Nos cinq conseils pour partir en randonnée en toute sécurité

Avec les beaux jours, les randonneurs sont de sortie. Malheureusement, les accidents sont également au rendez-vous. Le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de la Haute-Garonne compte près de cinq interventions par semaine depuis le début du mois seulement sur le département… 20 Minutes fait le point sur les bons réflexes à avoir pour éviter les ennuis pendant vos randonnées.

Bien préparer son itinéraire

Avant de garer votre voiture et de partir à l’aventure, il vous faut bien connaître votre terrain. « Il faut jauger son niveau physique pour décider d’un parcours que l’on est capable de faire. Il faut connaître son itinéraire pour éviter autant que faire se peut de se perdre, c’est là toute la base », explique le commandant Sébastien Lucéna du PGHM de Haute-Garonne basée à Bagnères-de-Luchon. « Il est important d’avoir une carte ou un plan et de communiquer son itinéraire prévu à des personnes extérieures que vous connaissez au cas où vous vous perdiez », ajoute Alexandra Genesty du Club Alpin de Toulouse.

Connaître la météo

Ces dernières semaines, la majorité des accidents étaient dus à la météo… Les orages et le brouillard s’invitent dans les montagnes dès la fin d’après-midi. Les sols sont également plus glissants et le temps peut se rafraîchir très vite. « Il faut donc adapter son départ et sa préparation à la météo. Si les orages sont présents en fin d’après-midi, il faut partir plus tôt le matin et bien calculer le temps de la randonnée. Avec le brouillard, on peut vite se perdre et les hélicos ne peuvent pas voler. Ce sont des choses importantes à savoir », développe le major du PGHM. Dans le cas inverse, si les températures sont caniculaires, il faut bien évidemment éviter de charger votre activité physique.

Des bonnes chaussures

Le conseil peut paraître insignifiant mais « avec les sols glissants en ce moment, nous avons énormément d’accidents de cheville », témoigne le commandant. Il faut donc des chaussures de marche montante serrées aux chevilles. C’est primordial pour une randonnée sécurisée. C’est même le B.A-BA. Le plus : se munir de bâtons de marche qui vous stabiliseront.

Un sac à dos bien rempli

L’accessoire du parfait randonneur, c’est bien évidemment le sac à dos : il doit contenir de l’eau et de la nourriture. Mais pas que. Un coupe-vent est nécessaire, ainsi que des habits chauds. « Cette semaine, nous sommes allés secourir une dame qui s’est perdue. Le temps d’arriver, cette randonneuse était en hypothermie à cause de la fraîcheur de la soirée. Elle était en short… Une bonne tenue de secours peut vraiment éviter des drames », témoigne le major Sébastien Lucéna. Ce dernier conseille aussi l’ajout d’une lampe frontale. A votre bon cœur d’y ajouter ce qu’il vous plaît ensuite.

Les gestes qui peuvent sauver

A tous ces conseils, peuvent s’ajouter des réflexes qui peuvent améliorer votre expérience et éviter le pire. Tout d’abord, « manger et boire avant d’en avoir besoin. Il peut faire très chaud et il faut éviter la déshydratation. On ne doit pas boire quand on meurt de soif ou manger quand c’est trop tard, il faut toujours anticiper ses besoins », éclaire le PGHM de Haute-Garonne. Faire attention à la batterie de son téléphone est également important. Si votre téléphone est à plat, on ne peut pas vous géolocaliser. « On peut aussi prendre avec soi une balise à utiliser en cas d’accident ou quand vous êtes perdu pour que vous puissiez prévenir les secours », enseigne Alexandra Genesty qui estime que faire partie d’un club de randonnée est gage de davantage de sécurité « pour bénéficier de la connaissance des encadrants ».

Vous êtes maintenant fin prêt à enfiler vos bonnes chaussures de marche pour profiter des paysages qu’offrent nos montagnes.