A motif chaussettes de Noël sur fond doré, maisons en pain d’épices sur fond rouge ou petits sapins et père Noël sur fond argenté, chaque paquet a soigneusement été emballé. Une petite montagne de cadeaux qui ne se trouve ni au pied d’un sapin familial, ni dans une vitrine de Noël, mais dans un coin bien précis du magasin Leroy Merlin de la rue Rambuteau, à Paris. Et sur les étiquettes, pas de prénom mais des profils : « Enfant de 2 ans », ou encore « Fille, taille 36 ». Pourquoi ? « Ce sont des boîtes de Noël solidaires, on en reçoit plein : chaque jour, l’espace dédié à la collecte se remplit », se réjouit un vendeur de l’enseigne.

Alors que Noël approche et que beaucoup attendent avec impatience le réveillon, pour les personnes en situation d’isolement et de grande précarité, la période peut être un moment plus difficile. Pour leur apporter un peu de réconfort, chacun peut donc, s’il le souhaite, devenir un lutin en préparant des colis de Noël solidaires.

« Recevoir des pensées douces et chaleureuses »

Le principe est simple : à l’intérieur de chaque boîte, « on glisse un petit accessoire chaud, comme des gants ou une écharpe, des douceurs, cela peut être des bonbons ou des chocolats, un livre, un produit d’hygiène et un petit mot doux », résume le vendeur. Cette opération de collecte, c’est la Fabrique de la Solidarité qui en est à l’initiative. « Un dispositif et un lieu mis en place par la Ville de Paris pour proposer toute l’année des solutions d’engagement de proximité aux Parisiens et aux Parisiennes dans le domaine de la grande exclusion et de la solidarité, explique la directrice, Soraya Ouferoukh. Cette collecte de Noël a été mise en place pendant la crise sanitaire, fin 2021. Et depuis, les points de collecte se sont multipliés, pour que tout le monde puisse déposer des boîtes de Noël près de chez soi ».

Et dedans, « au-delà du cadeau, on propose de mettre un petit mot, un dessin, et c’est très apprécié par les personnes qui les reçoivent, souligne Soraya Ouferoukh. Les bénéficiaires sont des femmes et des hommes en centres d’hébergement, mais aussi des familles, des mineurs non accompagnés. Des personnes sans domicile fixe et en grande précarité qui souffrent beaucoup de solitude. Pour elles, recevoir des pensées chaleureuses et une attention particulière, surtout à cette période de l’année, est réconfortant ».

Le « projet plaît beaucoup aux habitants, observe Sindy Thibaud, animatrice jeunesse au Centre Paris Anim Ruth Bader Ginsburg, dans le Forum des Halles, au cœur de la capitale. On est point de collecte depuis l’année dernière, on relaie l’information auprès des familles du quartier, et l’initiative fait écho. On en parle aussi aux ados qui fréquentent le centre, on leur propose de choisir à la maison des affaires – bonnets, gants et livres – dont ils ne se servent plus et de venir préparer et décorer les boîtes ici, au Centre ».

Une action solidaire, en famille comme en entreprise

Mais « beaucoup le font en famille, et tout le monde y met beaucoup de soin, jusque dans la présentation du paquet », note Sindy Thibaud. Parmi ces familles, celle de Julie vient de confectionner ses premières boîtes. « L’initiative ça m’a tout de suite plu : je viens d’un milieu modeste et j’ai toujours eu à cœur de gâter mes enfants, confie-t-elle. Mais si mes deux filles ne manquent de rien, c’est très important de leur apprendre que ce n’est pas le cas de tout le monde. Je leur ai demandé de choisir des bonnets, gants et écharpes qu’elles ne portent pas, des livres, et elles l’ont fait avec joie. Pareil pour mon mari et moi, raconte la jeune femme. Puis elles ont fait un dessin pour toutes les boîtes, que l’on a décorées avec rubans et paillettes. Au final, on a partagé en famille un moment créatif et une belle leçon de vie ! ».

Au quotidien, « il n’y a pas beaucoup d’occasions de réaliser des actions solidaires en famille, et les boîtes de Noël offrent l’opportunité de le faire, indique Soraya Ouferoukh. C’est aussi un moyen pour les parents de sensibiliser les enfants à la solidarité », et de faire le tri dans ses affaires. Parmi les personnes qui participent, « il y a aussi des écoles, poursuit-elle, et des entreprises. A ce jour, plus de 120 collaborent avec nous, et certaines font même des achats pour compléter les dons de leurs salariés ».

« J’y ai mis tout mon cœur »

Ses premières boîtes de Noël solidaires, Alice les a confectionnées « avec beaucoup de joie. C’était au début de la pandémie de Covid-19, à un moment où les personnes en situation de précarité étaient encore plus affectées. Depuis, après quelques turbulences dans ma vie perso, je n’ai pas pris le temps d’en refaire. Mais cette année, l’envie m’a rattrapée. Mais il ne s’agit pas simplement de faire une "bonne action" : c’est aussi l’occasion de se recentrer sur l’essentiel et d’arrêter de se regarder le nombril : même si ça ne va pas très fort et qu’on ne roule pas sur l’or, on peut faire du bien à d’autres et y trouver beaucoup de joie. Même si je ne connais pas les personnes qui les recevront, j’ai préparé mes boîtes avec le même amour que si j’avais choisi un cadeau pour des proches. J’y ai mis tout mon cœur ».

Pour celles et ceux qui voudraient participer, « c’est possible jusqu’au 19 décembre », rassure Soraya Ouferoukh. Et si l’on ne sait pas quoi y glisser ? « Ce qui est très demandé en produits d’hygiène auquel on ne pense pas forcément, ce sont des produits hydratants : lait corporel, sticks à lèvres et crèmes pour les mains, détaille-t-elle. On peut aussi mettre du maquillage ou de petits parfums, qui aident à se sentir mieux. Quant aux boîtes pour hommes, dont nous manquons, l’accessoire chaud peut être une paire de chaussettes, un parapluie ou un pull ».

A l’issue de la collecte, précise Soraya Ouferoukh, « toutes les boîtes seront distribuées lors de repas de Noël solidaires ». En 2021, 1.500 boîtes de Noël ont été collectées, puis 6.000 en 2022. « Nous avons bon espoir de dépasser ce chiffre cette année ! »