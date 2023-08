Vera Carollo travaille dans le tourisme depuis vingt-deux ans, elle a commencé dans l’accompagnement sur des circuits de randonnée pour des groupes francophones. Depuis quelques années, elle s’occupe aussi de l’organisation de séjour sur mesure en Sicile.

Si vous deviez décrire votre pays en quelques phrases…

L’histoire et l’art, la nature et les beaux paysages, les volcans et bien sûr la mer !

Quelle est la ville à ne pas manquer ?

Palerme, avec son vaste patrimoine artistique, le charme de ses anciens quartiers et leurs trésors cachés à découvrir.

Quelle est la région incontournable ?

C’est difficile de sélectionner une seule région car la Sicile est très variée et tout mérite d’être visité. Mon coup de cœur est pour les îles Eoliennes, surtout Vulcano et Stromboli avec leurs volcans en activité.

Les monuments historiques à voir absolument ?

Les sites archéologiques grecs -Syracuse, Sélinonte, la Vallée des Temples-, les monuments arabo-normands à Palerme, Monreale et Cefalù. Sans oublier les autres sites classés au patrimoine de l’Unesco, en Sicile il y en a sept !

Un coin de paradis à l’abri des touristes ?

Les immenses plages dans la région d’Agrigente.

Vera Carollo est une guide sicilienne qui a à coeur de faire découvrir le patrimoine naturel de son île aux visiteurs francophones. - Vera Carollo

Un endroit pour se mettre au vert ?

Le parc régional des Monts Nebrodi et puis bien sûr le parc de l’Etna.

Une activité (sortie, sport, art…) typique des habitants ?

En Sicile la dévotion religieuse est très forte, vous pouvez assister aux nombreuses fêtes religieuses et processions qui se déroulent pendant l’année. A ne pas manquer les fêtes organisées pour les Saintes patronnes : Sainte Rosalie à Palerme, Sainte Agathe à Catane et Sainte Lucie à Syracuse, et les processions du vendredi Saint à la période des Pâques.

Le plat à déguster absolument ?

La gastronomie sicilienne est très riche et variée, tous les palais peuvent être satisfaits ! Chaque région à ses spécialités basées sur l’utilisation des produits typiques et sur les traditions plus anciennes. Si vous préférez les recettes salées je vous conseille les « sarde a beccafico » et les « involtini di pesce spada » à base de poissons, la caponata di melanzane et les pâtes à la norma à base d’aubergines. En Sicile, il faut manger au moins une fois les typiques boules de riz appelées « arancini ».

La pâtisserie nous offre plusieurs spécialités : les cannoli, la cassata, la frutta Martorana, les granites et les glaces artisanales, les gâteaux à base d’amandes et de pistaches.. Cette liste n’est pas du tout complète mais elle donne déjà envie de venir en Sicile n’est-ce pas ?

Si l’on devait manger dans un seul restaurant…

Le Angeliche à Palerme, un petit restaurant situé au marché du Capo qui est né de l’union de quatre jeunes femmes siciliennes passionnées et qui proposent une cuisine traditionnelle. Le menu évolue en fonction des produits de saison.

Un artisanat indispensable, et où le trouver ?

Les céramiques siciliennes produites à Caltagirone et Santo Stefano di Camastra

Une expression typique à connaître ?

Nous avons plusieurs expressions qu’il faut absolument connaître. Il y a un mot du dialecte sicilien « indispensable » et très sympathique : « amunì » (on y va en français). Mais il y a aussi quelques expressions toujours en dialecte qu’il faut bien retenir avant de venir en Sicile : « Chiù scuru i menzannotte un po fari », il ne peut pas faire plus sombre qu’à minuit. Il y a aussi « Chi mancia fa muddiche », qui mange fait des miettes ou encore « Nzoccu spinni manci ! » qui signifie : Tu manges en fonction de ce que tu dépenses.

Le cliché vrai sur votre pays ?

Nous parlons souvent très fort. Parfois cela peut faire croire que nous sommes en colère !

Et le faux ?

Je vais toucher un thème délicat et complexe, le faux cliché pour moi est : les Siciliens sont des mafieux.

Ce qu’il ne faut jamais faire quand on vient ici ?

Se mettre au régime !

L’info insolite à connaître sur la destination ?

En Sicile, il y a plusieurs dialectes qui changent d’une région à l’autre. On peut d’ailleurs souligner plusieurs mots du dialecte sicilien viennent du français.

L’objet à rapporter dans sa valise ?

De l’huile d’olive locale bien-sûr !