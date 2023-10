Les week-ends à la campagne cèdent leur place aux week-ends près des vignobles. Car cet automne, c’est l’œnotourisme qui suscite la convoitise des Français. « C’est un moyen de s’ouvrir au vin différemment, confie à 20 Minutes, Marion Bores, vigneronne du domaine Borès en Alsace. Déguster des vins, visiter les caves et se promener dans les vignobles le temps d’un séjour n’a jamais été aussi accessible. « Pourquoi faire une simple halte dans un domaine viticole pour la journée alors que l’on peut y séjourner ? » s’est questionné le directeur adjoint d’Airbnb France, Bertrand Burdet qui a lancé la catégorie « vignoble » sur l’application de location. Depuis 2022, l’œnotourisme suscite un réel engouement sur Airbnb avec plus de 1,5 million de voyageurs qui ont été tentés par l’expérience. Ils peuvent dormir dans des domaines, profiter de visites guidées et de dégustations dans les caves ou encore échanger avec les vignerons sur la culture du raisin et les techniques de vinification. Une nouvelle source de revenus pour les agriculteurs et un bol d’air frais pour les vacanciers, la tendance prend racine.

Une proposition adaptée aux vacances de la Toussaint

« On est dans la période de récolte du raisin, alors c’est meilleur moment pour faire de l’œnotourisme », confie une responsable d’Airbnb à 20 Minutes. La période automnale est particulièrement propice à cette forme de tourisme, car elle correspond à la période des vendanges en France, généralement observée de fin août à octobre. L’office du tourisme Provence Occitane, par exemple, encourage les Français à découvrir ses vignobles, tandis que les statistiques d’Airbnb révèlent que Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, Saint-Florent en Haute-Corse ou Talence en Gironde sont désormais touristiquement prisées en tant que communes viticoles. Les villages pittoresques à proximité séduisent tant les passionnés de vin que les amateurs.

« En ce moment, on propose une expérience de vendangeur d’un jour, explique Marion Bores à 20 Minutes. Pendant quelques heures, les clients suivent mon équipe. Ils font une visite de cave, une dégustation de vin et partagent un repas, précise la vigneronne alsacienne du domaine Borès qui propose ce service depuis trois ans. De nombreuses régions françaises comme l’Alsace, la Bourgogne ou la Loire misent déjà depuis longtemps sur leur patrimoine viticole avec leurs routes des vins et fêtes de village. Mais aujourd’hui, pour de nombreux voyageurs, le vin n’est plus seulement un agrément des vacances, mais le but du déplacement.

Un plaisir qui convient à tous

« L’œnotourisme est moyen de faire connaître le vin sans prétention, confie la vigneronne organisatrice d’animation dans le domaine de Borès depuis 2019. Pas besoin d’être connaisseur pour aimer le vin ». Loin d’être réservé à une clientèle aisée, il peut facilement s’adapter aux différents budgets. « Nous, on propose des apéros gourmands, des pique-niques, et même des représentations théâtrales dans les vignes en été. Alors, les tarifs de nos activités varient beaucoup, confie la vigneronne. On peut proposer des activités à partir de 5 euros, qui peuvent s’élever selon le nombre de verres de vin, ou des formules à 40 euros pour un apéro intimiste qui propose 5 verres de vin avec différents mets ». Où que vous soyez, il est possible de dénicher des offres abordables pour les activités et les locations dans les régions viticoles. Dans le Gard, à Laval-Saint-Roman par exemple, vous avez la possibilité de passer une nuit dans une ancienne ferme viticole pour 90 euros. Pas loin à Laudun, vous pouvez séjourner dans une maison d’hôtes en plein cœur des vignobles pour 120 euros. Adapté aux personnes en quête de tranquillité en premier lieu, l’œnotourisme peut également adopter une forme plus dynamique lors de festivals dédiés au vin.

C’est le cas de la Fête du terroir et des traditions vigneronnes, « Les Vendanges de l’Histoire », à Chusclan, qui se tiendra du 14 au 15 octobre, toujours dans le Gard. Au cours de cet événement, les anciennes techniques de vendange seront remises au goût du jour aux côtés des habitants costumés qui joueront le rôle des vendangeurs d’époque. La vie d’un petit village viticole au début du XXe siècle y sera reconstituée le temps d’un week-end, lors de nombreuses animations organisées par les Vignerons de Chusclan.

Que ce soit sous forme de randonnée, de festival, de dégustation, de camping, ou même d’un simple séjour en maison d’hôtes nichée au cœur des vignes, le tourisme lié au vin affiche une croissance de 15 % depuis 2022 selon Airbnb. Ce secteur promet de continuer à prospérer en France, où les vignobles jouent un rôle essentiel dans le patrimoine culturel du pays.