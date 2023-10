Samiha Mathlouthi est une Tunisienne de 39 ans dont 15 ans d’expérience dans le domaine du tourisme. Elle a pour objectif de proposer un tourisme responsable, qui mesure ses effets sur la nature et sur les populations locales. Son but est à la fois de montrer le véritable visage de la Tunisie authentique, riche en histoire, et de faire bénéficier la population locale des retombées économiques. Elle souhaite lutter, à sa manière, contre le tourisme de masse qui, en proposant des offres bradées en tout compris dans des clubs où les touristes ne quittent pas les stations balnéaires, ne contribue ni à la préservation de la nature, ni au développement économique. Un tourisme qui finit souvent par rater l’objectif de tout voyage, la découverte de l’autre.

Si vous deviez décrire la Tunisie en quelques phrases…

La Tunisie n’est pas uniquement une destination balnéaire, car elle propose une gamme diversifiée d’expériences touristiques qui vont bien au-delà de ses plages de sable fin. Ses divers sites archéologiques, monuments historiques, son patrimoine architectural, ses médinas, ses villages berbères, sa cuisine, sa musique, le mode de vie et l’hospitalité de ses habitants témoignent de sa riche histoire de 3000 ans de civilisation et de son ouverture au monde. Outre ses plages et sa richesse culturelle, la Tunisie possède un paysage diversifié, notamment avec ses montagnes verdoyantes, ses parcs nationaux, ses forêts, ses oasis, ainsi que ses déserts de montagne et du Sahara.

Quelle est la ville à ne pas manquer en Tunisie ?

Je recommande vivement de visiter Tunis pour sa diversité exceptionnelle qui marie histoire, culture, cuisine, divertissement et détente. Vous pourrez explorer la médina de Tunis, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, avec ses souks animés et fréquentés aussi bien par les touristes que les locaux, ses édifices anciens transformés en musées, ainsi que ses monuments historiques. Ne manquez pas la cathédrale de Tunis située sur l’avenue Habib Bourguiba, toujours en activité. Cette avenue emblématique est bordée de bâtiments majestueux de style Art nouveau et Art déco. Au pied de ces immeubles, une foule active se presse entre les cafés populaires, les boutiques de mode, les tramways et les rangées de palmiers et de ficus. Prenez place à l’une des nombreuses terrasses de cafés et de restaurants pour observer la vie quotidienne des Tunisiens et le va-et-vient des habitants et des visiteurs. N’oubliez pas de visiter le musée du Bardo à Tunis, qui abrite l’une des plus fabuleuses collections de mosaïques au monde. Tunis est également un centre culturel dynamique avec des expositions, des concerts de musique arabo-andalouse et des festivals d’art contemporain.

Pour ceux en quête de soirées animées, Tunis offre une vie nocturne riche avec des restaurants, des lounges, des discothèques, des festivals de musique. Vous aurez l’opportunité de choisir parmi un large éventail de restaurants pour déguster une variété de plats tunisiens authentiques et savourer des plats internationaux, dans des cadres authentiques et variés. Tunis propose une gamme d’options d’hébergement, qu’il s’agisse d’hôtels, d’affaires internationaux, de palaces, d’hôtels de charme, ou de chambres d’hôtes.

À proximité de Tunis, les Côtes de Carthage offrent des panoramas magnifiques, des plages, des sites historiques et une scène culturelle dynamique à explorer, notamment Carthage, Sidi Bou Saïd, La Goulette et La Marsa. En partant de Tunis, vous pouvez également explorer les environs en une journée en voiture, notamment Nabeul, Hammamet, Cap Bon, Zaghouan, Bizerte, Kairouan, Sousse, Monastir, El Jem, Dougga, ou prendre un vol interne pour une escapade vers le sud tunisien, Tozeur, Djerba et le désert.

Quelle est la région incontournable en Tunisie ?

