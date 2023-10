Ça y est, le Clos Montmartre a livré sa nouvelle cuvée. « On va faire quelque chose d’assez exceptionnel dans une ville aussi dense que Paris, on va couper du raisin, lâche Eric Lejoindre, maire du 18e arrondissement parisien, à nos collègues de 20MinutesTV. Et on va faire de l’agriculture parce que le 18e, c’est aussi un arrondissement agricole. »

Ce matin-là, fin septembre, les employés de la Ville de Paris coupent les grappes de raisin des 1.726 vignes de la Butte. Comme tous les ans, on vendange sur les pentes de Montmartre et les grappes sont offertes dans la foulée au Comité d’action sociale et culturelle du 18e qui va en faire du vin (2.400 bouteilles environ) au bénéfice des plus pauvres et des gens en difficulté. « Et on prépare ce grand moment qu’est la Fête des vendanges », ajoute Eric Lejoindre. La 90e, cette année.

Près de 460.000 visiteurs attendus dans les rues de la Butte

Elle se tient cette semaine, du 11 au 15 octobre dans les huit quartiers du 18e arrondissement. En 2023, JO2024 oblige, la programmation a été « pensée autour du sport et des valeurs de l’olympisme », assure le site internet de l’événement baptisé « Le 18e se prend aux jeux ». La Fête des vendanges a ainsi emprunté la devise « plus vite, plus haut, plus fort – ensemble », alors qu’une fois encore près de 460.000 visiteurs sont attendus dans les rues de la Butte.

Pendant ces cinq jours, plus de 40 acteurs de l’arrondissement (associatifs, culturels, sociaux, commerçants, artisans, etc.) vont proposer des animations (expositions de rue, dégustations, concerts, spectacles, visites guidées, portes ouvertes, ateliers, etc.) mêlant art et sport.

Quant aux grappes, comme à chaque vendange et depuis 1934, elles ne quitteront pas le 18e puisque le vin est fait directement dans le sous-sol la mairie. Des vendanges uniques en France.