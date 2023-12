Les infos stylées pour se détendre ce week-end

Pleins feux au Jardin d’acclimatation

Des dragons, des fleurs, des animaux tout feu, tout flamme prennent le relais des manèges du Jardin d’acclimatation à la tombée de la nuit. Jusqu’au 25 février, le plus vieux parc d’attractions de Paris accueille le festival Dragons et Lanternes. Pour les visiteurs, c’est la possibilité de déambuler au milieu de plus de 1.000 lanternes, créées par les artisans du jardin Shanghai Yuyuan. Les visages des enfants s’illuminent devant ces œuvres d’art scintillantes, notamment pour cette sirène qui fait un clin d’œil ou cette bande de pandas gourmands, les adultes en prennent plein les yeux. Au pied de la Fondation Louis-Vuitton, prenez le temps a de regarder le reflet des lanternes sur sa paroi vitrée. Une trentaine de stands d’artisanat ou de gastronomie sont disposés sur le parcours et des danses ou chants folkloriques rythment la balade.

De 18 heures à 22 heures au Jardin d’acclimatation. Métro Les Sablons (ligne 1). Tarif : gratuit pour les moins de 4 ans, 12 euros pour les enfants, 14 euros tarif réduit, 18 euros plein tarif.

La faim de l’histoire, un chouette cadeau pour les gourmets

La gastronomie racontée avec humour par Sauce Gribiche et Jul. - Dargaud

Nom de code : Sauce Gribiche. Tous les foodies connectés suivent le compte Insta de cet ancien de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, qui est devenu incontournable avec ses posts humoristiques mettant en scène des détails du quotidien de notre alimentation. Fidèle à la lecture décalée qu’il propose de la cuisine, Aïtor Alfonso délivre une plongée dans l’histoire du monde uniquement sous le prisme de l’assiette. De l’homme de Cro-Magnon jusqu’aux festivaliers de Woodstock en passant par les Egyptiens ou les apôtres, Sauce Gribiche revient sur de grandes étapes de notre Histoire en parlant uniquement du fait alimentaire, mis en scène à chaque fois par une bande dessinée signée Jul (le dessinateur de presse, pas le rappeur). Bien sûr, chaque chapitre garde le ton drôle qui caractérise la plume de cet enseignant en classe préparatoire, devenu critique culinaire dont les mots sont scrutés par de nombreuses toques…

La faim de l’Histoire par Aïtor Alfonso, Jul, éditions Dargaud, 22 euros.

Les monuments de France, décors de contes pour enfant

A partir du 16 décembre et jusqu'au 7 janvier, des monuments français accueillent des spectacles et visites destinés aux enfants. - Centre des monuments nationaux

En cette fin d’année, le Centre des monuments nationaux propose des spectacles, contes, visites guidées spécifiquement pensés pour les plus jeunes (à partir de 5 ans) dans près d’une cinquantaine de monuments sur l’ensemble du territoire. On peut ainsi goûter aux spécialités que mangeaient les moines à l’abbaye de Cluny, écouter des contes dans le château de Voltaire à Ferney dans l’Ain ou encore assister au spectacle La Poubelle au Roi dormant à la Conciergerie à Paris.

Découvrez le programme complet et les tarifs de l’événement Contes et Histoires, organisé du 16 décembre au 7 janvier, sur le site des Monuments nationaux.

La bûche solidaire de Nina Métayer

La championne du monde de pâtisserie Nina Metayer s'associe à Deliveroo pour proposer ue bûche solidaire en faveur du Secours populaire. - Deliveroo

Ce Noël, Deliveroo régale en livrant une recette de bûche faite à partir d’ingrédients peu coûteux. Et pas n’importe laquelle, puisqu’il s’agit de la création choco-poire de la meilleure pâtissière du monde, Nina Métayer. Derrière cette initiative, il y a non seulement le plaisir en bouche, mais surtout celui d’aider. En effet, pour chaque ingrédient acheté sur la plateforme dans le but de réaliser cette bûche, 1 euro sera reversé au Secours populaire français (dans la limite de 100.000 euros). « Avec cette bûche, j’ai voulu partager une recette et des techniques qui permettent à chacun de déguster un dessert gourmand pour célébrer, sans contrainte, un beau moment avec ses proches, le plaisir de l’avoir fait soi-même en plus ! », s’enthousiasme la cheffe pâtissière à propos de cette initiative qui réchauffe le cœur et les papilles.

La recette est disponible sur les réseaux sociaux de Deliveroo. Et tous les ingrédients sont à retrouver chez les supermarchés participants via le site Web et l’application Deliveroo, jusqu’au 29 décembre 2023.

Des cartes de vœux digitales personnalisées

Les internautes peuvent envoyer leurs voeux avec des créations personnalisées autour du personnage du Père-Noël à la sauce Coca-Cola. - Coca-Cola

Et si la tradition des cartes de vœux n’était pas complètement perdue ? En 2023, elle est souvent digitale mais elle reste une petite attention appréciée. Cette année, la marque Coca-Cola propose une plateforme pour concevoir des cartes de vœux digitales personnalisées à l’aide de l’intelligence artificielle. Sur Create Real Magic, les internautes peuvent imaginer des œuvres d’art en utilisant les éléments créatifs comme les représentations du père Noël Coca-Cola créées par Haddon Sundblom en 1931. Certaines de ces créations sur des panneaux d’affichage numériques au niveau mondial, notamment sur Times Square à New York et Piccadilly Circus à Londres.