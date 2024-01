Au chaud après le bain, bien nourri de surcroît, voici nos infos stylées

Bien au chaud après le bain

Au bord de la mer à cette époque, le poncho Therma Change de Speedo est une aubaine pour ce pas attraper froid s’il vous prenait l’idée de piquer une tête dans la grande bleue. Au moins, ce peignoir protégera les nageurs en eau libre et les aventuriers de l’extrême de toutes les intempéries. Entièrement imperméable, coupe-vent, respirant et durable, il est fabriqué à partir de fibres recyclées et offre une protection optimale contre la pluie ou le vent.

La couche intermédiaire du peignoir est constituée d’un tissu léger en aluminium qui renvoie la chaleur du corps pour une rétention optimale, sans le poids d’une veste encombrante. La doublure super chaude et douce, sèche rapidement et évacue l’humidité sans donner l’impression d’être mouillé. La polaire intérieure ne se gorge donc pas d’eau et garde la chaleur même après une baignade, la fabrication soignée contribuant à fournir une isolation thermique de première qualité.

Peignoir 300 euros. Infos : https://fr.speedo.com

2024, la relève gastronomique est là

Ils représentent l’avenir de la cuisine française et l’agente food et autrice culinaire Hélène Luzin a bien de la chance d’avoir passé un moment avec eux dans l’intimité de leurs fourneaux. Parmi Les 50 chefs de la relève gastronomique qu’il faut avoir rencontrés une fois dans sa vie comme le titre malicieusement son livre édité à La Martinière (en tout cas pour elle, c’est fait), on trouve beaucoup d’anciens Top chefs devenus chefs étoilés : Mory Sacko, Fanny Rey, Mallory Gabsi, Florent Ladeyn…

Le livre "50 chefs de la relève gastronomique" d'Hélène Luzin - S.LEBLANC / 20 MINUTES

A chaque fois, ils présentent une recette après avoir répondu aux mêmes onze questions. La première, « quelle est ta Madeleine de Proust » ? Celle de Florent Ladeyn, c’est l’Auberge familiale du Vert Mont, ouverte par ses grands-parents. C’est là qu’il prépare son « pot-au-feu au bois », le plat qui « représente le mieux » la cuisine de cet amateur de la saison hivernale dont on suit, grâce au livre d’Hélène Luzin, l’étape des parures et des os de bœuf grillés dans une marmite en fonte sur le coin du feu, et celle des betteraves jaunes laquées et fumées à la braise pendant quatre heures qui accompagneront le pot-au-feu.

Editions de la Martinière, 344 pages, 39,90 euros.

Ladurée renaît sur les Champs-Elysées

La Maison Ladurée a rouvert ses portes - Hadrien Favreau

Après plusieurs mois de rénovations, Ladurée a rouvert ses portes au 75 de l’avenue des Champs-Élysées, dans des espaces agrandis. Imaginé comme une immersion dans l’art de vivre à la française, pensé pour les Parisiens comme pour les visiteurs de passage, le lieu s’étend désormais sur 1.000 m² sur deux étages entiers, avec plusieurs espaces dédiés à la dégustation.

Restaurant de 180 couverts, jardin d’hiver, salon de musique, espace café, bar à desserts, boutique et cooking class, chaque proposition incarne une façon différente d’expérimenter l’univers raffiné de la maison reine du macaron.

Ouvert de 8h à 21h30, sept jours sur sept. Tél. : 01 40 75 08 75. Infos www.laduree.fr.

Un nouveau bar dans le ciel de Paris

Autre adresse nouvelle : Céleste, un bar qui s’est ouvert sur le rooftop de l’ancienne Samaritaine. Une bulle transparente posée sur le toit de l’hôtel Cheval Blanc Paris.

La nouvelle terrasse du Cheval Blanc - Vincent Leroux

Sous la voûte de cristal face aux constellations, une trentaine d’assises composent un écrin de confort et de douceur : une bulle hors du temps, suspendue entre le ciel et les lumières de la ville. Céleste cultive l’éphémère comme le ciel compte ses étoiles. Les tarifs restent relativement sages pour un endroit aussi luxueux.

Cocktails de 28 à 69 euros. Tapas de 16 à 38 euros (hors truffe et caviar). Tous les jours de 18h à 23h30. Sur réservation uniquement par email à celeste.paris@chevalblanc.com.

Un vrai moment de bien-être dans son bain

Le bain nordique et son alternance de chaud et froid, l’onsen japonais consistant à se plonger dans une eau très chaude… On sait à quel point cette parenthèse aquatique est à même d’évacuer le stress et les tensions de nos vies modernes. Que l’on dispose ou non d’une baignoire à son domicile, s’octroyer un moment pour soi devient possible grâce à ce trio de produits regroupés par la marque Payot sous le label Rituel Douceur.

Les trois produits du Rituel Douceur - PAYOT

Un baume de douche et de bain qui nettoie, nourrit et adoucit la peau grâce notamment à sa richesse en extrait de miel et en huile végétale de coton (22 euros). Un soin de gommage composé de microcristaux de quartz rose et d’éclats de coques d’argan qui offre une double exfoliation minérale et végétale pour libérer la peau des impuretés et des cellules mortes, lui rendant ainsi toute sa souplesse et sa douceur (32 euros). Et une bougie harmonisante aux accords jasmin et musc, entre autres notes fleuries et poudrées qui parfument délicatement l’atmosphère et aident à évacuer stress et tensions.

En vente chez les dépositaires de la marque, dans les instituts, les spas et grands magasins et sur le site www.payot.com.