OMF Oh my fake : le père Noël rouge et blanc créé par Coca-Cola ? C'est faux ! — 20 Minutes

Un costume rouge, une barbe blanche… et un goût prononcé pour un certain soda, à l’étiquette également rouge et blanche.

On nous ment, on nous manipule, la figure du Père Noël telle que nous la connaissons aurait été inventée par… Coca-Cola. Si vous avez cru à cette légende urbaine, ne vous inquiétez pas, c’est normal, c’est même une belle réussite marketing.

En revanche, c’est bidon et Clémence vous explique pourquoi dans cette nouvelle vidéo d'« Oh My Fake »

OMF Oh My Fake, lancé sur Snapchat Discover c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Et comme cette émission est juste passionnante et « fabulousse », on vous laisse scanner ce snapcode dans l’application Snapchat pour vous abonner. Go !