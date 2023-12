La saison a été lancée depuis longtemps pour les amateurs, mais ce mercredi marque la journée mondiale de la raclette. S’il nous vient de Suisse, ce repas a bien été adopté par les Français, parvenus à décrocher une deuxième place aux Championnats du monde de raclette qui s’est achevé fin octobre. Les Français dépensent en moyenne 20 euros par an pour ce type de fromage, selon les données de l’analyste des consommateurs NielsenIQ Homescan et 800 grammes, voire un kilo, de fromage à raclette sont mangés en France par an et par personne, rapporte Les Echos.

Un plat traditionnel de l’hiver où les férus de fromage prennent un appétissant plaisir à faire fondre leur tranche de raclette nature, fumée ou au poivre dans un petit poêlon pour la faire délicatement couler sur des pommes de terre chaudes. Le tout agrémenté d’un petit bout de charcuterie, viande de grison, jambon blanc ou cru, avec parfois, un petit cornichon pour ajouter un peu d’acidité.

Cette description vous met en horreur ? La douce odeur de fromage fondu vous prend les narines ? La vue même d’une discussion WhatsApp lancée autour de la première raclette de l’année vous rebute ? Cet appel à témoignage est fait pour vous ! Racontez-nous pourquoi le goût du fromage vous est insupportable.