Je dirais que le sud tunisien, avec son désert du Sahara, est une destination incontournable où chacun trouvera son bonheur ! Vous aurez l’opportunité de voir des paysages majestueux, des étendues rocheuses à perte de vue, des citadelles berbères spectaculaires accrochées aux sommets de pitons abrupts, des grottes troglodytes pour l’habitation, des ksours, des oasis. On peut y explorer les principaux lieux choisis par George Lucas pour tourner les épisodes de sa saga « La Guerre des étoiles ». On peut y vivre une expérience unique en séjournant dans un campement en plein désert, des maisons troglodytes, des gîtes ruraux, des hôtels authentiques et des maisons d’hôtes au charme unique. Respirer l’air pur et la sérénité qui émane de la chaîne montagneuse aux paysages lunaires et arides, le jbal Dahar, à proximité des plages mythiques de Djerba et du désert de dunes du Sahara. Vous pourrez même partir sur les traces des dinosaures et découvrir le « Tataouinea Hannibalis », une espèce auparavant inconnue datant d’environ 110 millions et dont on a mis récemment au jour le squelette entier, mesurant quatorze mètres. Autre idée : visiter le plus grand parc national en Tunisie, le Parc Jebil, où vous pourrez rencontrer plusieurs espèces protégées du Sahara, telles que la gazelle dorcas, la gazelle leptocère (ou des dunes), le fennec, ainsi que des oiseaux rares comme l’outarde houbara et différents reptiles. Pour un dépaysement total pourquoi ne pas faire une randonnée chamelière à dos de dromadaire avec les nomades dans le magnifique Sahara ? Cette expérience vous emmènera dans une aventure fantastique pour découvrir la magie et le silence du ésert, tout en découvrant la vie des nomades. Une expérience humaine inoubliable.

Quels sont les monuments touristiques à voir absolument en Tunisie ?

La médina de Tunis, le musée national du Bardo, les thermes d’Antonin situé à Carthage, Oudhna, la grande mosquée de Kairouan, Dougga, l’amphithéâtre el Jam, la citée punique, Kairkouan, la médina de Sousse, bulla regia…

Un coins de paradis à l’abris des touristes ?

Je dirais que les îles de Kerkennah est un endroit encore peu fréquenté par les touristes. C’est un lieu qui vous charmera par sa beauté, son authentique et sa convivialité. L’archipel de Kerkennah se compose de six îles, dont deux seulement sont habitées. Lors de votre visite, vous aurez l’opportunité de vous baigner dans des plages magnifiques de sable fin en toute tranquillité, d’échanger avec une population locale conviviale et accueillante, dont la vie tourne principalement autour de la pêche. C’est une occasion unique de déguster des spécialités locales préparées à base de poissons et de fruits de mer fraîchement pêchés par les habitants. De plus, vous pourrez participer à la pêche en embarquant avec un équipage kerkennien et découvrir leur méthode ancestrale et unique de pêche. Le Musée du Patrimoine Insulaire permet d’en apprendre davantage sur l’histoire et les traditions des Kerkenniens. Pour mieux profiter de votre séjour à Kerkennah, il est préférable d’éviter les mois de juillet et août, car l’île est prisée par les touristes locaux. Pensez également à séjourner chez l’habitant ou bien dans une maison d’hôte pour une expérience plus authentique et immersive. En résumé, les îles de Kerkennah offrent une escapade authentique, riche en culture, en beauté naturelle et en rencontres chaleureuses avec les habitants, ce qui en fait une destination idéale pour les voyageurs en quête d’expériences uniques.

Un endroit pour se mettre au vert ?

Zaghouan est une destination idéale pour les amateurs de la nature. Avec une superficie de 20 km², le parc naturel de Zaghouan est un véritable trésor de biodiversité. Il est couvert d’une forêt luxuriante composée de chênes verts, de pins d’Alep et de caroubiers, offrant un habitat riche pour de nombreuses espèces végétales et animales. On peut y observer une grande variété d’animaux fascinants, notamment l’aigle royal, le faucon pèlerin, l’aigle de Bonelli, le vautour percnoptère, ainsi que des mammifères tels que le sanglier, le chacal, la mangouste, le lièvre, le lézard, la tortue et la couleuvre. Le Djebel Zaghouan abrite un monde souterrain fascinant, avec de nombreuses grottes et gouffres à explorer. En sus de ses trésors naturels, le parc revêt une grande importance culturelle et spirituelle. Il abrite les mausolées des saints patrons de la ville, ce qui en fait un lieu de recueillement et de spiritualité pour les locaux. Le temple des eaux à Zaghouan est un autre site à ne pas manquer.

Dans la région de Zaghouan, vous pourrez profiter également du Hammam Zriba, un espace thermal exceptionnel qui attire les touristes locaux en quête des eaux miraculeuses. La qualité chimique et bactériologique de l’eau thermale de cette station est recommandée pour traiter divers maux, tels que les affections arthrosiques, les courbatures, les lumbagos, les rhumatismes, les affections du système nerveux et les sinusites.

