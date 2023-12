Trois raisons de se faire plaisir sans abuser de sa raclette

C’est la journée mondiale de la raclette ! Et si vous envisagez de passer à table (mais sans faire d’excès), voici quelques astuces de Pauline Gouth, nutritionniste diététicienne qui vous éviteront les petits ballonnements causés par les petits débordements.

Ne mangez pas uniquement du fromage

La raclette, c’est occasionnel, alors ne vous en voulez pas de vouloir profiter de votre repas, même s’il est gras. Cependant, il n’est pas non plus question de ne manger que ça et vous sentir trop lourd après votre festin. En ce sens, Pauline Gouth conseille de démarrer par des crudités. En effet, cela va non seulement apporter de bons nutriments à votre corps car les crudités sont riches en fibres. Mais aussi vous permettre de mieux gérer vos portions par la suite en vous empêchant de vous remplir le ventre uniquement de fromage.

Mâchez lentement pour atteindre l’effet de satiété

On ne le dira jamais assez mais mâcher lentement c’est important. La nutritionniste rappelle qu’à chaque fois que vous prenez le temps de mâcher et astiquer avant d’avaler, votre cerveau prend également le temps d’enregistrer l’information. Résultat, votre corps se prépare à recevoir les aliments et votre digestion est meilleure, ce qui a un réel impact sur votre effet de satiété.

N’hésitez donc pas à manger doucement, discuter avec vos proches durant le repas et attendre de finir ce qu’il y a dans votre assiette avant de vous précipiter à déposer une autre tranche de fromage dans votre appareil.

Faites la différence entre faim et gourmandise

Il est parfois difficile de se mettre des limites avec un plat qu’on apprécie… Est-ce qu’on mange parce qu’on a faim ou par envie et simple gourmandise ? Faire la différence peut vous aider à savoir dire stop. Comment ? En vous arrêtant de manger pendant dix minutes avant de décider de vous resservir. Cela vous permettra de déterminer si votre corps vous demande encore à manger ou si ce sont juste les aliments sur la table qui vous font de l’œil. « Les sensations de soif de faim sont similaires », affirme la professionnelle. Alors n’hésitez pas à boire un verre d’eau entre deux pommes de terre. Peut-être que c’est juste cela qui vous manquait, avant un petit rot final qui marquera la fin des festivités.