Le Quellec bradée et des lèvres sans bistouri entre autres infos stylées

Un réveillon au top à moins de 50 €

La cheffe étoilée Stéphanie Le Quellec fait de son mieux pour rendre ses menus de fête accessibles et livrables dans toute la France. « Ce n’est pas parce que les prix augmentent qu’on va s’empêcher de se régaler pendant les fêtes, et c’est notre responsabilité de montrer que vous pouvez le faire sans vous ruiner », confie-t-elle à 20 Minutes. Comme Hélène Darroze cet été, l'ambition est de faire plaisir au plus grand nombre sans jamais revoir à la baisse ses exigences en matière de qualité, mais plutôt en faisant appel à sa créativité et sa sensibilité de cuisinière, pour proposer trois menus complets, dès 49 € par personne, créatifs et festifs, à des prix compétitifs.

Le coussin moelleux de volaille aux champignons et sa pomme purée au beurre noisette du menu à 49 euros, les arlettes de parmesan à côté - MAM

Dans la box la moins chère, à 49 euros donc, on trouve déjà de quoi passer un excellent gueuleton : de délicieuses arlettes au parmesan, une belle raviole ouverte de légumes d’hiver et son velouté chaud de butternut parfumé au café, un coussin moelleux de volaille aux champignons et sa pomme purée au beurre noisette, sans oublier bûches et bûchettes à la vanille d’Inde, caramel et noix de pécan signée Pierre Chirac, le chef pâtissier de la maison.

Offre disponible du 18 au 31 décembre. 3 menus à 49, 69 et 89 euros. Formules à la carte également. Commandes : www.mamparis.com.

Les plats des films japonais mis en recettes

Qui ne s’est jamais délecté devant les images de bons petits plats dans les films japonais ? Certainement pas Sachiyo Harada, styliste culinaire installée en France qui publie La Cuisine japonaise à l’écran, un beau livre chez Hoëbeke. « Dès lors que les recettes sont facile à réaliser à la maison, j’ai eu envie de les partager. Je suis un glouton ! », explique-t-elle en riant à 20 Minutes.

Le livre La Cuisine japonaise à l'écran - S.LEBLANC / 20 MINUTES

Poulet karaage (prononcez kara-a-gué) comme dans Makanai, dorayaki des Délices de Tokyo, ramen de Tampopo, chirashi sushi de La Famille Asada, petits pains à la vapeur comme dans Le Voyage de Chihiro… plus aucun basique de la cuisine japonaise n’aura de secret pour vous.

La cuisine japonaise à l’écran de Sachiyo Harada, éd. Hoëbeke, 28,50 euros.

Savez-vous planter des choux ?

Pour la seconde année consécutive, la Fondation pour la Nature et l’Homme revient avec son événement #JagisJePlante. L’objectif reste inchangé : inviter le plus grand nombre à profiter de l’hiver pour planter des haies bocagères, des murs végétaux, des arbres fruitiers ou des mini-forêts en rappelant leur rôle, tant pour le retour de la biodiversité.

Affiche de la campagne #JagisJePlante - JagisJePlante

Le site jagisjeplante se présente comme une plateforme collaborative d’informations sur laquelle on peut trouver des tutos et des conseils jardinages pour l’hiver mais aussi où l’on peut partager les photos de ses plantations et échanger avec les autres jardiniers militants.

Toutes les infos sont dispos sur https://jagisjeplante.fnh.org

Des lèvres plus pulpeuses sans chirurgie

Vous rêvez d’avoir les lèvres d’Angelina Jolie ou Emily Ratajkowski mais, la chirurgie esthétique non merci ? On a peut-être trouvé une alternative super safe et clairement dans le budget. L’enseigne espagnole laCabine propose son ampoule LipUp Lift qui promet de donner du volume, de lutter contre l’âge et d’hydrater durablement les lèvres pour éviter l’effet code-barres causé notamment par le froid.

La boite des ampoules Lip Up Lift - ©2016 Yellow Images https://yellowimages.com

L’effet est plutôt réussi et la texture huileuse est en plus super agréable à appliquer. Si l’ampoule est censée être mono usage, on peut quand même la fermer et la garder 1 à 2 jours pour profiter de cet effet glow.

Lip Up Lift laCabine, ampoule 2 ml, 2,45 € en pharmacie, parapharmacie et parfumerie.

Un immense Spa aux portes de Paris

Depuis qu’il a ouvert ses portes au public à la rentrée, l’immense centre Calicéo Versailles – Saint-Cyr-l’École (Yvelines) de 5.000m2 ne désemplit pas. Après Lyon, Toulouse, Nantes, Bordeaux, Pau et Perpignan, la marque propose désormais l’offre balnéo et spa la plus large et la plus complète de la région parisienne.

Le sauna infrarouge, moins chaud et moins agressif que le spa traditionnel, mais plus efficace pour la transpiration - Caliceo

Le centre a notamment mis en place d’un espace dédié à la préservation du capital santé, avec des activités qui souffle le chaud et le froid : sauna infrarouge et sauna aux murs de sel, parcours de jambes chaud-froid, grotte de glace à 4°C avec douche de neige et fontaine à glace… Dans le cas des saunas, on pourrait se croire au Japon, dans celui de la neige en Finlande. Détente, bien-être et dépaysement garantis.

Informations : https://saintcyrlecole.caliceo.com.