Pour profiter pleinement de votre séjour à Zaghouan, je vous conseille de séjourner à Dar Zaghouan, le premier gite écologique de charme en Tunisie, crée depuis 2006, et qui offre un cadre authentique. Depuis des années, le propriétaire déploie tous les moyens pour rendre le séjour de ses hôtes toujours plus écologique. Dar Zaghouan a été sélectionné parmi les projets pilotes les plus innovants du programme SwitchMed financé par la Commission européenne, en accord avec le Ministère de l’environnement de Tunisie et la délégation de l’Union Européenne en Tunisie. Il contribue au développement du plan d’action national de consommation et production durable en Tunisie orienté sur deux secteurs prioritaires : l’alimentation et le tourisme.

Quelles sont les activités typiques des Tunisiens pendant leurs temps libres ?

Une balade en mer pour assister à une séance de' pêche avec les habitants est une expérience unique à ne pas manquer, que vous soyez amateur de pêche ou simplement curieux. Si vous avez l’occasion d’assister à une fête de mariage à la tunisienne, ne la ratez pas. Ces festivités, qui ressemblent à un carnaval, ont un charme traditionnel typique qui varie dune région à l’autre. Vous pouvez également participer à une journée de cueillette d’olives dans une ambiance joyeuse et conviviale, et repartir avec une bouteille d’huile d’olive biologique. Vous pourriez assister à l’extraction de l’eau de fleur d’oranger, connue sous le nom de zhar (qui signifie chance), l’élixir de la cuisine à Nabeul, préparé d’une manière traditionnelle dans la plupart des maisons nabeuliennes. Vous pourriez également observer le rituel de préparation de la « Oula » (réserves annuelles de nourriture traditionnelle), du couscous, du mhamas, de la chorba. Vous pourriez même participer à cette tradition millénaire transmise de mère en fille. Il y a vraiment une multitude d’activités à faire. Cela dépend de la région, de la période, de la durée du séjour et, bien sûr, des intérêts de chacun.

Quel plat tunisien faut-il absolument goûter ?

Je dirais que vous ne pouvez pas venir en Tunisie sans déguster le plat emblématique de la Tunisie, le couscous. Vous aurez le choix : couscous préparé avec de la viande ou du poisson ou végétarien avec des légumes de saison. Mais il y a tellement d’autres plats incontournables à essayer, comme les bricks, la salade méchouia, le tajine tunisien, la célèbre purée de piment harissa, la chakchouka, la méloukhia, le lablabi, plat d’hiver à base de pois chiches et mie de pain. Si vous aimez les pâtes, sachez que la Tunisie est l’autre pays des pâtes. Pour les desserts, les gâteaux tunisiens font le bonheur des grands et des petits, notamment le Kaak el warka, la baklawa, le makroudh, le youyou, la ghraiba, le kaak kelibia et les cornes de gazelle. N’oubliez pas de goûter le pain tunisien « khobz tabouna », la fricassée, le chapatti, les beignets, et bien d’autres délices.

En ce qui concerne les boissons, outre le traditionnel thé à la menthe, vous pourriez déguster un jus d’orange frais ou un Boga, boisson gazeuse tunisienne dont l’une des variétés contient des extraits de caroube. Sachez également qu’il vous est possible de déguster l’une des nombreuses bières fabriquées en Tunisie, dont la traditionnelle Celtia, ainsi qu’un large choix de vins tunisiens, rouges, blancs ou rosés.

Et si l’on devait manger dans un seul restaurant ?

Il est assez difficile de répondre à cette question, mais je vous conseillerais d’essayer une maison d’hôtes pour déguster un repas typique fait maison dans une atmosphère familiale. La cuisine tunisienne reflète parfaitement l’image de la Tunisie, mêlant des influences orientales et méditerranéennes. Profondément ancrée dans les traditions familiales, sociales et religieuses, elle se caractérise par sa générosité, sa convivialité et son ouverture au monde. La forte utilisation d’épices et d’harissa piquante personnalise les recettes de légumes et de viandes. Une cuisine relevée et qui a du caractère.

Si je dois citer un seul restaurant, je vous recommande Dar Zarouk à Sidi Bou Saïd, où vous pourrez déguster des plats tunisiens et méditerranéens accompagnés des meilleurs vins tunisiens. Ce restaurant offre une expérience culinaire qui va au-delà de la simple dégustation de plats. Il propose une immersion dans un cadre historique restauré avec soin, une combinaison harmonieuse de modernité et de tradition, une atmosphère luxueuse et une vue panoramique sur la baie de Tunis. Le choix de ce restaurant semble donc idéal pour ceux qui recherchent une expérience gastronomique exceptionnelle dans un cadre unique.

