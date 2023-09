A peine les élèves ont-ils retrouvé le chemin de l’école que la question de la durée des vacances scolaires est de nouveau mise sur la table. Interrogé par Hugo Décrypte, lundi, Emmanuel Macron a rappelé qu’il souhaite rouvrir « cette question des vacances ou plutôt du temps scolaire dans l’année ». Et d’ajouter : « On n’a pas les meilleures conditions pour apprendre. On a moins de sport, d’activités culturelles et artistiques que nos voisins, avec des vacances d’été qui sont beaucoup plus longues. »

Un sujet déjà évoqué au mois de juin, lorsque le président de la République avait demandé aux membres du gouvernement de réfléchir à une refonte des vacances d’été et du temps scolaire sur l’année. Mais qu’en est-il vraiment de cette durée des vacances scolaires qui seraient bien plus longues qu’ailleurs ? 20 Minutes fait le point.

FAKE OFF

Les vacances d’été durent trois mois pour certains écoliers en France. Par exemple, les lycéens de seconde terminent début juin pour faire place aux épreuves du baccalauréat de leurs aînés. Et selon le président, il vaudrait mieux raccourcir ces congés et alléger les journées, parfois très longues. Et Emmanuel Macron a raison de faire la distinction entre la durée des vacances, et le temps scolaire sur l’année.

Si l’on regarde uniquement les congés sur toute l’année scolaire, la France est la 7e à en offrir le plus à ses élèves, selon les données d’Eurydice, le réseau de la Commission européenne chargé de comparer les systèmes éducatifs des pays de l’Union européenne.

Avec 121 jours de vacances étalées sur toute l’année scolaire, elle arrive derrière la Grèce (123 jours) et l’Italie (122 jours). D’une manière générale, la majorité des pays ont une durée de congés compris entre 100 et 120 jours. Seulement six pays en ont moins de 100.

La France championne des petites vacances

Et si c’est aux vacances d’été que le président veut toucher, la France n’est pourtant pas le pays à en donner le plus. Toujours selon les données d’Eurydice, avec seulement 54 jours de vacances en moyenne en juillet et août, la France n’est que le 27e pays européen en matière de pause estivale. L’Italie est à la tête du classement avec 95 jours, suivie par la Lettonie avec 92 jours.

A l’inverse, les pays d’Europe de l’Ouest et du Nord ont moins de deux mois de congé : la Suisse, l’Allemagne, le Danemark… Bien sûr, il s’agit là d’une moyenne, qui ne prend pas en compte les vacances anticipées des Français, comme évoqué plus tôt pour les élèves de seconde.

C’est plutôt du côté des petites vacances que la France est championne. Entre celles de la Toussaint, de Noël, d’hiver et de printemps, les élèves bénéficient de 67 jours supplémentaires. Et ce, sans compter les ponts et longs week-ends lorsque les jours fériés sont bien placés. Car si la plupart des pays ont ces « petites vacances », il n’y a que dans l’Hexagone qu’elles durent systématiquement deux semaines.

Les élèves français travaillent plus que la moyenne

Mais comparer la durée des vacances scolaires n’a pas beaucoup de sens, tant les rythmes scolaires diffèrent selon les pays. Il y a ceux, comme la France, qui décident de faire des journées complètes à l’école, ou d’autres, comme l’Espagne, qui n’ont cours que jusqu’en début d’après-midi. Ou encore ceux qui favorisent les semaines de quatre jours, et ceux qui vont jusqu’à six jours.

Peu importe le niveau d’étude, la France est l’un des pays européens qui fait travailler le plus ses élèves. Au primaire, la moyenne est de 6 heures chaque jour, contre une moyenne européenne de seulement 4,2 heures. Au premier cycle du secondaire, soit le collège, les données disponibles sont en heures hebdomadaires. En France, les élèves passent 26 heures en cours, en moyenne, contre seulement 23,4 en Europe.

Finalement, en heures travaillées durant une année scolaire, les élèves français ne sont pas parmi les plus fainéants, et loin de là. Ils passent 864 heures en classe par an, contre seulement 744 heures en moyenne en Europe. Donc bien que les enfants français soient bien lotis en matière de vacances sur une année scolaire, ils ont tout de même plus de temps d’enseignement que la moyenne européenne. Un temps d’apprentissage qui ne se remarque pas vraiment dans les classements des niveaux scolaires, où la France est plus mauvaise que la moyenne.