Quelles destinations pour profiter de la mi-saison sans prendre l’avion ?

Meilleur climat, plus de tranquillité, événements exceptionnels… la plupart des grandes villes disposent d’avantages pour le tourisme en automne. Si vous envisagez déjà vos futures vacances de la Toussaint, 20 Minutes vous propose une sélection de destinations agréables qui ne nécessitent pas de prendre l’avion.

Barcelone, pour profiter de températures clémentes

Plus tranquille et moins étouffante qu’en été, Barcelone est idéale pour allier visites touristiques et profiter de douceur des nuits, qui restent très animées malgré tout. Par beau temps, vous pourrez prévoir une petite baignade dans la Méditerranée dont la température de l’eau avoisine les 20-22 °C, mais pas de longues journées de farniente sur la plage au risque de prendre froid. La capitale de la Catalogne est accessible en train de Paris (direct en 6h30) ou en 4h de voiture pour les Toulousains et Montpellierains.

Turin, pour les amoureux de culture

Cité royale adossée aux Alpes, Turin comblera les passionnés d’architecture baroque et ceux qui aiment les villes à taille humaine. Le centre historique se fait facilement à pied et le panel de musées de la ville (comme celui du cinéma ou le musée égyptien) séduit les férus de culture. Si vous aimez la crème, le café et le chocolat, n’oubliez pas de goûter le café bicerin, la boisson mythique de l’ancienne capitale italienne. Turin se rejoint en un peu plus de 5h de Paris et 4h de Lyon en train, ou en trois heures de voiture en partant de Nice.

Les Baléares ou la Sicile, pour éviter la foule estivale

Pourquoi ne pas viser plus loin ? En combinant quelques heures de train et quelques heures de ferry, les Baléares ou la Sicile combleront vos envies de vacances ensoleillées en plein automne, bien loin de la foule de l’été. Depuis Toulon, la traversée vers les îles de Majorque ou de Minorque se fait de nuit, en 11h et 14h. La température moyenne à cette période est de 23 °C (à l’extérieur comme dans la mer !) et la plupart des journées sont ensoleillées. La période est alors parfaite pour profiter des parcs naturels des Baléares pour les amateurs de randonnées ou de vélo.

Un (long) voyage vous permet de rejoindre Palerme en pas moins de 27h de train depuis Paris (ou 24h depuis Grenoble), avec des changements à Milan, Naples ou Rome. Une belle occasion pour, pourquoi pas, s’arrêter visiter les villes que vous croiserez sur votre chemin, pour des vacances 100 % dolce vita. Et si l’envie vous prend de profiter des eaux cristallines de la Sicile, sachez que les températures extérieures et de la Méditerranée oscillent aussi autour de 23 °C en octobre.

Londres, la capitale cosmopolite

A seulement deux heures de Paris et 1h25 de Lille en Eurostar, Londres propose une multitude de quartiers à découvrir, bien différents les uns des autres. Visitez le célèbre Notting Hill et son Portobello road market ou l’excentrique Camden Town pour flâner en famille ou entre amis. L’Est de la capitale est un musée à ciel ouvert, terrain de jeu de nombreux artistes de street art. En octobre, vous pouvez aussi célébrer la diversité de la capitale, avec la fête indienne des lumières « Diwali », le 29 octobre au Trafalgar Square. Le « Black History Months » se tient tout le mois d’octobre dans la métropole, avec de nombreux événements et expositions.

Vienne et son héritage impérial

Pour ceux qui ne sont pas fâchés avec les transports, plusieurs capitales européennes sont accessibles en plusieurs heures (et changements) de train.

Les magnifiques palais et châteaux de Vienne se tiennent à votre portée, en 9h45 de train depuis la capitale française (en passant par Zurich ou Francfort). La Longue Nuit des Musées est un classique du mois d’octobre, durant laquelle les musées et galeries d’art privées d’Autriche accueillent les visiteurs de 18 heures à 1 heure du matin. Cette année, elle aura lieu le samedi 7 octobre.

Berlin, l’avant-gardiste

Accessible en 8h30 de train de Paris ou 9h50 de Strasbourg, Berlin est bien agréable à arpenter en automne. Excitante également : vous pouvez passer la soirée d’Halloween au Horrornächte, un festival de cinéma nocturne qui a lieu, chaque week-end du 13 octobre au 4 novembre, au parc d’attractions Filmpark Babelsberg. Le Venus Berlin, la grande foire internationale de l’érotisme s’y tient aussi du 26 au 29 octobre. L’événement est l’occasion d’un grand défilé de mode où les designers émergents présentent leurs créations de lingerie.

Varsovie pour les petits budgets

Varsovie dispose d’un climat sec en automne. Une parfaite occasion de visiter la vieille ville, son château et goûter la gastronomie polonaise, le tout à moindre coût… et si vous êtes prêt à faire environ 15h30 de train depuis Paris !

Pour les adeptes de road trip, la voiture peut aussi être un bon moyen de rejoindre Varsovie (en 13h depuis Lille ou Metz), Berlin (en 10h30 depuis Paris) et Vienne (en 8h depuis Strasbourg), en profitant du paysage et des petits villages champêtres sur la route. Prévoyez une petite laine, les températures y sont fraîches.

Et si on restait en France ?

L’automne offre de magnifiques couleurs or et pourpres dans une bonne partie de la France. C’est notamment le cas dans le massif du Luberon, en Bourgogne du sud ou dans la Haute Maurienne Vanoise, qui proposent un panel d’activités au plus près de la nature. Dans le parc national de la Vanoise, notamment, vous pouvez assister et observer le brame du cerf avec un garde moniteur. L’automne est une saison idéale pour la randonnée dans la région : la montagne est moins fréquentée et la forêt se colore de rouge et d’orange.

La fin octobre est propice aux balades en forêt et pourquoi pas, pour ramasser les champignons. Dans l’Orne, par exemple, vous trouverez des cèpes, chanterelles et girolles qui bordent les chemins de la forêt des Andaines, mais gare aux intoxications.