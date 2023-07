« Plutôt que d’avoir peur du requin, il faut se dire qu’on a eu de la chance de vivre ce moment-là » estime le biologiste marin Matthieu Lapinski. Des ailerons de requins ont été repérés près des plages de Catalogne, en Floride aux États-Unis et même en France comme au Barcarès (Pyrénées-Orientales) le 22 juillet dernier où des scènes de panique ont eu lieu. Pourtant, c’est un phénomène rare et qualifié « d’incroyable » par Matthieu Lapinski, également président de l’association « Ailerons ». Il explique en vidéo à 20 Minutes les bons gestes à adopter face à un requin.

Le pire scénario pour le scientifique serait de paniquer et de courir partout, dans l’eau et sur la plage. Si on aperçoit un requin près du rivage, il faut prévenir les sauveteurs et sortir tranquillement de l’eau. « N’embêtez surtout pas l’animal, il peut être malade ou blessé et faire une morsure défensive » précise le biologiste qui invite les vacanciers à profiter de ce moment « rare et exceptionnel ». « Il y a des gens qui paient très cher et vont au bout du monde pour voir cette mégafaune marine », souligne-t-il.

« Un mécanisme de disparition très avancé »

En France, près d’une trentaine d’espèces de requins sont présentes dans nos eaux avec une forme et une diversité de tailles assez variées. Les très grands requins, comme le requin-pèlerin qui peut dépasser dix mètres et filtrer l’eau, sont rares. La majorité de ces poissons sont petits et vivent dans les grands fonds.

Matthieu Lapinski insiste sur le caractère inoffensif de ces requins sur l’homme et rappelle que les requins sont des espèces menacées et non protégées en France : « On est sur un mécanisme de disparition très avancé et sur lequel on ne pourra peut-être pas revenir ».

L’intégralité de l’interview de Matthieu Lapinski, biologiste marin, à regarder en tête de cet article.