Quel est l’artisanat à rapporter de Tunisie ?

En Tunisie, l’un des artisans indispensables est le potier. La poterie tunisienne est renommée pour sa beauté et son authenticité. Les potiers tunisiens créent une variété d’objets en argile, notamment des assiettes, des tasses, des carreaux de céramique, des bols et des jarres. Ces pièces sont souvent décorées avec des motifs traditionnels et des couleurs vives, ce qui les rend très prisées en tant que souvenirs et objets artisanaux. La poterie tunisienne est un élément essentiel de la culture et de l ' ; artisanat tunisiens, et de nombreuses régions du pays ont leurs propres traditions de poterie. Les potiers utilisent des techniques de modelage à la main et des fours traditionnels pour créer des pièces uniques.

L’artisanat de la poterie en Tunisie n’est pas seulement une source de fierté nationale, mais il contribue fortement à l’économie locale. En Tunisie, il est possible de trouver de la poterie presque partout, notamment dans les souks et marchés. Vous pourriez également visiter des ateliers de poterie locaux où les artisans créent et vendent leurs pièces directement. Cela vous permettra de voir le processus de fabrication et d’acheter des objets directement chez les artisans. Dans les zones de production de poterie : certaines régions en Tunisie sont particulièrement réputées pour leur poterie, comme Guellala à Djerba, Nabeul ou encore Sejnane dont le savoir-faire potier des femmes est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Vous pourriez visiter ces régions pour acheter des pièces directement auprès des artisans locaux.

De même, les tapis tunisiens sont réputés pour leur qualité et leur esthétique. Ils sont souvent tissés à la main avec des motifs géométriques, floraux ou abstraits, et utilisent une variété de couleurs. Les tapis tunisiens sont appréciés pour leur durabilité et leur beauté artistique. Vous les trouverez surtout à Djerba et Kairouan.

Une expression à connaître ?

« Marhba-bik » qui signifie « bienvenue ». ou « Chokran » qui signifie « Merci ».

Le cliché vrai sur votre pays ?

La Tunisie est connue pour ses superbes plages de sable fin, ses eaux cristallines, et son climat agréable, ce qui en fait une destination prisée pour les voyageurs en quête de détente et de loisirs balnéaires.

Et le faux ?

Dire que la Tunisie est uniquement une destination balnéaire et qu’il n’y a rien d’autre à voir, hormis les plages, est totalement faux. La Tunisie est un pays riche en histoire, ce qui se reflète encore dans de nombreux monuments et sites archéologiques remarquablement préservés et souvent sous-estimés. En fait, huit sites historiques en Tunisie sont déjà inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La Tunisie offre une variété de paysages, des plages aux montagnes verdoyantes, en passant par des criques sauvages, des majestueux paysages désertiques et rocheux à perte de vue, ainsi que des oasis rafraîchissantes. Les amateurs de photographie trouveront leur bonheur dans ces décors variés.

Ce qu’il ne faut pas faire quand on va en Tunisie ?

Habillez-vous de manière décontractée dans les zones touristiques, mais évitez de porter des vêtements trop légers dans les zones rurales et conservatrices. Les gestes trop affectueux en public, comme les embrassades, sont généralement mal vus. La consommation d’alcool est possible dans les zones touristiques, les hôtels, les restaurants touristiques et les bars. Boire en public est en revanche mal perçu. Demandez toujours la permission avant de prendre des photos de personnes, en particulier des locaux. Respectez leur vie privée. Le marchandage est courant dans les marchés, les souks et les magasins locaux. Soyez poli et respectueux lors de la négociation des prix. Évitez de monter dans des taxis non autorisés. Utilisez des taxis officiels c’est à dire de couleur jaune.

Une info insolite à connaître sur la Tunisie ?

Kairouan en Tunisie est la quatrième ville la plus importante de l’islam après la Mecque, Médine et Jérusalem.

Que faut-il rapporter de son voyage ?

Après un voyage en Tunisie, vous pouvez rapporter plusieurs articles dans votre valise : Des objets de poterie, des céramiques, des bijoux, des broderies, des instruments de musique traditionnelles, des sculptures en bois d’olivier… Pour la cuisine, les souks tunisiens proposent une grande variété d’épices, notamment du cumin, du curcuma, de l’harissa (mélange d’épices piquantes), de l’eau de fleur d’oranger (zhar) de Nabeul, ou encore une pièce d’artisanat en bois d’olivier comme par exemple un ustensile de cuisine La Tunisie est aussi réputée pour son huile d’olive de haute qualité.