se diversifier. Entre autres chevaux de bataille, les PC, un univers dans lequel le fabriquant chinois se distingue joliment.

Le MateBook D16 associe performances et prix contenu. - HUAWEI

A l’aise à la maison pour un usage familial, ou en mobilité malgré son poids de 1,7 kg, ce Matebook D16 au faible encombrement est un choix judicieux si l’on a besoin d’un large écran (41 cm). Un peu décevant en gaming (la machine est dépourvue de carte graphique dédiée), le D16 est cependant à recommander pour la bureautique, le visionnage de vidéos, voire le montage. Etrangement, la webcam (rétractable) est ici placée au sommet du clavier, imposant un cadrage en contre-plongée de l’utilisateur assez peu valorisant pour les cours et autres réunions en visio.

16,1’’ (1920 x 1080 pixels) ; processeur AMD Ryzen 5 4600H ; 16 Go. stockage : 512 Go ; autonomie annoncée : jusqu’à 10 heures. À partir de 799 euros.

Le monstre de puissance : Apple MacBook Air M1 8Go/256 Go

Lancé il y a à peine un an, le nouveau MacBook Air d’Apple (13 pouces) possède entre autres vertus celui d’un processeur maison monstre, le M1.

Le MacBook Air M1, une vraie bête de course pour travailler et se divertir. - APPLE

Particulièrement rapide et peu gourmande, cette puce offre à la machine une puissance jusqu’alors réservée aux PC portables haut de gamme. Qui plus est, le MacBook Air sera polyvalent : bureautique, certes, mais aussi multimédia… jusqu’au montage vidéo 8K qui ne lui pose guère de difficultés ! Autre avantage : un capteur d’empreinte digitale pour déverrouiller l’appareil. Ce capteur s’avère également pratique pour s’affranchir de ses codes d’accès sur Internet. Petit plus : ne consommant que peu d’énergie, l’ordinateur est dépourvu de ventilateur. Il est donc silencieux et chauffe très peu. Avec deux ports USB-C seulement, sa connectique reste hélas limitée, mais suffira en mobilité.

13’’ (2560 x 1600 pixels) ; processeur Apple M1 ; 8 Go. stockage : de 256 Go à 2 To ; autonomie annoncée jusqu’à 15 heures. À partir de 1129 euros.